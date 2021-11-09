«Вы должны перестать быть тем, кем являетесь сейчас»: как личностная трансформация может повлиять на карьеру

В издательстве «Альпина Паблишер» вышла книга Уильяма Бриджеса (доктора философии и всемирно известного консультанта по управлению изменениями) и Сьюзен Бриджес (президента William Bridges Associates) «Трансформация себя» . Мы публикуем четвертую главу «Трансформации и карьера» (с сокращениями), в которой рассказывается о том, какой внутренний путь необходимо пройти, чтобы расти в профессии.

Писатели часто используют в качестве лейтмотива жизнеописания человека сопоставление его достижений с заветной мечтой детства. Но такая модель обычно либо является результатом ретроспективного взгляда, либо предполагает, что развитие человека каким-то образом задержалось на ранних этапах жизненного пути.

Как указывал Гёте, естественный характер человеческого развития — не пестовать одни и те же мечты, но отпускать старые и порождать новые на протяжении всей жизни.

<...> Неудивительно, что работа, когда-то идеально соответствовавшая вашим талантам и интересам, однажды становится скучна или карьера теряет способность привести вас туда, куда вам хотелось бы попасть. Не сюрприз также и то, что, даже занимаясь самой благодарной и успешной трудовой деятельностью, многие люди подходят к моменту, когда — часто неожиданно — они оказываются в трансформации.

Иногда создается впечатление, что трансформация поднимается изнутри — как волна скуки, направленная на то, что раньше вы считали интересным, или сомнения в том, во что вы прежде верили всем сердцем; а бывает и так, что трансформация вызывается внешними изменениями — либо в личной жизни, либо на рабочем месте.

Так или иначе, люди обычно стараются вернуть все на свои места. Однако если трансформация является значительной, эти попытки вряд ли увенчаются успехом.

В нашей культуре есть силы, противостоящие нормальной цикличной модели развития. Мы придаем слишком большое значение материальному успеху и профессиональному престижу. И это побуждает людей ставить перед собой (и потом стараться достигать) далекие и возвышенные цели.

Этот акцент на успех часто встает на пути людей, которые занимаются тем, что их действительно интересует и делает счастливыми. Далекая и возвышенная цель — успех — часто оправдывается мыслью о том, что, даже если цель и не будет достигнута, одно лишь стремление к ее высотам обеспечит значительные достижения.

Однако почти для всех наличие подобных честолюбивых замыслов гарантирует день окончательного подведения итогов (и крайне серьезной трансформации!), когда они должны будут примириться с тем, что «у них не получилось».

Постановка высоких целей также означает, что вознаграждение настолько далеко, что жизнь может и не обеспечивать постоянный поток осмысленности и поощрений, что естественно для дела, которое вам подходит и в котором вы самовыражаетесь.

А стремление к финансовому успеху не только уводит человека от карьеры и жизни, которые он мог бы счесть удовлетворительными, но также учит, что собственные представления и устремления человека — навязчивое ощущение, что он создан не для того, чтобы растрачивать свою жизнь, делая то, чем в данный момент занимается, — по определению являются сомнительными советчиками.

Это ощущение (даже если оно и обманчиво) упорно возвращается при каждой очередной трансформации, не только когда человеку приходится еще раз определять направление и подключаться к новому источнику энергии, но и когда он терзается от мысли о том, что не знает, чего хочет и в чем нуждается.

Распространенное представление о том, что собственные меняющиеся идеи и мечты не являются надежной основой для планирования карьеры, заставляет многих прибегать к помощи консультантов по выбору профессии. Те, кто заглушает или блокирует внутренний зов из будущего, отрезают себя как раз от тех сигналов, которые используют по-настоящему живые люди, чтобы оставаться на пути своего собственного развития.

Неудивительно, что люди, заглушившие в себе эти внутренние сигналы, считают, что полноценную профессию сложно получить и еще труднее в ней совершенствоваться и что при встрече с трансформацией они оказываются полностью сбитыми с толку. <...>

В современном мире впервые в истории людей поощряют за поддержание высокого уровня социальной изменчивости. В былые времена людей награждали и чествовали за защиту общественной преемственности и стабильности, но наша сегодняшняя культура поощряет перемены во имя инноваций.

