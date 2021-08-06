Роботы и технологии, которых показали на Олимпийских играх в Токио

Япония гордится своими технологическими достижениями, и Олимпийские игры стали отличным поводом, чтобы их продемонстрировать. В этом году на стадионах не было болельщиков, но организаторы смогли удивить зрителей новинками. Рассмотрим их поближе.
Робот-баскетболист
Робот CUE был разработан Toyota на базе искусственного интеллекта. Возможно, он не стал победителем Олимпиады, но по праву считается спортивной легендой в своей категории. В 2019 году он вошел в Книгу рекордов Гиннеса за самую непрерывную серию бросков, совершенную гуманоидным роботом.
Фото в тексте: Toyota Motor Corporation
Во время Олимпийских игр этого года робот демонстрировал свои навыки на линии штрафных бросков.
Фото в тексте: Toyota Motor Corporation
Робот полевой поддержки
В этом году Toyota разработала несколько роботов полевой поддержки (Field Support Robots, FSR), предназначенных, чтобы «быстро и безопасно подавать спортивный инвентарь, снижая нагрузку на оперативный персонал».
Фото в тексте: Toyota Motor Corporation
Этих малышей наверняка заметили многие зрители Олимпиады.
Помощник человека
Хотя игры этого года проводятся без зрителей, изначально Toyota разработала несколько вспомогательных ботов. В публикации Toyota отмечается, что их задача — провожать людей на место и «приносить зрителям напитки и другие товары, заказанные на специальном планшете».
Фото в тексте: Tokyo 2020
Автономный транспорт
На Олимпиаде также были представлены различные транспортные средства, предназначенные для перемещения по олимпийской деревне. Изначально Toyota планировала запустить около 200 электрокаров, которые бы перевозили «спортсменов, персонал и посетителей с ограниченными возможностями».
Фото на обложке: Boris-B /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Каким будет следующий прорыв в сфере технологий? Об этом расскажет ИИ
- 2 Instagram борется с буллингом, а нейроимплант читает мысли парализованного: технологии добра, которые меняют мир
- 3 RB.RU представляет карту рынка ArtTech
- 4 Apple начнет защищать детей от откровенных снимков в «Сообщениях»
- 5 ArtTech — карта российского рынка