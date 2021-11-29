Топ-5 аэрокаров, которые могут стать первыми серийными летающими авто

Летающие автомобили совсем скоро могут стать реальностью. Разработкой в этой сфере занимаются сегодня десятки компаний — от небольших стартапов до крупных корпораций, некоторые из них уже успешно протестировали свои прототипы.

Сегодня мы подготовили для вас подборку аэрокаров, которые в ближайшее время могут появиться в серийном производстве, превратив будущее в настоящее. Среди новинок есть прототипы, которые не просто летают, а уже совершали полеты между городами. Кроме этого, в списке авиамобилей есть также достойные летающие аппараты, разработанные в нашей стране.

AirCar — спорткар, летающий между городами

Этим летом прототип летающей машины AirCar совершил первый в мире междугородний полет. За рулем, и в тоже время за штурвалом, модели-трансформера находился сам создатель летающего автомобиля Стефан Кляйн. Он доехал на аэрокаре до взлетной полосы международного аэропорта в Нитре, там машина взлетела, и через 35 минут успешно приземлилась в аэропорту Братиславы, откуда Стефан также успешно поехал в центр города. В режиме машины новинка выглядит как обычный спорткар

В режиме машины новинка выглядит как обычный спорткар/KleinVision

На разработку летающего автомобиля Кляйн потратил более 20 лет. Модель совершила более 140 тестовых вылетов. Крылья и хвост двухмоторного авиамобиля разворачиваются либо складываются с помощью специальной кнопки. Уходит на это примерно 135 секунд. Предел крейсерской скорости новинки порядка 190 км/ч, высота полета около 2500 м, в качестве силовой установки используются два двигателя BMW. Ожидается, что следующая версия AirCar будет иметь максимальную крейсерскую скорость 300 км/ч.

Из плюсов модели можно отметить возможность не только летать, но и быть полноценным автомобилем на улицах города. Из минусов — AirCar не может вертикально взлететь и приземлиться, использует бензиновые, а не электрические двигатели. Кроме того, водителям новинки понадобится как лицензия пилота, так и водительское удостоверение.

PAL-V Liberty — летающий трицикл для двоих

Разработкой этой модели с начала 2000-х годов занимаетсянидерландская компания PAL-V. Уже в 2009 году был испытан пробный вариант под условным названием X1. А не так давно, осенью 2020 года новый PAL-V Liberty успешно прошел испытания на соответствие техническим и экологическим требованиям и получил официальное разрешение на движение по дорогам общего назначения.

Последним шагом к массовому производству и выходу на рынок будет его плановая сертификация в 2022 году в Европейском агентстве авиационной безопасности.

PAL-V Liberty — это двухместный гироплан, аппарат с одним толкающим и одним несущим вином, работающим в режиме авторотации. Он может взлетать и садиться на скорости около 50 км/ч. Это позволит использовать дороги и площадки, а не специально подготовленные аэродромы.

Весит аппарат 664 кг/PAL-V

При движении по дороге в сложенном состоянии PAL-V Liberty занимает 4 м в длину, 2 м в ширину и 1,7 м а высоту. В движение летающее авто приводится 100-сильным авиационным мотором, крутящий момент которого передается на задние колеса. Максимальная скорость на трассе составляет 160 км/ч, разгон до 100 км/ч занимает 9 секунд. Устойчивость трицикла обеспечивается с помощью электроники, которая наклоняет его в поворотах.

Приборная панель аэрокара сильно отличается от автомобильных/PAL-V

Для полета на PAL-V Liberty добавляется еще один 100-сильный мотор, который на дороге заглушен, чтобы не увеличивать и без того большой выброс СО2. Запас лета — 400-500 км, по трассе можно проехать намного больше — 1315 км.

Ориентировочная стоимость летающего автомобиля — 299 тыс. евро. По заверениям производителей, количество предварительно поданных заявок на покупку уже превзошло все ожидания.

Аэрокар Xpeng HT Aero могут запустить в серию в 2024 году

Китайская компания XPeng, которая специализируется на разработке электромобилей, представила концепт-кар под названием HT Aero. Новинка может ездить по дорогам и подниматься в воздух.