От них зависит наша экономика, и, если инновации прекратятся, наша экономика в целом — и, безусловно, личные карьеры большинства людей — потерпит крах.

Итак, у нас есть зависящая от перемен экономика и культура, прославляющая креативность и инновации. Невозможно, чтобы наши карьеры не были отмечены постоянными изменениями, каждое из которых требует трансформации от старых методов и старой идентичности — к новым.

И невозможно, чтобы эти трансформации существенным образом не сказывались на нашей продуктивности, так как наша энергия и внимание постоянно переключаются между текущими делами и трансформациями.

Если такое происходит лишь с несколькими индивидами, то это — их проблема; но когда это явление масштабируется, как происходит при крупных реорганизациях, личная проблема карьерной трансформации становится проблемой организации в виде «снижения производительности», «прогулов», «увеличения потерь от брака» или «текучки кадров».

Будь то на индивидуальном уровне или в масштабах организации, трансформации всегда проявляются в виде тех же трех стадий, к которым мы постоянно возвращаемся.

Независимо от того, является ли источником трансформации внешнее изменение или внутреннее развитие человека, трансформация всегда начинается с завершения.

Чтобы стать кем-то еще, вы должны перестать быть тем, кем являетесь сейчас; чтобы начать делать что-то по-новому, вы должны перестать делать так, как вы делаете это сейчас; а чтобы выработать новое мироощущение или мировоззрение, вы должны оставить в прошлом ваши старые взгляды. И хотя это звучит парадоксально, но завершение всегда на первом месте. Первая задача — отпустить.

После этого вы вступаете в нейтральную зону — это внешне пустое промежуточное время, когда под поверхностью организационной ситуации или невидимо внутри вас происходит преобразование.

Все представляется хаотичным, и вы не совсем уверены, кто вы и как вам себя вести, так что это время кажется бессмысленным. Но на самом деле это очень важное время. Находясь в нейтральной зоне, вы получаете сигналы и подсказки — ах, если бы вы могли их расшифровать! — в отношении того, каким вам необходимо стать на следующем этапе вашей трудовой жизни.

И если только вы не прерываете этот процесс в попытке промчаться через нейтральную зону поскорее, вы постепенно преображаетесь в человека, которым и должны быть, чтобы двигаться вперед.

То, насколько разрушительными эти периоды переориентации будут в течение вашей карьеры, определяется двумя вещами: во-первых, изначальной важностью изменения, которое их вызывает, и, во-вторых, тем, совпадают ли они во времени со сдвигом в развитии внутри вас.

Потеря работы, например, всегда приносит значительные перемены, но, если в это время внутри вас все относительно спокойно, это станет просто практической задачей, которую необходимо решить.

Гораздо меньшее изменение — скажем, не получить ожидаемого повышения — может нанести более существенный удар, если это случится в естественный период переоценки и трансформации (в кризис среднего возраста, например).

Большое изменение — такое, как смерть начальника — меньше подействует на вас, когда вы молоды и проблемы собственной смертности вас еще не волнуют, чем если вам за 60 и вы проходите через вереницу трансформаций, составляющих процесс старения.

Ваши собственные карьерные трансформации также будут резонировать с теми, через которые проходят другие. <...>

Карьера человека, так же как и длительные отношения, проходит несколько стадий. Приступать к новой работе — значит сталкиваться с теми же трудностями, что и в начале новых отношений.

Каждый человек проходит через период «притирки», хотя «притирка» — обманчиво механистический термин. Он предполагает, что вы должны крутить ручку настройки или менять переключатели, чтобы адаптироваться к новой ситуации.

Проблема с этим взглядом состоит в том, что, хотя серьезные изменения в период привыкания к новой ситуации действительно потребуются, настоящие трудности не в них, но в основополагающем и более трудном процессе расставания с прежним собой и поиска необходимой новой идентичности. В сухом остатке подлинные трудности связаны с процессом трансформации.

