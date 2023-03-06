6 стартапов, которые разрабатывают андроидов

На горизонте уже появляются недорогие роботы, которые идеально имитируют части человеческого тела — и, возможно, вскоре мы увидим андроидов, способных делать все то же, что мы. Рассказываем о самых интересных проектах.

Если создавать роботов по образцу людей, теоретически им будет проще функционировать в среде, предназначенной для нас, и использовать наши инструменты. Проблема в том, что человеческое тело невероятно сложное, и воссоздать его — впечатляющий вызов для инженеров. Еще труднее сделать это дешево.

В Польше уже разрабатывают синтетического человека — по одной части тела за раз. Это проект Clone Robotics (ранее Automaton Robotics), стартапа с амбициозной целью создать недорогих гуманоидов, которые могут делать все, что не нравится людям — от уборки домов до работы на сборочных линиях фабрик.

Команда считает, что для этого потребуются машины, физически максимально похожие на людей, и в качестве первого шага на этом пути они занимаются, возможно, самой трудной для воспроизведения частью человеческого тела: нашими руками.

Фото в тексте: Clone Robotics

В феврале стартап представил 18-ю версию синтетической руки, которую разрабатывали 8 лет. Как и в человеческой руке, в ней есть кости, сухожилия и мышцы — пусть и искусственные. 27 степеней подвижности позволяют ей двигаться удивительно реалистично.

Кости отлиты из углеродного волокна, которое, как говорят в компании, очень прочное, но может быть изготовлено дешево. Остальная часть кисти сделана из мягких материалов, включая 37 мышц, которые управляются с помощью гидравлической системы.

В настоящее время эти мышцы могут выдержать 650 тысяч циклов расширения и сокращения, а пальцы достаточно сильны, чтобы захватывать и удерживать вес примерно до 6,8 кг. Больше всего впечатляет цена: себестоимость материалов составляет всего $2,8 тысяч.

Фото в тексте: Clone Robotics

Clone привлекла более $640 тысяч от инвесторов, включая соучредителя Y Combinator Тревора Блэкуэлла, и 25 февраля запустила краудфандинговую кампанию.

Стартап заявляет, что 16 лабораторий ИИ уже сделали предварительный заказ на гуманоидную руку — версию 20 планируется поставлять с 2023 года — и уже разрабатывает следующую часть тела: гуманоидный торс.

Он будет иметь жесткий позвоночник, подвижную шею, две руки с кистями и 124 мышцы. План состоит в том, чтобы разместить все это на готовой передвижной платформе, и Clone заявляет, что у нее уже есть 116 предзаказов, причем от разных клиентов — от пекарен до сервисов ухода за газонами.

Clone также трудится над «адаптивным мозгом» для своих гуманоидов, который позволит им осваивать новые задачи, смотря, как люди выполняют их на видео. В прошлом году в компании рассказывали, что это позволит переобучить ботов «за считанные минуты», и конечная цель состоит в том, чтобы они могли научиться делать что угодно после одной демонстрации.

Пока неизвестно, когда Clone планирует разработать нижнюю половину для роботизированных рук и туловища, но десятки других компаний уже создают своих собственных гуманоидов. Некоторые из них даже способны передвигаться на собственных двух ногах.

Atlas (Boston Dynamics)

У гуманоида Atlas с гидравлическим приводом от Boston Dynamics нет рук, но у него есть пара ног, на которых он может бегать, прыгать и даже танцевать. Бот предназначен для использования в качестве исследовательской платформы — его не купить, — но в январе 2023 года Boston Dynamics заявила, что собирается превратить Atlas в «робота, который может выполнять значимую работу за пределами лаборатории».

Фото в тексте: Boston Dynamics

Apollo (Apptronik)

Техасский стартап Apptronic сейчас разрабатывает гуманоидного робота общего назначения вместе с NASA. Робота не планируют отправлять в космос, но есть надежда, что его разработка приведет к созданию роботов, которые будут помогать в инопланетных миссиях. Apptronik собирается начать прием предварительных заказов на Apollo в 2023 году, а первые поставки клиентам состоятся в 2024 году.

Фото в тексте: Apptronik

Digit (Agility Robotics)

Гуманоид Digit от орегонской Agility Robotics не имеет кистей (или головы), но может зажимать предметы до 18 кг между рук, что делает его полезным для работы на складе и или в доставке. Компания Agility поставляет роботов клиентам с 2018 года, а в 2022 году привлекла $150 млн (в дополнение к $30 млн, собранным ранее), на расширение производства и разработку модели с лицом и руками.

Фото в тексте: Agility Robotics

Два таких робота есть у Ford, которая использует их, чтобы разработать полностью автономную службу доставки «последней мили».

Optimus (Tesla)

Объявив о планах по созданию гуманоида в 2021 году, Te sla представила несколько прототипов Optimus в сентябре 2022 года. Хотя они не были точно технологическими чудесами, многие в сообществе были впечатлены тем, как быстро Tesla их разработала.

Фото в тексте: Tesla

Если компания сможет продолжать в том же темпе и уложится в цену, установленную CEO Илоном Маском — $20 тысяч на робота, что кажется маловероятным — Optimus и его преемники могут оказать огромное влияние на будущую рабочую силу.

Dexterous Hand (Shadow Robot)

Clone — не единственная компания, специализирующаяся на совершенствовании искусственной кисти. Лондонская компания Shadow Robot также разработала высокотехнологичную руку, способную двигаться точно так же, как наша собственная.

Компания уже более 20 лет продает свои версии исследователям из NASA, Массачусетского технологического института, Google, OpenAI и других престижных организаций, но, в отличие от руки Clone, эта версия дорогая — по состоянию на декабрь 2022 года топовая модель стоила около $116 тысяч.

Фото в тексте: Shadow Robots

Некоторые специалисты по роботехнике утверждают, что моделирование машин по образцу человеческого тела — это такая огромная инженерная задача, что было бы лучше разрабатывать более простых роботов для конкретных задач, но производители андроидов верят, что это стоит того.

«Мы спроектировали весь мир под человеческий облик, — прокомментировал CEO Apptronik Джефф Карденас. — Иметь робота, который имеет то же влияние, что и человек, и может использовать все те же инструменты, что и мы, и помещаться в тех же местах, невероятно полезно».

Если хотя бы одна из этих компаний сможет создать робота с точно такими же физическими возможностями, как у людей, мы могли бы затем научить его делать все, что мы не хотим делать, — и если мы сможем сделать ботов так дешево, как предполагает Clone, они могли бы произвести революцию в мире труда.

Источник: Future Explored.

Обложка снегерирована нейросетью Midjourney