У аэрокара легкая конструкция кузова с аэродинамическими формами. В режиме полета по бокам выдвигаются специальные раздвижные элементы с роторами на концах, благодаря им машина может взлетать и садиться вертикально.

Технических подробностей новинки производитель пока не сообщает/XPeng

Судя по изображению салона, у HT Aero будет полупрозрачный цифровой дисплей почти на всю ширину передней панели, а также еще один информационный экран, вмонтированный в руль. Автопроизводитель отмечает, что XPeng HT Aero уже через три года, в 2024 году, получит серийную версию, которую официально сертифицируют для полетов и езды по общественным дорогам.

По словам основателя Xpeng Чжао Дели, к концу года планируется увеличить число сотрудников стартапа до 700 человек. Он также отметил, что электрический летающий автомобиль сможет проехать более 600 км без подзарядки. На какие расстояния модель сможет летать без дополнительных источников энергии пока не сообщается.

«Циклокар» — российский аэромобиль для шестерых

Работы по созданию аэромобиля с циклическими движителями «Циклокар» стартовали в рамках проекта Фонда перспективных исследований «Циклон». Пассажировместимость — шесть человек. Посадка в салон будет осуществляться как с бортов, так и с кормовой части. Исполнителем проекта выступает Институт теплофизики Сибирского отделения Российской академии наук.

Габариты у «Циклокара» небольшие — 6,2×6 м, максимальная скорость достигает 250 км/ч, дальность полета до 500 км. Помимо компактных по сравнению с вертолетной техникой габаритов, отличительной особенностью аппарата является возможность посадки на наклонную поверхность (до 30 градусов) и причаливания к вертикальным поверхностям. Полеты первого полноразмерного прототипа «Циклокара», оснащенного полностью электрической силовой установкой, запланированы на 2022 год.

Машина сможет поднимать в воздух до 600 кг груза/Фонд перспективных исследований

Производители отмечают, что важной особенностью новинки станет периферийная защита, она не позволит человеку дотронуться до вращающихся лопастей и при этом сможет защитить лопасти от попадания в них посторонних предметов.

Также в компании заверили, что управлять «Циклокаром» будет не сложнее, чем автомобилем. Пилотирование может осуществляться оператором на борту, либо с гаджета в зоне работы бортовой системы связи модели или с наземного пункта управления как полноценным беспилотником. Пилот-оператор фактически будет выполнять директорное управление, передавая системе автоматического управления команды в части направления и скорости полета и осуществлять необходимый контроль.

FLYTER – бесколесный и бескрылый аэрокар

«Циклокар», пожалуй, самый интересный, но не единственный отечественный проект летающих машин. В конце 2020 года стартап Scienex из Воронежа показал первые изображения своего аэромобиля Flyter.

Летом 2021 года начались летные испытания первого прототипа. На сегодняшний день аппарат может летать 20 минут. По замыслу разработчиков новинка в будущем сможет парить минимум час. Компания получила патенты на промышленный образец, товарный знак FLYTER, а сейчас подает на регистрацию патент инновационного электромотора для летательного аппарата.

Максимальная высота полета – 1500 м/Scienex

У FLYTER каплевидная форма, крыльев у него нет, а в воздух машину поднимают 16 винтов, которые прячутся в сквозных колодцах корпуса. Точность маневрирования при взлете и посадке у аэромобиля 0,2 м. Эксплуатационный диапазон температур – от - 20 до + 40С. Максимальная дальность полета – 150 км, скорость – до 120 км/ч. В аэромобиле смогут комфортно разместиться два человека с багажом: масса аппарата с полезной нагрузкой — 850 кг. В аэромобиле будет установлена силовая установка на водородных топливных элементах, так что никаких выхлопов, никакого СО2.

Кроме этого, у новинки предусмотрена операционная система, включающая в себя систему автопилота, систему взаимодействия с пассажиром, в том числе голосовой помощник, системы взаимодействия со сторонними сервисами.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: XPeng