От костюмов на заказ до премии за вакцинацию: необычные корпоративные бонусы для привлечения и удержания сотрудников

При поиске сотрудников малый бизнес конкурирует с гигантами рынка. Чтобы привлекать и удерживать лучшие кадры, работодатели проявляют изобретательность. Многие отмечают, что необычные бонусы и поощрения сказываются и на результатах сотрудников.

1. Не скупитесь на бонусы

Многие компании предоставляют своим сотрудникам две недели оплачиваемого отпуска, но сколько из них готовы его компенсировать?

Компания по производству детской мебели Million Dollar Baby Co. переосмыслила это понятие. Предприятие, которое насчитывает почти 150 сотрудников, предлагает работникам ежегодную субсидию в размере $700 на любую поездку внутри страны с одним условием: вернувшись из отпуска, работник должен поделиться новыми знаниями со своей командой.

«Один из членов команды недавно в течение 20 минут рассказывал о том, как дрессируют дельфинов в Муреа, — рассказывает CEO компании Тэдди Фон. — Это было весело и чересчур подробно. Но такие моменты еще больше сближают команду».

2. Инвестируйте в сотрудников и в бизнес одновременно

Скотт Кимберли управляет юридической компанией, состоящей из пяти человек. Она базируется в Мерфрисборо, штат Теннесси. Ежегодно Кимберли отправляет своих сотрудников к портному на Манхэттен, где каждому члену команды по индивидуальным меркам шьется костюм.

«Для меня это беспроигрышный вариант, — говорит Кимберли. — Мои сотрудники чувствуют, что их ценят, и излучают уверенность».

Кимберли понимает: несмотря на то, что крупные компании привлекают больше талантливых специалистов, они вряд ли тратят $1200 на костюмы в первый год работы.

«Я надеюсь, что такой подход позволяет поддерживать лояльность и эмоциональное благополучие команды», — рассуждает Кимберли.

3. Своевременно поощряйте сотрудников

В штате Headsets.com 31 сотрудник, и хотя большинство из них работают удаленно, компания стремится вакцинировать от COVID-19 всех работников. CEO компании Майк Фейт даже предлагает премию $500 тем, кто сделает прививку до июня 2021 года.

«Мы предоставляем ресурс для регистрации, но каждый может сам решить, как и когда ему прививаться», — говорит Фейт, добавляя, что вакцинация не является обязательной.

Очень важно поощрять сотрудников и обеспечивать безопасность на рабочем месте.

4. Создавайте условия, которым будут завидовать

Рэйчел Бренке — адвокат и бизнес-стратег. В ее компаниях Eden Law и The Brenke Group LLC трудятся пять штатных сотрудников.

За пределами работы Рэйчел — мать пятерых детей, автор семи книг и человек, победивший рак. Поэтому Бренке не понаслышке знает о том, как важен баланс в жизни. И условия труда в ее компании вполне соответствуют этому принципу.

В дополнение к неограниченным оплачиваемым больничным, квартальным бонусам и хорошему пенсионному плану, Бренке недавно подарила производственному директору спортивный тренажер за превышение плановых показателей по доходам в 2020 году.

«Как мать пятерых детей и спортсменка, я знаю, насколько это важно в условиях удаленной работы», — делится Бренке.

Между тем Скотт Кимберли знает, что костюмы, которые она покупает для своих сотрудников, носят и вне работы. «Я не сомневаюсь, что члены моей команды с гордостью рассказывают, откуда у них этот костюм, — говорит она. — От руководителя, которая заботится о своем коллективе и хочет, чтобы каждый чувствовал себя ценным».

«Создайте в компании такие условия, чтобы сотрудники могли хвастаться ими перед друзьями», — добавила Кимберли. Это не только улучшит ваш бизнес, но и поможет привлечь больше талантов.

5. Обеспечивайте комфортные условия для работы

Компания Go Text Blast, Inc. предоставила возможность всем сотрудникам перейти на удаленный фотмат работы задолго до пандемии. Помимо повышения общего оклада, компания также выплачивает работникам ежемесячное пособие от $100 до $150 за работу на дому.

«Мы технологический стартап, поэтому нам важно было обеспечить членов команды соответствующими техническими условиями», — говорит Мэтью Пейн, CEO и председатель Go Text Blast, Inc..

Бьянка Неджар, руководитель отдела кадров в Hammerhead, компании по производству стортивных гаджетов, рассказала, что их компания предоставляет 40 своим сотрудникам ежегодное пособие в размере $900 для занятий спортом. Помимо этого, работникам положены дополнительные $200 в год на покупку и обслуживание велосипедного оборудования.

Будь то технологии, фитнес или другие бонусы — важно обеспечивать комфортные условия, которые отразятся на качестве работы.

6. Думайте о долгосрочной перспективе

«68% миллениалов при выборе работодателя учитывают пособия по беременности», — говорит Пархам Зар, ​​основатель и управляющий директор The Egg Donor & Surrogacy Institute в Беверли-Хиллз.

EDSI покрывает 50% общей стоимости ЭКО и лекарств для своих сотрудников. Средняя стоимость цикла ЭКО составляет около $12 тысяч, а цены на лекарства начинаются от $1,5 тысяч и более за цикл, поэтому их работники экономят внушительные суммы.

И хотя в 2020 году рождаемость снизилась по сравнению с предыдущим годом, юридическая компания Mark Migdal & Hayden из Майами также уверена, что планирование семьи является приоритетным аспектом для всех членов коллектива.

Предприятие предоставляет четыре месяца полностью оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, а также после него позволяет брать четырехмесячный отпуск в любое время в течение одного года.

«Исследования показали, что отпуск по уходу за ребенком полезен не только для сотрудников и компаний, но он также помогает избежать послеродовой депрессии и повышает эмоциональное развитие детей», — рассуждает партнер-основатель MM&H Этан Марк.

Забота о коллективе, даже за пределами офиса, имеет важное значение в долгосрочной перспективе.

7. Интересуйтесь, чего хотят сотрудники

Раз в полгода компания Million Dollar Baby Co. проводит опрос среди 150 работников, чтобы оценить уровень удовлетворенности работой в компании. Например, «Есть ли у вас лучший друг в компании?» или «Достаточно ли у вас времени для общения с командой?».

«Мы хотим создать условия, которые действительно выгодны нашим сотрудникам. И когда в компании царит доверие, работники, как правило, дают искреннюю обратную связь», — говорит Фон.

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