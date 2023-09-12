Маск давно обещал бюджетную Tesla, но увлекся идеей роботакси. Теперь компания создает обе модели

Планируется, что Tesla будет выпускать как роботакси, так и бюджетный электрокар, а собирать их будут на одном заводе. Обе модели будут выполнены в футуристичном дизайне, подобно пикапу Tesla Cybertruck.

Еще в 2020 году Илон Маск пообещал представить бюджетный автомобиль Tesla за $25 тыс. В то же время он увлекся идеей полностью автономного такси и потому неоднократно откладывал выпуск бюджетной модели. Но, как следует из биографии Маска, написанной Уолтером Айзексоном, руководству Tesla все же удалось уговорить миллиардера, известного своей упрямостью.

В 2006 году Tesla опубликовала «мастер-план», согласно которому прибыль от первых моделей, таких как Roadster и Model S стоимостью более $100 тыс., планировалось направить на удешевление будущих.

Model 3, которая, как обещалось, будет стоить $35 тыс., должна была стать доступным семейным автомобилем Tesla. Однако в 2017 году модель дебютировала с ценой в $52 тыс.

Тем временем Маск все больше увлекался концепцией роботакси. По его прогнозам, владельцы Tesla будут зарабатывать более $30 тыс. в год, поскольку автомобили смогут выполнять поручения и перевозить других пассажиров в беспилотном режиме. Он считал, что со временем роботакси избавит людей от необходимости владеть автомобилями.

В ноябре 2021 года Маск пригласил пятерых помощников на ужин в Остине, чтобы начать придумывать идеи для роботакси. Почти год они обсуждали, стоит ли оснащать машину рулем и педалями или же сделать ее полностью автономной. Проблема в том, что регуляторы могут не одобрить беспилотный автомобиль без традиционных элементов управления.

Большинство инженеров настаивали на традиционном варианте. Как пишет Айзексон, они более реалистично оценивали то, сколько времени потребуется на разработку автопилота Tesla Full Self-Driving (FSD).

«Если у нас не будет руля, а технология FSD не будет готова, мы не сможем вывести их на дорогу», — сказал Маску главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен в августе 2022 года.

Дизайнер предложил оснастить машину рулем и педалями, которые можно легко снять. Но, как пишет Айзексон, Маск был непреклонен: «Никаких зеркал, никаких педалей, никакого руля. Ответственность за это решение я беру на себя».

Маск считал, что роботакси Tesla станет по-настоящему революционным. «Этот продукт превратит Tesla в компанию стоимостью $10 трлн, — сказал он. — Это будут обсуждать через сто лет». И его помощники нашли компромисс.

В сентябре 2022 года поздним вечером на секретном совещании фон Хольцхаузен и другие участники представили данные, согласно которым, чтобы достичь годового роста в 50% (такой целью задалась Tesla), необходим компактный и недорогой автомобиль. Они убедили Маска, что Tesla сможет собирать автомобиль за $25 тыс. и роботакси на инженерной платформе «следующего поколения», используя одни и те же сборочные линии.

Долгое время Маск считал, что производственная система Tesla — «машина, которая строит машину» — важна для успеха компании даже больше, чем автомобили. Поэтому он увидел возможность разработать новый высокоскоростной и сверхавтоматизированный производственный процесс для обеих моделей.

Поначалу Маск не испытывал энтузиазма по поводу автомобиля за $25 тыс. Но его отношение изменилось в феврале 2023 года, когда фон Хольцхаузен представил дизайн бюджетного электрокара и роботакси.

Оба выглядели футуристично, как пикап Tesla Cybertruck, что понравилось Маску. «Когда один из них появится из-за угла, люди подумают, что видят нечто из будущего», — сказал он.

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