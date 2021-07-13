Как определить, что вы становитесь токсичным руководителем

Мы часто слышим о том, что найти хорошего сотрудника очень сложно, однако хорошие руководители — также большая редкость. Зачастую начальство так погружено в свои обязанности, что не замечает за собой отрицательных черт, которые сильно вредят рабочей среде. Вот несколько важных вопросов, которые позволят определить, относитесь ли вы к числу токсичных руководителей.

Они могут быть абсолютными гениями в своей области, но совершенно невежественными в простых вещах, например, как обращаться с сотрудниками, укреплять командный дух, уважать личные границы или просто отмечать достижения тех, кто так усердно трудится.

В условиях пандемии как никогда важно вовлекать сотрудников в процесс, поскольку на удаленке им необходимо чувствовать связь с руководителями. Поэтому следующие вопросы позволят определить, комфортно ли подчиненным находиться в вашем обществе.

Команда вас боится?

Многим из нас приходилось работать с руководителем, который постоянно внушал беспокойство и страх всей команде. Вне зависимости от того, чем продиктовано такое поведение — гневом, неуверенностью, или негативным складом характера, сотрудники пытаются лишний раз не провоцировать начальника. Такое поведение создает токсичную среду, в которой работники боятся отстаивать свою позицию.

Вам трудно удержать хороших сотрудников?

Есть такая поговорка: «люди уходят не из компании, а от плохих руководителей». Это одна из главных причин, по которым люди решают сменить место работы. Обычно внезапное увольнение — признак того, что сотрудник достиг критической точки.

Зависит ли успех компании только от вас?

Сложные руководители часто принимают все заслуги на свой счет и не признают ценный вклад своей команды. Такой подход сильно сказывается на мотивации и вовлеченности сотрудников.

Советы от успешных руководителей

Несколько CEO различных компаний поделились, как опыт общения с плохими руководителями помог им стать более заботливыми начальниками со своими командами.

«Я была свидетелем того, как мой начальник плохо отзывается о своих коллегах и даже своей команде», — вспоминает Эмеральд-Джейн Хантер, глава агентства myWhy. Спустя годы, когда Хантер основала свою компанию, она решила не повторять ошибки и уважительно относиться к подчиненным.

Например, она часто заказывает доставку еды и продуктов для удаленных сотрудников или проводит онлайн-уроки оздоровления, что позволяет сотрудникам расслабиться и вдохновиться на новые свершения. Она даже позволяет своей команде отключать камеру на большинстве встреч в Zoom. Так у сотрудников появляется больше личного времени и им не нужно думать о том, как они выглядят.

Лидия Пьер, CEO Pierre Branding Group, рассказала, что ее бывший руководитель очень враждебно относился к сотрудникам. «В такой обстановке я чувствовала себя очень неуверенно, такого не должно происходить на рабочем месте», — вспоминает она.

Основав свою компанию, она стремилась сделать так, чтобы все работники чувствовали себя в ценными и защищенными. Чтобы обеспечить выполнение этого обязательства, сотрудники подписывают документ, в котором изложены основные принципы уважения, терпимости, доброты и даже инструкции о том, как устанавливать связи с сотрудниками и клиентами.

Лорен Такер — руководитель отдела управления инклюзивностью в компании Let's Do What Matters. Она говорит, что опыт работы с плохими руководителями на самом деле помог ей лучше понять, как стать хорошим менеджером.

«Сотрудникам не нужны чирлидеры, которые стоят в стороне и надеются, что они победят. Им нужны чемпионы, которые принимают участие в игре и побеждают вместе с ними», — рассуждает Такер.

Сейчас она управляет компанией, главные принципы которой — это производительность и результаты. «Пока сотрудники достигают результатов, меня не волнует, когда и как они выполняют работу. Я хочу, чтобы моя команда находила баланс между работой и личной жизнью на своих условиях», — рассуждает Такер.

Опыт работы с токсичным боссом может быть полезен, поскольку он может вдохновить вас стать лучше и не повторять его ошибки. Если вы относитесь к своим специалистам с признательностью и уважением, у вас будет гораздо больше шансов нанять и удержать отличных сотрудников.

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