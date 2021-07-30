Agile и лидеры изменений: как новый подход к управлению повлиял на трансформацию «ОТП Банка»

Рассказываем, как «ОТП Банк» создал новую для себя модель управления человеческим капиталом и какую роль играют в процессе agile-коучи.

Пандемия, цифровизация, новая ИТ-стратегия и agile-культура изменили подход к управлению в «ОТП Банке». Это позволило создать продукты и сервисы, которые соответствуют запросам клиентов. А сотрудники получили другие роли и возможности для развития в компании.

Как agile меняет команды

Новая структура

В «ОТП Банке» существуют привычные для банковского сектора должности. Здесь работают сотрудники департаментов управления рисками и внутреннего контроля, операционно-кассового обслуживания, а также те, кто взаимодействуют с регулятором. Эти роли важны для банковских процессов, для того, чтобы поддерживать надежность и стабильность работы бизнеса.

Однако новые вызовы привели к появлению новых специалистов — и новых подходов к созданию продуктов. Банк начал использовать гибкие подходы и изменил организационную структуру. Теперь сотрудники делятся на трайбы, как в модели Spotify, — при этом мы руководители не копируемют модель музыкального сервиса, а адаптируют его под цели банка. Трайб объединяет в себе до нескольких десятков команд, которые вместе влияют на развитие одного банковского продукта или сервиса.

У каждого трайба есть три лидерских позиции:

лидер трайба — отвечает за продукт, его позиционирование на рынке и направление изменений;

технический лидер трайба — внедряет новые технологии, интегрирует продукт в традиционные банковские системы;

CX-лидер — занимается улучшением интерфейсов, чтобы продуктом было удобно пользоваться и он решал задачи клиентов.

Также банк развивает сообщества — чаптеры и гильдии. Это группы специалистов, которые объединяются вокруг технологий или компетенций. Это могут быть сообщества мобильных iOS-разработчиков, дата-сайентистов или UX/UI-дизайнеров. Такой подход помогает сотрудникам профессионально развиваться и перенимать опыт коллег.

Agile-коучи

Аgile-коучи помогают сотрудникам менять старые процессы, приучают постоянно совершенствоваться и использовать продуктовый подход. Их задача — привить новую культуру, сделав процесс изменений менее болезненным, и помочь организации достичь поставленных целей.

Среди инструментов — Scrum, Kanban и другие гибкие практики.

Игорь Новосельцев, Lead Agile Coach «ОТП Банка»

С помощью Kanban-метода и принципа «начни с того, что есть» мы шаг за шагом, эволюционно, улучшаем сервисы: повышаем прозрачность и сотрудничество в команде и за ее пределами, анализируем процессные метрики и начинаем принимать решения на основе данных. Все это – результат малых, а иногда и больших, постоянных улучшений команд и трайбов.

Кто становится лидерами изменений

«ОТП Банк» изменил подход к управлению сотрудниками, и теперь сами сотрудники меняют бизнес. Появились лидеры изменений, которые продумывают стратегию развития и ведут банк по пути цифровой трансформации.

Их можно разделить на три категории:

топ-менеджеры — драйверы изменений, без которых нельзя обойтись крупным организациям;

эксперты-визионеры — лидеры трайбов, владельцы продуктов, ИТ-руководители и участники команд;

агенты изменений — agile-коучи.

Наталья Рощина, директор по персоналу «ОТП Банка»

Благодаря агентам изменений новые бизнес-процессы затрагивают максимальное количество non-agile-подразделений. Агенты мотивируют их участвовать в создании новых подходов и разделять видение того, как банк будет двигаться дальше. Кроме того, такие агенты изменений есть в каждом городе нашего присутствия. В прошлом году мы создали территориально-распределенные команды, чтобы привлечь и приумножить нашу экспертизу за счет опыта специалистов со всей России. Сегодня не важно, где находится агент изменений — в Москве, Владивостоке или Томске. Важно, что он обладает возможностью влиять на бизнес-процесс и на то, как будет выглядеть продукт или сервис, который «ОТП Банк» представит рынку.

Как банк работает с сотрудниками

Распределенные команды

Отделения банка работают в 80% регионов России, поэтому организация нашла инструменты для взаимодействия распределенных команд. Ими стали бизнес-хакатоны и профессиональные сообщества. При этом, как отметила директор по персоналу «ОТП Банка» Наталья Рощина, сотрудники объединились в гильдии по собственной инициативе.

Инструменты взаимодействия позволяют командам обмениваться опытом. А у HR-специалистов появляется возможность искать области, в которых сотрудники могут развиваться, и предлагать курсы, новые проекты или работу с бизнес-тренерами.

Новые сотрудники

У банка появился отдельный подход и по адаптации новичков. У каждого нового сотрудника есть наставник, который помогает ему познакомиться с продуктом, технологиями и процессами в команде. Руководитель описывает роль сотрудника, сферы и задачи, за которые тот будет отвечать.

Наталья Рощина, директор по персоналу «ОТП Банка»

Мы очень быстро научились создавать комфортную рабочую среду для сотрудников — с первых шагов формируем у человека ощущение «мы тебя ждали». Такой подход входит и в нашу ИТ-стратегию, если мы говорим об ИТ-специалистах. Зачастую для стартапов и небольших компаний это стандарт, а вот для крупного бизнеса это гораздо более сложная задача.

В планах банка — запустить онлайн-курс для ИТ-специалистов, который поможет им получить новые знания о своей работе и выбрать области для развития.

Кто будет нужен банкам через пять лет

Трансформация будет в фокусе компаний еще долго. Поэтому и через пять лет они будут искать агентов изменений среди продакт-менеджеров, ИТ-специалистов и других профессионалов. Бизнесу нужны люди, которые определят, что, где и как нужно изменить в компании для развития.

Кроме того, будут особенно важны soft skills: умение решать конфликты, управлять людьми, эмоциональный интеллект, способность меняться и принимать изменения, пробовать новое, возможность подходить к задаче с разных сторон и многое другое.





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