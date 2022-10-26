Инженеры разработали робота с щупальцами для взаимодействия с хрупкими грузами

Несмотря на достижения роботехники, механическим манипуляторам по-прежнему далеко до ловкости человека. Они не всегда справляются с поднятием объектов странной формы и могут повредить хрупкие предметы. Теперь исследователи из инженерной школы Гарварда предложили альтернативу — цепкие щупальца.
Вдохновленный тем, как медузы заманивают в ловушку свою добычу, такой захват больше похож на неестественное существо из фильма Кроненберга, чем на что-то природное. И, согласно выводам исследователей, недавно опубликованным в Proceedings of the National Academy of Sciences, конструкция действительно показала эффективность.
«Этот новый подход к роботизированному захвату дополняет существующие решения, заменяя простые традиционные захваты, требующие сложных стратегий управления, чрезвычайно гибкими и морфологически сложными нитями, которые могут работать с очень простым управлением», — прокомментировал Роберт Вуд, профессор Гарвардской школы инженерных и прикладных наук (SEAS).
Щупальца, или нити, сделаны из резины и по отдельности не очень прочны. Но работая вместе, они способны удерживать некоторые довольно тяжелые предметы. Поскольку каждое отдельное щупальце не оказывает серьезного воздействия на объект, вместе они могут переносить даже такой деликатный груз, такой как растение, не повреждая его.
С точки зрения науки технология не слишком сложна. Конструкция не подразумевает специальных датчиков, обратной связи и тому подобного. Это просто щупальца, одна из сторон которых плотнее, и поэтому при накачке воздухом они начинают сворачиваться. Когда приходит время опустить объект, требуется просто ослабить поток воздуха.
Конечно, щупальца не всегда будут сворачиваться, а направление их движений будет произвольным. Но если нитей и попыток достаточно, целевой предмет обязательно к ним прилипнет.
Хотя этот прототип еще предстоит доработать, концепция захвата щупалец уже довольно перспективна. И исследователи уже придумали множество полезных применений для этой технологии — от извлечения хрупких артефактов со дна океана до перемещения фруктов и овощей в сельскохозяйственном производстве.
Фото на обложке: Unsplash
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