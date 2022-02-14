Новый этап развития Instagram: почему пользователи публикуют «уродливые» фотографии

Раньше в Instagram-профилях моделей, актеров и музыкантов можно было увидеть лишь роскошные номера отелей и идеальные кадры из фотосессий. Теперь же знаменитости, инфлюенсеры и обычные пользователи предпочитают делиться засвеченными фотографиями фастфуда, селфи и прочим «низкокачественным» контентом.

Давно прошли те времена, когда были популярны фотографии эстетичных завтраков, отредактированных в VSCO, и идеальных закатов, пропущенных через фильтры Instagram. Сейчас пользователей больше привлекают по-настоящему странные кадры без какой-либо обработки.

Арт-директор креативного агентства The Digital Fairy Джейн Макфарлейн считает, что эту «антиэстетическую» атмосферу можно рассматривать как естественное продолжение тренда на photo dump. Photo dumps — серии случайных и повседневных снимков, которыми пользователи активно делились в первые дни пандемии. «Они увековечили беспорядочные и обыденные моменты жизни, которые мы не ценили до пандемии», — утверждает Макфарлейн.

Однако почему произошел этот переход от изысканного и идеального к повседневному и странному стилю?

«Уродство» как проявление индивидуальности

Макфарлейн считает, что дело не только в «тренде», а скорее в развитии того, как мы используем интернет в целом. В частности, молодое поколение, похоже, больше ценит самобытность, а не идеальность. «Люди привыкают к таким платформам, как TikTok, где процветает более сырой и индивидуалистический стиль подачи контента», — объясняет она.

CEO креативного агентства Not Studio Марк Бейдж соглашается с тем, что это новое «уродство» говорит о стремлении проявлять индивидуальность. «Эта преднамеренная антиэстетичность состоит из многоуровневых отсылок, шуток и анархического духа, что сложнее, если вообще возможно, подделать», — рассказывает он. Бейдж добавляет, что также помогает защитить бизнес или личный бренд от подражателей.

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Тем не менее трудно отрицать тот факт, что антиэстетический стиль не является (по крайней мере частично) тщательно продуманной эстетикой. Многие подобные публикации могут показаться странными и спонтанными, но не по-настоящему уродливыми.

Люди не выкладывают фотографии двойных подбородков и грибковых инфекций на ногтях. Обычно это снимок условно привлекательного человека практически без макияжа или приближенное селфи в зеркале в довольно стильном образе. Как объясняет Макфарлейн, так люди показывают, что «даже в самом странном виде и без фильтров моя жизнь все еще крутая и интересная».

Стоит отметить, что антиэстетичный стиль появляется не только в Instagram. По словам Макфарлейн, уродство повсюду: от «популярности трикотажных вещей, явно сделанных любителями» до «возрождения Crocs» и попыток воссоздать «мешки под глазами в TikTok».

Более того, чтобы снизить качество своего контента, люди все чаще используют фронтальные камеры, максимально приближают кадр и даже покупают дешевые цифровые камеры.

Что думают сами пользователи

22-летний программист Дилан Холден-Сим считает, что даже если антиэстетика создается целенаправленно, она все же действует как противоядие от идеальных публикаций прошлого. Профиль Холден-Сима в Instagram представляет собой смесь из случайных мемов, необычных фото и селфи в низком качестве.

26-летняя тестировщица видеоигр Джей Уайтхед редко публикует селфи. Вместо этого она предпочитает фотографии мусора на улице, мертвых птиц и даже выброшенных чипсов. «Идеальные и красиво оформленные ленты кажутся фальшивыми, — рассказывает она. — А в принятии и освещении уродства этого мира есть некая подлинность».

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Во время прогулок Уайтхед часто ищет нечто странное, чтобы выложить в интернет — это, по ее словам, гораздо интереснее, чем тщательно подбирать идеальную цветовую палитру. Она добавляет, что это также не отнимает много времени и позволяет больше посвящать его реальной жизни.

Независимо от того, откуда пошла мода на «уродливость», большинство, похоже, считает, что дни Instagram сочтены. И антиэстетичность может даже стать последним этапом жизни платформы. «Instagram станет (и уже стал) пространством для рекламы для людей среднего возраста и ботов, как это произошло с Facebook примерно семь или восемь лет назад», — утверждает Бейдж.

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