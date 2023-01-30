12 фактов о Trendyol — одном из самых дорогих стартапов Турции

Trendyol — не только крупнейший интернет-магазин Турции, но и «суперапп», предлагающий множество сервисов, от доставки продуктов до цифрового кошелька. Более того, это первый декакорн Турции (так называют стартап, получивший оценку выше $10 млрд). О связи компании с Alibaba Group и других интересных фактах — читайте в материале.

Это технологическая компания, обслуживающая продавцов и потребителей

Trendyol предоставляет платформу, которая позволяет быстро, легко и удобно приобретать большой ассортимент товаров. Trendyol охватывает несколько отраслей, в том числе электронную коммерцию, мобильные приложения для шопинг, торговлю и моду.

Существует более 10 лет

Trendyol была основана в 2009 году и начала предоставлять услуги в 2010 году. С тех пор она превратилась в крупнейшую e-commerce компанию Турции, штаб-квартира которой расположена в Стамбуле. Официально компания называется The Trendyol Group, но также известна как Trendyol.com.

Управляется пятью руководителями

Руководство компании состоит из пяти человек:

Демет Сьюзан Мутлу (основательница и CEO);

Бегум Текин (управляющий партнер);

Йигит Дарчин (руководитель команд по мобильной разработке, UGC и каталогам продукции);

Эврен Укок (основатель и исполнительный председатель);

Дженк Чивичи (технический директор).

Ее совет директоров включает три человека

Эти специалисты дают консультации и рекомендации команде исполнительного руководства.

Эйлин Ли — основательница и управляющий партнер Cowboy Ventures.

Демет Сьюзан Мутлу — CEO и основательница Trendyol.

Эврен Укок — основатель и управляющий партнер фонда Digital East Fund, входящего в Earlybird Venture Capital.

Использует сложный набор технологий

Trendyol использует множество технологий, обеспечивающих бесперебойную работу ее сайта. Среди них — jQuery, LetsEncrypt, Google Менеджер тегов, сеть доставки контента (Content Delivery Network, CDN), Google Аналитика и HTML5.

Trendyol не раскрывает свои технологические затраты. Однако, исходя из опыта других компаний, годовые расходы на такой объем технологий и услуг часто превышают $100 тысяч и даже несколько миллионов для крупных организаций.

Оценивается более чем в $10 млрд

Trendyol — первая компания Турции, получившая статус декакорна. В 2021 году компания была оценена в $16,5 млрд после того, как привлекла $1,5 млрд от инвесторов.

Финансировалась пятью ведущими инвесторами

В Trendyol вложились девять инвесторов (пять из них возглавили раунды). Среди них — ADQ, SoftBank Vision Fund, Princeville Capital, Суверенный фонд Катара и General Atlantic. Всего компания привлекла $1,9 млрд в ходе шести раундов финансирования. Последний был завершен 9 августа 2021 года.

Получила капитал от Alibaba

В 2021 году в Trendyol также вложилась Alibaba, одна из ведущих в мире торговых платформ. Trendyol получила $350 млн, после чего достигла оценки более чем в $9 млрд.

Основательница Trendyol бросила учебу в колледже

Фаундер и CEO Trendyol Демет Мутлу поступила в престижную Гарвардскую школу бизнеса, но, как и основатель Microsoft Билл Гейтс, бросила учебу. Однако, судя по текущему статусу ее компании, это не помешало ей добиться успеха.

Обслуживает более 30 млн покупателей

Кроме того, компания ежедневно доставляет более 1 млн посылок через собственную службу доставки последней мили Trendyol Express.

Объединяет несколько сервисов

Изначально Trendyol занималась онлайн-продажами и доставкой, а затем, как утверждает ее CEO, превратилась в «суперапп». Это произошло за счет объединения маркетплейса Trendyol Express и системы доставки различных товаров.

Компания также занимается доставкой продуктов и даже управляет собственной сетью курьеров в рамках подразделения Trendyol Go. Среди ее прочих сервисов — доска онлайн-объявлений Dolap и цифровой кошелек Trendyol Pay.

Является частной компанией

Акции Trendyol не найти ни на одной из публичных бирж в мире. Это частная компания, которая финансируется за счет акционерного и венчурного капитала. Ее стейкхолдеры владеют определенными долями в прибыли компании, но подробности этих соглашений не раскрываются.

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Фото на обложке: Yusuf Ucuz / Shutterstock