Важно понимать, насколько существенным является процесс трансформации для того, чтобы успешно справляться с карьерными и профессиональными изменениями.

Чувства, которые мы испытываем, увольняясь по собственному желанию, отличаются от тех, что мы переживаем при увольнении по сокращению, и обе ситуации кажутся совершенно не похожими на ту загадочную хандру, которая превращает интересную прежде работу в ад.

И все это выглядит иначе, чем выход на первую в жизни работу, или уход на покой, или перевод на новое место работы. Но все эти ситуации объединяет опыт трансформации — который является большей причиной стресса, чем проблема адаптации. Не случайно также и то, что люди более ожесточенно сопротивляются именно личным трансформациям, а не переменам вообще.

Не только перемены на работе оказывают воздействие на вашу карьеру. На нее влияют и изменения в личной жизни.

Даже если работа и семья кажутся вам совершенно не пересекающимися мирами, как только возникает напряжение дома, энергия и внимание, которые вы вкладываете в работу, уменьшаются. Ваше здоровье, материальное положение, сексуальная жизнь, ваш духовный мир — изменения в любой из этих сфер обязательно отразятся на вашей работе и карьере.

Иногда изменение усиливает вашу энергию, но чаще всего оно отклоняет ее поток от работы к той сфере вашей жизни, которая сейчас изменяется. «Не понимаю, что с тобой происходит, — озадаченно скажет ваш начальник. — Раньше ты всего себя отдавал работе, но в последнее время…»

Безусловно, то, что происходит, — это и есть процесс трансформации; но те, для кого существуют только изменения в мотивации или результатах, возможно, попытаются восстановить прежнюю мотивацию методами поощрения, изменения круга должностных обязанностей или (потерпев с этим неудачу) угроз и наказаний.

Эти средства бьют мимо цели, так как вы не просто теряете интерес (который в иных обстоятельствах действительно мог бы быть подогрет) или начинаете уставать от однообразия (и в иной ситуации изменение могло бы вас расшевелить).

А происходит то, что в открывающем трансформацию процессе завершения и расставания со своим прошлым «я» вы теряете старые точки соприкосновения с делами и людьми, которые раньше для вас много значили.

В цикле перемен это — осень; и попытки восстановить вашу мотивацию путем поощрений или наказаний являются такими же тщетными, как и усилия, которые вы тратите на то, чтобы удержать на деревьях листья, когда они уже начали опадать.

<...> Одна из важных трансформаций, которая происходит в карьере человека где-то после 40 лет: трансформация от мотивации демонстрировать компетентность к мотивации найти личный смысл в работе и ее результатах. Это переход от вопроса «как?» к вопросу «зачем?».

Казалось бы, о компетенции известно все. Большинство систем оценки и вознаграждения определяется компетентностью сотрудника. Профессиональная ориентация делает на этом акцент в стандартах тестирования, показывая, в каких видах деятельности человек наиболее профессионален.

Переводы на новое место службы и повышения в должности основаны на компетентности. В бизнесе и профессиональных сферах вы продвигаетесь и преуспеваете, демонстрируя свои знания и навыки.

Но где-то на пути — у одних сразу после 35, а у кого-то и после 55 лет — компетентность в качестве источника мотивации начинает терять силу. Врач говорит: «Да, я хороший хирург. Но технические задачи больше не привлекают меня так, как раньше. Какой смысл делать одно и то же снова и снова?»

То же самое скажет и сантехник, и социальный работник, и домработница. Разумеется, былая страсть еще способна на время вспыхнуть при смене вида деятельности, когда вы можете начать все сначала и развить новые профессиональные навыки, но влияние такого изменения обычно недолговечно. Сезон компетентности проходит, несмотря на то, что редкие поздние цветы еще могут радовать глаз.

Ваша трудовая жизнь, так же как и отношения, имеет свой естественный ритм.

