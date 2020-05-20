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Истории

Итальянское ателье разработало дорожный костюм для поездок во время пандемии

Истории
Анна Полякова
Анна Полякова

Редактор

Анна Полякова

Лючии Скарампи нужно было лететь из Рима в Нью-Йорк 30 апреля, и эта перспектива по понятным причинам ее беспокоила. Тревогу смогла уменьшить Марта Скарампи, сестра и бизнес-партнер Лючии: она сшила комбинезон, который закрывает остальную одежду и легко снимается после поездки.

Итальянское ателье разработало дорожный костюм для поездок во время пандемии

«Полет оказался совершенно сюрреалистическим: на рейсе Рим — Нью-Йорк было лишь девять человек. Надев нечто цельное, я чувствовала себя по-настоящему защищенной. В этом костюме вы полностью закрыты», — говорит Люсия. Она сняла комбинезон только у дверей квартиры, вывернула наизнанку и положила в специальный чехол, который потом отнесла в химчистку. На это решение сестры Скарампи делают ставку на ближайшие месяцы, поскольку женщины — их основные клиенты — сталкиваются со сложностями при возвращении к поездкам и офисной работе.

Вещи из коллекции Deco Travel, которая сейчас доступна для предзаказа, можно купить по отдельности или в комплекте: в него входят комбинезон, маска и чехол для них. Все это изготавливается из водонепроницаемой дышащей ткани с добавлением шелка. Сейчас доступен только светлый хаки, цвет классического тренча. Комбинезон можно носить как поверх одежды, так и без нее, эластичные ленты на талии, запястьях и щиколотках делают его уютным и комфортным. В костюме есть капюшон, который спасет не только от дождя или снега, но также позволит не прикасаться волосам к сиденьям в транспорте. После поездки комбинезон можно положить в чехол и отнести в химчистку или, как предлагают эксперты, оставить проветриваться на несколько дней, поскольку вирус не может долго жить на непористых поверхностях.

«Наша идея заключается в том, что вы можете путешествовать в чем-то, что получится просто снять, когда вы прибудете на место. Я надевала комбинезон в самолет, но вы также можете использовать его для поездок на работу: на электричке, в метро или на Uber», — отмечает Лючия.

До вспышки коронавируса сестры Скарампи шили женскую одежду для рабочих поездок, которую можно было сочетать в разных погодных условиях и ситуациях. Когда в начале этого года Италия закрыла все предприятия, которые не производили товары первой необходимости, компания занялась созданием масок и защитной одежды наподобие накидок для парикмахерских и салонов красоты. Ателье также запустило линейку наборов из совпадающих по цвету масок, платьев и рубашек, которые помогут перейти от изоляции к офисной работе после окончания пандемии.

Лючия считает, что смена направления удастся благодаря их подходу, при котором каждая вещь производится на заказ. У них достаточно ткани, но при этом нет запасов готовой одежды, которую нужно распродать: компания может легко приспосабливаться к меняющимся потребностям людей с минимальными потерями или затратами. Сейчас, когда мир снова открывается, сестры видят расширение рынка решений, которые обеспечивают безопасность клиентов с помощью элегантных вещей. «Это продолжение того, что мы уже делали с накидками и пиджаками, — говорит Лючия. — Мы просто приспосабливаемся ко времени».

Источник.

Фото: Marta Scarampi

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