Жительница США в течение двух лет смогла выменять заколку на дом

29-летняя Деми Скиппер хотела иметь собственный дом, но не собиралась его покупать. Вместо этого она начала проект Trade me, в рамках которого планировала обменять простую заколку для волос на дом через несколько сделок. Проект начался в мае 2020 года с объявления на Craigslist, и спустя полтора года цель была достигнута.

Скиппер вдохновилась примером Кайла Макдональда, который в 2006 году прошел путь от скрепки для бумаг и до дома. Она надеялась достичь своей цели к концу лета 2021 года, и задержалась всего на несколько месяцев.

Скиппер удалось получить небольшой дом в Нэшвилле, штат Теннесси, — без ипотеки и издержек. Она не потратила ни цента, не считая расходов на транспортировку товаров. Современный бюджетный дом с большим садом — это 28 сделка с начала проекта Trade me.

Скиппер работает менеджером по продукту в Cash App. Она начала свой путь во время пандемии и документировала все события в TikTok, где на тот момент у нее не было ни одного подписчика. «Многие люди отнеслись к этой идее отрицательно и говорили, что это невозможно», — рассказывает Скиппер.

Когда Скиппер рассказала почти 5 млн подписчикам в TikTok об одной из своих последних сделок, в рамках которой она получила карту Chipotle Celebrity Card стоимостью около $20 тысяч, она столкнулась с неожиданной волной критики.

Владелец Chipotle Celebrity Card получает неограниченное количество бесплатных блюд в сети ресторанов быстрого питания Chipotle в течение года, а также возможность организовать ужин с обслуживанием на 50 гостей. Многие посчитали, что Скиппер совершила большую ошибку и не сможет обменять карту на столь же ценный предмет.

Преисполненная решимостью доказать их неправоту, Скиппер продумала стратегию следующей сделки. Она начала искать знаменитостей-поклонников Chipotle. Скиппер обращала внимание каждого, кого часто фотографировали за обедом в этой сети. Ей почти удалось договориться с несколькими игроками Национальной футбольной лиги, но сделки все же не состоялись.

Спустя несколько месяцев Скиппер получила письмо от «самой большой поклонницы Chipotle» по имени Алисса, которая управляет цветочной компанией в Канаде. За карту Алисса была готова отдать «дом на колесах» с аккумулятором Powerwall от Tesla и солнечными панелями стоимостью $40 тысяч.

После заключения сделки Скиппер позвонила Алиссе вместе с представителями Chipotle, чем «самая большая поклонница» сети была очень растрогана. «Это был по-настоящему крутой момент. Я нашла человека, которому нужна эта карта. Я нашла ее в этом мире», — рассказала Скиппер. Алисса работает в убежище для женщин и планирует пожертвовать ему часть бесплатных блюд.

Вскоре Скиппер столкнулась с трудностями. Она выяснила, как доставить трейлер из Канады в США в условиях закрытых границ из-за пандемии. Однако оказалось, что его колеса были незаконными в США, а заменить их нельзя.

Дело в том, что компания-производитель трейлеров не выплатила долги Министерству транспорта США. В течение нескольких недель Скиппер ежедневно звонила в транспортный отдел и даже предлагала заполнить документы самостоятельно. Тем не менее трейлер удалось доставить только через три месяца.

Наконец, одна из подписчиц Скиппер предложила забрать трейлер и придержать его у себя недалеко от границы США. Так, вместе с мужем Скиппер решила отправиться в 15-часовой путь в Канаду, чтобы увидеть, сфотографировать и украсить трейлер. Этот путь стал одним из самых судьбоносных в ее жизни.

Скиппер начала искать следующую сделку. Еще по дороге домой она начала переписываться с женщиной, которая заинтересовалась трейлером. Оказалось, что это перекупщица домов, и в любой момент времени она владеет 15 различными домами.

Женщина следила за проектом Скиппер с самого начала и ждала подходящей сделки — а «дом на колесах» стал именно тем, что ей нужно. Именно она предложила Скиппер дом в Теннесси с двумя небольшими комнатами, кухней, гостиной и ванной.

Сейчас Скиппер и ее муж переезжают из арендованного дома в Сан-Франциско в Теннесси, чтобы отремонтировать новый дом и жить в нем. Они даже планируют перекупить ту самую заколку, с которой начался весь путь, и поставить ее рамку.

Проект Trade Me стал непростым путешествием. Однако Скиппер не сдалась: «Если кто-то скажет, что человек хочет обменять вещь, не стоящую ни цента, на дом, который в миллионы раз дороже, я думаю, что люди посчитали бы это невозможным. Теперь мне кажется, что нет ничего невозможного».

Скиппер планирует повторить весь путь и надеется пожертвовать следующий дом тому, кто в нем нуждается. «Я стала вторым человеком, сделавшим это один раз. Теперь я хочу стать первым человеком, сделавшим это дважды», — смеется она.

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