Когда вовлеченность вредит. 4 признака, что вы слишком погружены в работу

Эмоциональная вовлеченность в работу может не только мотивировать сотрудника, но и мешать ему развиваться и даже приводить к выгоранию. Как определить, что ситуация вышла из-под контроля? Бизнес-коуч Мелоди Уайлдинг выделила четыре признака чрезмерной эмоциональной вовлеченности и предложила способы их устранения.

Вы воспринимаете критику на свой счет

Получив плохой фидбек, вы испытываете злость и неуверенность в себе. Иногда вы переживаете из-за замечания от начальника в течение нескольких дней и настолько озабочены мнением других людей, что избегаете их. Критика вашей работы будто лишь подтверждает, что вы недостаточно хороши.

Не спешите с выводами. Для начала определите, какая критика касается вашей работы, а какая — лично вас. Это упражнение поможет оценить их объективно: возьмите лист бумаги и начертите четыре столбца. В первом напишите, что именно было сказано. Во втором перечислите, в чем комментатор был неточен и какие моменты упустил, а в третьем — какие замечания помогут улучшить ваш подход к работе и навыки.

И наконец, решите, что делать дальше: обсудить этот вопрос еще раз, чтобы прояснить ситуацию, или просто забыть об этом.

Работа беспокоит вас даже дома

Чрезмерное эмоциональное вовлечение может привести к гиперкомпенсации: человек начинает работать больше, чтобы чувствовать себя лучше. Он пытается доказать свою значимость и приносить компании пользу, выполняя больше задач. Ему сложно переключаться на другие дела после работы.

Но это только вредит результатам. Измените свой образ мышления: начните рассматривать отдых не как награду, а как обязательное условие для продуктивности. Кроме того, выработайте привычки, которые помогут отвлекаться от работы. Вот несколько примеров.

Установите будильник, который напомнит о завершении рабочего дня.

Отключайте корпоративные устройства, чтобы избежать соблазна заниматься рабочими вопросами.

Начните составлять список дел на следующий день или выберите любой другой ритуал, который будет сигнализировать о начале личного времени.

Вы пытаетесь угодить другим

Это означает, что вы склонны ставить чужие потребности выше своих. Например, стремитесь нести ответственность даже за те задачи, которые не контролируете, и быть героем, устраняющим любую проблему.

Помимо этого, вы слишком восприимчивы к эмоциям окружающих, меняете свои взгляды в попытке избежать конфликта и стараетесь не просить о помощи, чтобы не показаться слабым или некомпетентным.

Из-за этого может страдать психическое здоровье и даже качество отношений, ведь таким образом вы мешаете коллегам проявлять инициативу и выполнять свои обязанности.

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Самосознание: что это такое и как оно пригодится в рабочей среде

Первый шаг к изменению заключается в самосознании. Подумайте, когда вы берете на себя больше задач и ответственности, чем нужно. В частности, в каких областях вы испытываете огромную обиду за то, что перегружены работой, но ваши усилия не признают.

Обида — сильный эмоциональный сигнал о том, что человек подавляет свои потребности. Это поможет определить проблемы, требующие решения.

Должность определяет вашу личность

Стоит насторожиться, если ваша самооценка полностью зависит от того, чем вы зарабатываете на жизнь. Это может сопровождаться страхом потерять работу, повышением эмоциональной реакции и снижением стрессоустойчивости.

В этом случае следует установить психологическую дистанцию от работы. Спросите себя: «Я — руководитель. Но кто я для своих близких?».

Посвятите свободное время любимым хобби, чтобы сформировать умения помимо работы. Например, начните изучать флористику или займитесь волонтерством в приюте для животных.

Помните, что работа — просто деятельность, а не то, кем вы являетесь.

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