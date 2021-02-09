Успешный дебют Kuaishou: акции китайского соперника TikTok выросли на 194% после первого IPO

Китайское приложение для коротких видео Kuaishou завершило крупное первичное размещение акций в Гонконге. Приложение является крупнейшим соперником TikTok, но пока не получило популярности за пределами страны. Расскажем об успехе компании на бирже и ее способах монетизации.

5 февраля акции Kuaishou стали доступны в Гонконге по цене в $43,6 за штуку, что на 194% выше стоимости IPO в размере $14,8. Теперь ее рыночная капитализация достигает почти $180 млрд. В результате листинга компания получила почти $5,4 млрд, а общее число акций составило 365218600 штук, не считая опциона доразмещения.

Kuaishou, которая поддерживается холдинговой компанией Tencent, теперь готова инвестировать в рост и, возможно, двигаться в сторону прибыльности. За первые девять месяцев 2020 года приложение сообщило о скорректированном чистом убытке в размере $1,1 млрд по сравнению со скорректированной прибылью почти в $278 млн за тот же период предыдущего года.

Акции Kuaishou пользуются популярностью как у институциональных, так и у розничных инвесторов в Китае. К ноябрю 2020 года за 11 месяцев приложение достигло показателя в 481 млн пользователей в месяц. По данным South China Morning Post, сервис установил рекорд по количеству сделок в Гонконге, а общий спрос розничных инвесторов составил $164,8 млрд. Стоимость акций достигла $41,64 на платформе серого рынка под управлением Phillip Securities Group и $54,32 в онлайн-брокере Futu Securities.

Недолгий период основной контент Kuaishou составляли GIF-изображения. Затем, как и TikTok, она нацелилась на создание и обмен 15-секундными роликами, после чего расширилась до живых трансляций. Это вполне естественный переход, поскольку наиболее популярные создатели контента, как правило, хотят больше взаимодействовать с подписчиками, которые, в свою очередь, тоже стремятся выразить лояльность и симпатию. Стримы и виртуальные подарки восполняют эту потребность.

В Kuaishou есть три способа монетизации.

Живые трансляции. К ноябрю 2020 года в течение 11 месяцев 58 млн пользователей платформы ежемесячно тратили деньги на стримах. В среднем каждый из них приносил $7,36 дохода.

К ноябрю 2020 года в течение 11 месяцев 58 млн пользователей платформы ежемесячно тратили деньги на стримах. В среднем каждый из них приносил $7,36 дохода. Реклама. Каждый пользователь приносил $11 за тот же период.

Каждый пользователь приносил $11 за тот же период. Продажа продуктов. Показатель общего объема оборота товаров, который используется для измерения ecommerce-транзакций, достиг $51,4 млрд за тот же период.

Для сравнения, к декабрю 2020 года за 12 месяцев функция живых трансляций в интернет-магазине Taobao, принадлежащему Alibaba, принесла более $62 млн по тому же показателю.

Однако в растущую прибыль со стримов Kuaishou могут вмешаться регулятивные риски. Правительство Китая запретило лицам до 18 лет приобретать виртуальные подарки. Оно также призвало платформы ограничить ежемесячные расходы пользователей в этом направлении. Но пока точных указаний еще не было.

Kuaishou осознает этот риск и отмечает, что любые ограничения могут отрицательно повлиять на ее доходы. Однако до тех пор, пока они не будут введены, компания, скорее всего, продолжит процветать и диверсифицировать бизнес.

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