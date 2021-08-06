Роботы и технологии, которых показали на Олимпийских играх в Токио

Япония гордится своими технологическими достижениями, и Олимпийские игры стали отличным поводом, чтобы их продемонстрировать. В этом году на стадионах не было болельщиков, но организаторы смогли удивить зрителей новинками. Рассмотрим их поближе.

Робот-баскетболист

Робот CUE был разработан Toyota на базе искусственного интеллекта. Возможно, он не стал победителем Олимпиады, но по праву считается спортивной легендой в своей категории. В 2019 году он вошел в Книгу рекордов Гиннеса за самую непрерывную серию бросков, совершенную гуманоидным роботом.

Фото в тексте: Toyota Motor Corporation

Во время Олимпийских игр этого года робот демонстрировал свои навыки на линии штрафных бросков.

Фото в тексте: Toyota Motor Corporation

Робот полевой поддержки

В этом году Toyota разработала несколько роботов полевой поддержки (Field Support Robots, FSR), предназначенных, чтобы «быстро и безопасно подавать спортивный инвентарь, снижая нагрузку на оперативный персонал».

Фото в тексте: Toyota Motor Corporation

Этих малышей наверняка заметили многие зрители Олимпиады.

Фото в тексте: Toyota Motor Corporation

Помощник человека

Хотя игры этого года проводятся без зрителей, изначально Toyota разработала несколько вспомогательных ботов. В публикации Toyota отмечается, что их задача — провожать людей на место и «приносить зрителям напитки и другие товары, заказанные на специальном планшете».

Фото в тексте: Tokyo 2020

Автономный транспорт

На Олимпиаде также были представлены различные транспортные средства, предназначенные для перемещения по олимпийской деревне. Изначально Toyota планировала запустить около 200 электрокаров, которые бы перевозили «спортсменов, персонал и посетителей с ограниченными возможностями».

Фото в тексте: Tokyo 2020

Заряда такой машины хватает на 100 км, она может вместить до 5 пассажиров.

Фото в тексте: Tokyo 2020