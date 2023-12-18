Когда вы последний раз были у стоматолога? Согласно опросу ВЦИОМ, почти каждый третий россиянин никогда не посещал зубного в целях профилактики, лишь 13% делают это дважды в год, как рекомендуют специалисты. Между тем именно регулярное наблюдение за состоянием здоровья зубов помогает на ранних стадиях выявить патологию и принять меры для предотвращения ее развития.

Лечение уже прогрессирующего или запущенного заболевания обойдется дороже стандартной консультации стоматолога, а также требует более сложных и чаще всего неприятных манипуляций. Но тем не менее люди по разным причинам откладывают своевременный поход ко врачу: например, из-за того, что не могут подобрать удобное время приема.

Новый сервис «Улыбнись AI», один из победителей акселератора SberStudent в 2023 году, решает эту проблему. С его помощью можно самостоятельно провести диагностику полости рта и получить персональные рекомендации, а также при необходимости записаться к стоматологу.

Сам себе стоматолог: как сервис «Улыбнись AI» делает стоматологические услуги доступными и менее страшными