«Слепота во времени»: психологи объяснили, почему некоторые люди постоянно опаздывают

Опоздания не всегда связаны с ленью и несерьезным отношением. Возможно, дело в time blindness или «слепоте во времени» — расстройстве, из-за которого человек теряет счет времени. Рассказываем о причинах и возможных решениях этой проблемы.

В июле в TikTok набрал популярность ролик, где девушка рассказала, как во время собеседования на нее накричали за вопрос о том, есть ли в компании определенные условия для людей со слепотой во времени. Большинство комментаторов раскритиковали ее.

«У меня реальная слепота, и я всегда прихожу вовремя», — отметил один из пользователей.

«Если вы должны получить зарплату 1-го числа, но компания страдает от слепоты во времени и платит вам 30-го числа, это нормально?», — спросил другой.

Тем не менее психологи и другие эксперты признают: слепота во времени — реальная проблема, и она превращает повседневные задачи в тяжелое испытание.

Слепота во времени характеризуется трудностями с восприятием времени: человек не может определить, сколько времени прошло и сколько времени займет определенная задача, рассказывает психотерапевт Стефани Саркис, которая специализируется на СДВГ.

Это расстройство довольно часто встречается у людей с СДВГ, но может проявляться и у тех, кто страдает от депрессии, тревожности, биполярного расстройства, посттравматического стрессового расстройства и других психических заболеваний.

«У всех иногда бывает слепота во времени», — говорит Майкл Манос, специалист по детскому поведенческому здоровью Кливлендской клиники.

«Мы все можем чем-то увлечься и войти в состояние максимальной концентрации, — добавляет Манос. — Однако некоторым людям с СДВГ сложнее оценить, сколько времени потребуется на что-то, и они более склонны терять счет времени».

По его словам, когда люди с СДВГ «делают то, что им нравится, они могут с большей легкостью погрузиться в состояние гиперфокуса».

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Психологи и другие эксперты в области психического здоровья предложили несколько способов решить эту проблему. К ним присоединились пользователи TikTok.

Один из них посоветовал не ждать, пока кто-то создаст особые условия для людей со слепотой во времени, а делать это самостоятельно. Например, ставить уведомления на часах и будильники.

«Напоминания в физическом мире могут вернуть ваш разум к настоящему моменту и удержат ваше внимание на задаче», — говорит Манос.

Саркис рекомендует использовать приложения, которые помогают планировать дела, а также таймеры. «Измените сигнал таймера, если ваш мозг привыкнет к нему», — говорит она.

Другие эксперты отметили, что лучше использовать аналоговые, а не цифровые часы: по ним может быть легче понять, сколько времени прошло и сколько времени осталось до встречи.

Недосыпание может усугубить слепоту во времени. «Если вы не высыпаетесь и в вашей жизни происходит много изменений, важно поговорить об этом с кем-нибудь», — говорит Саркис.

Она добавляет, что если этих стратегий недостаточно, то можно обратиться за профессиональной помощью.

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