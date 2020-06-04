Вьетнам планирует создать собственную Кремниевую долину в Хошимине

Муниципалитет Хошимина представил план по развитию крупной технологической зоны, подразумевающий объединение трех восточных районов. Проект, получивший название «Кремниевая долина Вьетнама», уже поддержал премьер-министр страны. Городу придется приложить значительные усилия, чтобы привлечь инвесторов, но их должны заинтересовать низкие операционные расходы во Вьетнаме.

Власти Хошимина — финансовой столицы Вьетнама — активно продвигают планы по трансформации большого сегмента города в первый технологический центр страны.

Вьетнамское новостное издание VnExpress International рассказывает, что городские власти начали проектировать развитие участка площадью 22 тысячи га в 2017 году. Три восточных района Хошимина — существующий технопарк в районе 9, университетский район Тху Дук и еще не построенный городской финансовый центр в районе 2 — сформируют «инновационное городское пространство», которое некоторые называют «Кремниевой долиной Вьетнама».

Умный город для умной страны

После встречи с премьер-министром Вьетнама в начале мая 2020 года Управление внутренних дел Хошимина разработало план объединенного кластера под рабочим названием «Восточный город». Тем временем, Вьетнам укрепляет свои позиции в качестве технологической державы — страна уже является третьим по величине рынком e-commerce в Юго-Восточной Азии, несмотря на ограниченную цифровую инфраструктуру. По оценкам, к 2025 году цифровая экономика Вьетнама достигнет $33 млрд.

Первоначально этот проект был частью стратегии правительства по превращению крупнейшего муниципалитета Вьетнама в умный город к 2020 году. Ее цель — стимулировать проведение научных исследований и разработку новых технологий для решения таких проблем быстрорастущего мегаполиса, как быстрый демографический рост, неадекватное городское планирование и управление, неудовлетворительная работа системы здравоохранения и транспортной системы, загрязнение окружающей среды и многое другое.

Стимулы для предпринимателей

После план доработали, чтобы он стал привлекательнее для нового поколения вьетнамских предпринимателей — местных жителей, которые открывают технологические компании в Хошимине. Преимущества Вьетнама — низкие операционные расходы и относительно дешевый кадровый резерв ИТ-специалистов, который появляется в стране.

«Вьетнамцы очень предприимчивы», — отмечает Джек Нгуен, партнер консалтинговой компании Mazars в Хошимине. — Если они видят, что что-то работает в других странах или в США, они пытаются сделать это здесь, во Вьетнаме».

Район, в котором появится «Восточный город», уже включает в себя современные жилые кварталы, деловой и финансовый секторы, а также местный политехнический университет, что, по мнению местных жителей, привлечет технологическое сообщество.

Фредерик Бурке, партнер юридической компании Baker McKenzie в Хошимине, считает, что местоположение и меры, поощряющие релокацию, мотивируют талантливых специалистов переехать в новый «город в городе», как только он начнет функционировать.

«Тот факт, что они предоставляют дополнительные бонусы при релокации, создает экосистему, в которой некоторые сотрудники живут по соседству, — сказал Бурке. — Поэтому инженеру будет легче переходить с одной работы на другую».

В предложенном плане не хватает поддержки, которую могла бы предложить более развитая принимающая страна, например инфраструктуры для высокоскоростного интернета. Но при помощи премьер-министра и местного правительства этот проект будет способствовать росту инвестиций и повышению интереса к вьетнамским технологиям.

Инициатива за властями

От реальной Кремниевой долины в Калифорнии вьетнамский проект отличает отсутствие венчурного капитала. Именно он превратил Кремниевую долину в очаг ИТ-инноваций и капиталовложений, объем которых, по некоторым оценкам, составляет $275 млрд в год.

Лам Нгуен, управляющий директор компании по исследованию технологического рынка IDC Indochina в Хошимине, утверждает, что еще одно важное отличие от американской Кремниевой долины в том, что от правительства Вьетнама потребуются значительные инвестиции для развития технологической зоны: создания инфраструктуры, запуска налоговых льгот для предпринимателей и обеспечения высокой скорости интернета, что уже предложили местные власти.

«Вероятно, ключевое различие здесь заключается в том, что проект в Хошимине представляет собой кластер, привлекающий международные и региональные компании, где предпринимателей будет поощрять правительство, в то время как Кремниевая Долина больше использует локальные ресурсы и стимулируется отраслевыми тенденциями и технологическими инновациями», — подчеркивает Лам Нгуен.

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