Задача состоит в том, чтобы обнаружить связь между изменением в вашей работе или карьере и основополагающим ритмом развития вашей жизни. Книги, посвященные проблематике среднего возраста, предлагают кое-какие подсказки, но история жизни каждого человека является уникальной.

Нет лакмусовой бумажки, которая бы розовела или синела, реагируя на вашу жизненную ситуацию, и процесс поиска значения конкретной трансформации может быть медленным и трудным. Однако пока вы с этим не разберетесь, путеводная нить вашего личностного развития будет потеряна и вы останетесь наедине с необъяснимым изменением и жгучим желанием как можно скорее расставить все по своим местам.

Реестра «Изменения и их значение» с пояснением значений каждого конкретного изменения не существует, но есть способы, увеличивающие ваши шансы это значение найти, и они одинаково подходят как для мира отношений, так и для мира работы.

Все начинается с двух вопросов, которые вы должны научиться себе задавать каждый раз, когда находитесь в трансформации. Они помогут вам разобраться в том, что означает данная трансформация в контексте вашего развития в этот конкретный момент жизни.

1. Что в моей жизни нужно отпустить прямо сейчас?

Этот вопрос подчеркивает первое различие между изменением и трансформацией, так как последняя должна начинаться с расставания с прошлым.

<...> Мы периодически сталкиваемся с тем, что отношения, убеждения, способы отвечать на вызов, цели, мечты или мнения — все, что раньше хорошо нам служило, — больше не являются тем, что нам необходимо для будущего.

Молодые родители считают, что у них всегда будет время загладить свою вину перед детьми за ошибки, которые они совершили, но вот приходит день, и дети становятся такими как есть, и ничего существенного больше исправить невозможно.

Бывает, что люди в зрелом возрасте все еще разбрасываются, увлекаясь то одним, то другим, как это было в 20 лет, когда перед ними были открыты многие пути. Но подобные метания в 50 обернутся потерей значимых отношений и топовых должностей, способных перенести их в полную энергии и смысла вторую половину жизни.

Открытие того, что необходимо оставить в прошлом, часто дает возможность запустить трансформацию осмысленно.

К сожалению, людям более свойственно задаваться вопросом, что нового они могут привнести в свою жизнь.

И даже если ответ на этот вопрос и будет интересным, они не смогут воспользоваться им для того, чтобы совершить осмысленную трансформацию, потому что начинать необходимо с завершений — отпускания всего того, что пришло время отпустить, — прежде чем они смогут приступить к новым начинаниям.

Если они в этом не преуспеют, то обнаружат, что даже великие идеи и захватыва ющие возможности не в состоянии им помочь. Так что начните с этого вопроса — «Что в моей жизни нужно отпустить и оставить в прошлом прямо сейчас?».

2. Что находится за сценой, в запасниках моей жизни, и ждет своего часа?

Ответ заключен где-то внутри и чаще всего субъективен, хотя и может предстать перед вами в виде внешнего события или ситуации, которые вдруг обратят на него ваше внимание.

Если же он возникает в своей субъективной форме, то может вылиться в мысль, или фантазию, или вопрос, которым вы вдруг задаетесь: «Почему я никогда прежде не работал на себя?» или: «Почему я так никогда и не воплотил в жизнь свою давнюю мечту вступить в Корпус мира?» (англ. Peace Corps — американская государственная организация, отправляющая добровольцев в бедствующие страны для оказания помощи. — Прим. пер.)

Ответом может оказаться неожиданный звонок старой подруги, которая хочет рассказать, чем сейчас занимается, или потрясающая статья, которую вы вырезали из газеты, о новом общественном движении, направленном на то, чтобы (пока не слишком поздно) отвлекать молодежь от опасных занятий.

Не важно, мысль ли это, которую вы не можете выкинуть из своей головы, или происшествие, нарушающее размеренное течение вашей жизни, это — как послание вам, послание о том, что что-то стоит прямо за дверью вашего обыденного сознания, ждет, что вы обратите на него внимание и пригласите войти.

Итак, что остается за сценой, в запасниках моей жизни, и ждет своего часа?

Фото на обложке: unsplash.com