«Удерживающие интервью» — что это такое и как их проводить

Удержать персонал становится все тяжелее, и, вероятно, все более распространенной практикой станут «удерживающие интервью» — собеседования, которые проводятся, чтобы не потерять сотрудников. Рассказываем, как их правильно организовать.

На фоне массовых увольнений 2021 года компании более активно нанимают работников. Многие при этом исключают бонусы за подписание контракта, снижают стандартные требования к квалификации, рассчитывают на возвращение бывших сотрудников-бумерангов и обращают больше внимания на «энтузиастов, которые не уходят».

Считайте его противоположностью опроса при увольнении: вместо вопроса, почему сотрудник увольняется, на «удерживающем интервью» речь идет о факторах, которые мотивируют сотрудника остаться, как можно улучшить его работу и как он представляет себе следующий этап своей карьеры в компании.

По словам профессора менеджмента Джорджтаунского университета Брукса Холтома, удерживающие интервью проводились и раньше, но теперь это происходит все чаще, поскольку работодатели все активнее стараются удержать сотрудников в период рекордной текучести кадров. Особенно заметно это может быть сейчас, в сезон подведения итогов года.

Он рассказал, что подходить к разговору с подчиненными нужно следующим образом: попросить сотрудника помочь вам понять, как у него идут дела, каковы его цели, и что вы можете сделать для него в новом году, чтобы убедиться, что ваш сотрудник достаточно мотивирован и полон энтузиазма».

Вот несколько правил, которые помогут руководителям поддержать их ключевых работников и не дать им уйти.

Удерживающее интервью — неформальная беседа

Прежде всего, собеседование должно проходить неформально и в форме диалога, говорит HR-консультант и советник по карьере Университета Финикса Риклин Вудс.

Подчиненный честно поделится своими ощущениями, только если чувствует психологическую безопасность; что может говорить свободно, не опасаясь за последствия и зная, что его мнение будет в полной мере принято.

Для этого менеджеру нужно открыться, говорит Вудс. Постарайтесь узнать у своего сотрудника не только то, что ему нравится в работе, но и что, по его мнению, можно улучшить — включая те аспекты, в которых вы как руководитель можете совершенствоваться.

Кроме того, собеседование должно проходить скорее в формате диалога, чем интервью. Не стоит задавать миллион вопросов о том, что, по мнению сотрудника, требует улучшений, не высказывая при этом своей точки зрения, говорит Вудс: «Это может оттолкнуть, и человек не захочет честно делиться своими соображениями».

Поскольку мотивация и личные обстоятельства сотрудников в течение года меняются, собеседования должны проводиться периодически и не привязываться к сезону подведения итогов.

О чем спрашивать на собеседовании

Вудс рекомендует сосредоточиться на том, как ваш сотрудник относится к своей повседневной работе, как он оценивает свой вклад и как чувствует себя внутри компании. В этот момент не стоит обсуждать статус задач и проектов.

Было бы хорошо сделать подчиненным рассылку нескольких стартовых вопросов, чтобы они могли заранее подготовиться к разговору.

Вот некоторые из таких вопросов:

Что заставляет вас приходить на работу?

Ощущаете ли вы пользу от своей работы?

Чем бы вы хотели заниматься больше, а чем — меньше?

Видите ли вы свое будущее в компании? Что изменилось или не изменилось с тех пор, как вы пришли?

Если бы вы на один день стали руководителем, что бы вы изменили?

Спросите, что может заставить вашего сотрудника уйти

Возможно, самое важное в период «великого увольнения» — это спросить своих сотрудников, что может побудить их покинуть компанию.

Считает ли ваш сотрудник, что заслуживает большего признания в виде повышения зарплаты? Сбежит ли он с корабля, получив предложение о более высокой должности в другой организации? Возможно, сейчас ваши подчиненные не до конца понимают, каким будет следующий карьерный шаг внутри компании, и их интересуют возможности, которых пока не существует.

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Как куратор, вы должны донести эту информацию до вышестоящего руководства, чтобы выяснить, можете ли вы предоставить сотруднику инструменты, ресурсы или возможности, которых он сейчас не получает. Это может быть четкое понимание цели работы, сложные задания, справедливая зарплата или бо́льшая гибкость.

Не удивляйтесь, если ваш сотрудник сам предложит провести такое собеседование, если вы этого не делаете.

«По большому счету, сейчас у сотрудников хороший сезон и спрос, — объясняет Вудс. — У них гораздо больше власти, чем было в течение долгого времени. Сотрудникам важно осознать это и убедиться, что они отстаивают свои интересы и те факторы, которые нужны им для успеха и процветания в организации».

Как подкрепить слова делом

Собеседование ничего не значит, если вы не учитываете полученную от сотрудника обратную связь на деле.

Чтобы завершить собеседование в позитивном ключе, выполните несколько простых шагов:

поблагодарите сотрудника за уделенное время,

подытожьте услышанную обратную связь,

сообщите, какими будут ваши дальнейшие шаги,

четко объясните сотруднику, каких изменений он может ожидать по итогам обсуждения.

Вудс считает, что компании могут более качественно обучать менеджеров проведению таких бесед и предоставлять им ресурсы для принятия мер по их итогам — например, как получить одобрение на компенсацию обучения сотрудника.

«Удерживающее интервью — отличный способ дать сотрудникам почувствовать, что они важны, — говорит Вудс. — Они хотят, чтобы их видели, слышали и ценили. Поэтому спросите их, что они думают, и искренне узнайте их мнение».

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