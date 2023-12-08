В США запустят массовое производство андроидов

Agility Robotics откроет на Тихоокеанском северо-западе США RoboFab — первый в мире завод для массового производства роботов-гуманоидов, которые могут ходить и выполнять рабочие задачи. Планируется, что в будущем предприятие будет выпускать до 10 тыс. машин в год.

Сейчас Agility Robotics работает на небольшом заводе в Тангенте, штат Орегон. После переезда на более крупный объект, расположенный в соседнем городе Салем, компания может стать одним из крупнейших в США производителей в сфере робототехники.

«Мы уделяем первоочередное внимание тому, чтобы как можно быстрее начать выпускать роботов, — сказал CEO Agility Robotics Дэмион Шелтон. — Главный план состоит в том, чтобы как можно скорее создать гуманоидов общего назначения».

Agility Robotics была основана в 2016 году и с тех пор изготовила около 100 роботов. В октябре Amazon начала тестировать ее роботов Digit на своих складах в США, и сейчас компания получает много заказов на эту модель.

Первоначально RoboFab, точная дата открытия которого еще не названа, будет выпускать по несколько сотен двуногих роботов в год, а через несколько лет — до 10 тыс.

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Месяцем ранее Китай призвал частный сектор нарастить мощности по производству роботов-гуманоидов, чтобы к 2025 году страна обеспечила их массовое производство, а к 2027 году стала мировым лидером в области технологий.

Ранее в этом году Amazon объявила, что совместно с Массачусетским технологическим институтом исследует то, как автоматизация влияет на работников. Компания также заявила, что 750 тыс. используемых ею роботов создали более 700 новых категорий рабочих мест для людей.

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Фото на обложке: Agility Robotics