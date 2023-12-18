Сам себе стоматолог: как сервис «Улыбнись AI» делает стоматологические услуги доступными и менее страшными

Когда вы последний раз были у стоматолога? Согласно опросу ВЦИОМ, почти каждый третий россиянин никогда не посещал зубного в целях профилактики, лишь 13% делают это дважды в год, как рекомендуют специалисты. Между тем именно регулярное наблюдение за состоянием здоровья зубов помогает на ранних стадиях выявить патологию и принять меры для предотвращения ее развития.
Лечение уже прогрессирующего или запущенного заболевания обойдется дороже стандартной консультации стоматолога, а также требует более сложных и чаще всего неприятных манипуляций. Но тем не менее люди по разным причинам откладывают своевременный поход ко врачу: например, из-за того, что не могут подобрать удобное время приема.
Новый сервис «Улыбнись AI», один из победителей акселератора SberStudent в 2023 году, решает эту проблему. С его помощью можно самостоятельно провести диагностику полости рта и получить персональные рекомендации, а также при необходимости записаться к стоматологу.
«Улыбнись AI» — телемедицинское приложение для диагностики здоровья десен и зубов по фото. Пользователь фотографирует полость рта, а после нейросети анализируют полученные снимки и дают рекомендации в зависимости от выявленной проблемы. Например, подбирают персональную методику чистки зубов и стоматологические принадлежности: пасту и зубную щетку. Диагностика занимает 30 секунд.
Нейросети, лежащие в основе «Улыбнись AI», обучены на более чем 75 тысячах снимков, взятых из интернета и у стоматологических клиник-партнеров или сделанных пользователями сервиса. Для повышения качества диагностики разработчики приложения продолжают обучать нейросети, оценку точности поставленных диагнозов и рекомендаций дают независимые врачи.
Приложение «Улыбнись AI» доступно в Telegram и во «ВКонтакте». Сейчас пользоваться им можно бесплатно, позже также появится платная подписка стоимостью 299 рублей в месяц.
В бесплатный тариф входит оценка состояния полости рта, профилактические рекомендации, умный подбор клиники и стоматолога, в том числе учитывающий местоположение пользователя, комфортную для него стоимость приема и профиль клиники. Платный тариф подразумевает те же возможности, но расширенные: так, пользователь будет получать больше аналитических данных о здоровье своих зубов и десен и скорректированные в соответствии с текущим состоянием полости рта рекомендации, а также доступ к онлайн-консультациям специалистов.
Клиники, которые подключены к «Улыбнись AI», представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Белгороде. Всего 13 частных лечебных заведений, к началу 2024 года их будет уже порядка 40. Купив подписку на «Улыбнись AI», клиники, с одной стороны, получают инструмент для увеличения количества клиентов, с другой — для повышения качества и скорости работы стоматологов.
Для российского HealthTech-рынка приложение «Улыбнись AI», можно сказать, уникально, так как зарубежные аналоги не адаптированы под русскоязычную аудиторию, плюс проигрывают по ряду параметров: скорость диагностики, наличие профилактических рекомендаций, умного подбора стоматолога, возможности проконсультироваться онлайн, аналитики.
Создатель «Улыбнись AI» — Данил Маклаков, выпускник биологического факультета БелГУ, магистрант университета ИТМО, участник акселератора SberStudent. По итогам демо-дня его стартап привлек 15 млн рублей от инвестиционного сообщества деловой сети TenChat и венчурной студии UDT/X и договорился о пилотировании решения, а также получил грант на развитие от Сбера в размере 1 млн рублей.
Данил Маклаков, основатель «Улыбнись AI»
В SberStudent благодаря плотной работе с персональным трекером мы смогли детально проработать наш проект и получили много ценного фидбэка от экспертов. Плюс участие в акселераторе способствовало эффективному нетворкингу: узнав при общении, что мы проходим программу SberStudent, коллеги становились более заинтересованными по отношению к нам. Также в течение программы проходило большое количество питч-сессий, на которых нам удалось привлечь потенциальных инвесторов.
Наталья Старостина, основатель Hop.Agency, управляющий партнер программ скаутинга, акселерации и вывода на международный рынок венчурного билдера UDT/X
Я предложила проекту «Улыбнись AI» сделку на 15 млн рублей, так как продукт доказал свою нужность рынку. Проекту удалось достичь problem-solution fit — подтверждения существования проблемы и того, что предлагаемое решение ей соответствует.
Уже на этапе демо-дня SberStudent у стартапа были действующие клиенты-клиники и сложившаяся бизнес-модель с успешными кейсами монетизации. Среди клиентов «Улыбнись AI» не только стоматологические клиники, но и производители зубной пасты, а в дальнейшем планируется сотрудничество с крупными фармацевтическими компаниями. Узкий сегмент пользователей, которым важна сохранность качества зубной эмали и здоровье зубов, будет привлекать новых рекламодателей со значительным бюджетом на рекламные каналы.
Фото на обложке: Geber86 /
ПАО Сбербанк
erid: 4CQwVszH9pWupK7V6HZ
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18 декабря 2023
18 декабря 2023