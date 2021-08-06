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Истории

Роботы и технологии, которых показали на Олимпийских играх в Токио

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Япония гордится своими технологическими достижениями, и Олимпийские игры стали отличным поводом, чтобы их продемонстрировать. В этом году на стадионах не было болельщиков, но организаторы смогли удивить зрителей новинками. Рассмотрим их поближе.

Роботы и технологии, которых показали на Олимпийских играх в Токио

Робот-баскетболист

Робот CUE был разработан Toyota на базе искусственного интеллекта. Возможно, он не стал победителем Олимпиады, но по праву считается спортивной легендой в своей категории. В 2019 году он вошел в Книгу рекордов Гиннеса за самую непрерывную серию бросков, совершенную гуманоидным роботом.

робот играет в баскетбол, cue

Фото в тексте: Toyota Motor Corporation

Во время Олимпийских игр этого года робот демонстрировал свои навыки на линии штрафных бросков.

 робот играет в баскетбол, cue

Фото в тексте: Toyota Motor Corporation

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Робот полевой поддержки

В этом году Toyota разработала несколько роботов полевой поддержки (Field Support Robots, FSR), предназначенных, чтобы «быстро и безопасно подавать спортивный инвентарь, снижая нагрузку на оперативный персонал».

 робот полевой поддержки, Олимпийские игры

Фото в тексте: Toyota Motor Corporation

Этих малышей наверняка заметили многие зрители Олимпиады.

робот полевой поддержки, Олимпийские игры

Фото в тексте: Toyota Motor Corporation

Помощник человека

Хотя игры этого года проводятся без зрителей, изначально Toyota разработала несколько вспомогательных ботов. В публикации Toyota отмечается, что их задача — провожать людей на место и «приносить зрителям напитки и другие товары, заказанные на специальном планшете».

робот-помощник, Олимпийские игры

Фото в тексте: Tokyo 2020

Автономный транспорт

На Олимпиаде также были представлены различные транспортные средства, предназначенные для перемещения по олимпийской деревне. Изначально Toyota планировала запустить около 200 электрокаров, которые бы перевозили «спортсменов, персонал и посетителей с ограниченными возможностями».

автономный транспорт, Олимпийские игры

Фото в тексте: Tokyo 2020
Заряда такой машины хватает на 100 км, она может вместить до 5 пассажиров.

автономный транспорт, Олимпийские игры

Фото в тексте: Tokyo 2020

Фото на обложке: Boris-B / Shutterstock

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