Китай заблокировал приложение Clubhouse после резкого роста пользователей

Власти Китая заблокировали доступ к американскому приложению Clubhouse внутри страны после того, как к нему присоединилось огромное число китайцев, желающих обсудить политические и социальные темы. Clubhouse позволяет общаться в голосовых чатах без цензуры. Однако наслаждаться этой свободой китайские пользователи смогли недолго.

Платформа Clubhouse была запущена в апреле 2020 года. Попасть в этот «‎закрытый клуб» можно только по приглашению, а само приложение на данный момент доступно только на iPhone. Clubhouse позволяет пользователям слушать обсуждения и интервью в онлайн-комнатах. На прошлой неделе платформа неожиданно стала популярной, особенно в Китае, где люди воспользовались возможностью обсудить запретные темы.

Однако свобода продлилась недолго: в понедельник вечером жители Китая сообщили, что платформа больше не доступна. О возможной блокировке уже говорили пользователи Weibo, аналога Twitter, которые призывали «‎ценить короткую возможность открыто вести диалог».

Пользователи обменивались открытиями в Clubhouse и прокомментировали редкую возможность для жителей материковой части Китая открыто и свободно обсуждать политические и гендерные проблемы с жителями Гонконга и Тайваня. Кто-то назвал это «‎возрождением Китая», а хештег по теме просмотрели более 50 млн раз. Однако по сообщениям, вскоре эти обсуждения были удалены из интернета, как и хештег по теме блокировки Clubhouse, который просмотрели не менее 50 тысяч раз, прежде чем он был подвергнут цензуре.

Сообщается, что на торговых онлайн-площадках продавались пригласительные коды в Clubhouse стоимостью до $70. В выходные китайские журналисты, аналитики и пользователи Twitter следили за разговорами между тысячами китайцев, уйгуров и тайваньцев, свободно говорящих на такие темы, как лагеря перевоспитания в Синьцзяне, слежка и демократия. По словам слушателей, в некоторых комнатах проходили «‎фантастически откровенные» обсуждения.

«‎Я просто поглощаю свободу слова в Clubhouse», — написала в Twitter журналист Мелисса Чан.

Интернет в Китае сильно регулируется как со стороны правительства, так и поставщиков услуг, которые основываются на собственных оценках желаний властей касательно цензуры. Такие платформы, как WhatsApp, Facebook, YouTube и Twitter запрещены, а люди, использующие их для обмена информацией, привлекаются к ответственности.

Разговоры в Clubhouse не сохраняются самим приложением, что обеспечивает определенный уровень конфиденциальности. Однако практически ничего не мешает слушателям записывать их самостоятельно. На выходных некоторые сторонники Пекина хвастались в Twitter тем, что делают скриншоты с информацией об участниках и расшифровывают их разговоры.

Некоторые также предполагают, что провайдером сервера для Clubhouse является китайская компания Agora. По словам аналитика из Австралийского института стратегической политики Фергуса Райана, ранее компания сообщила, что она, возможно, подвергалась действию китайских законов, требующий от сетевых операторов «‎предоставлять помощь и поддержку в соответствии с законом, обязывающим сотрудников службы общественной и национальной безопасности защищать национальную безопасность или содействовать расследованию уголовных дел».

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