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Истории

Вьетнам планирует создать собственную Кремниевую долину в Хошимине

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Редактор

Елена Лиханова

Муниципалитет Хошимина представил план по развитию крупной технологической зоны, подразумевающий объединение трех восточных районов. Проект, получивший название «Кремниевая долина Вьетнама», уже поддержал премьер-министр страны. Городу придется приложить значительные усилия, чтобы привлечь инвесторов, но их должны заинтересовать низкие операционные расходы во Вьетнаме.

Вьетнам планирует создать собственную Кремниевую долину в Хошимине

Власти Хошимина — финансовой столицы Вьетнама — активно продвигают планы по трансформации большого сегмента города в первый технологический центр страны.

Вьетнамское новостное издание VnExpress International рассказывает, что городские власти начали проектировать развитие участка площадью 22 тысячи га в 2017 году. Три восточных района Хошимина — существующий технопарк в районе 9, университетский район Тху Дук и еще не построенный городской финансовый центр в районе 2 — сформируют «инновационное городское пространство», которое некоторые называют «Кремниевой долиной Вьетнама».

Умный город для умной страны

После встречи с премьер-министром Вьетнама в начале мая 2020 года Управление внутренних дел Хошимина разработало план объединенного кластера под рабочим названием «Восточный город». Тем временем, Вьетнам укрепляет свои позиции в качестве технологической державы — страна уже является третьим по величине рынком e-commerce в Юго-Восточной Азии, несмотря на ограниченную цифровую инфраструктуру. По оценкам, к 2025 году цифровая экономика Вьетнама достигнет $33 млрд.

Первоначально этот проект был частью стратегии правительства по превращению крупнейшего муниципалитета Вьетнама в умный город к 2020 году. Ее цель —  стимулировать проведение научных исследований и разработку новых технологий для решения таких проблем быстрорастущего мегаполиса, как быстрый демографический рост, неадекватное городское планирование и управление, неудовлетворительная работа системы здравоохранения и транспортной системы, загрязнение окружающей среды и многое другое.

Стимулы для предпринимателей

После план доработали, чтобы он стал привлекательнее для нового поколения вьетнамских предпринимателей — местных жителей, которые открывают технологические компании в Хошимине. Преимущества Вьетнама — низкие операционные расходы и относительно дешевый кадровый резерв ИТ-специалистов, который появляется в стране.

«Вьетнамцы очень предприимчивы», — отмечает Джек Нгуен, партнер консалтинговой компании Mazars в Хошимине. — Если они видят, что что-то работает в других странах или в США, они пытаются сделать это здесь, во Вьетнаме».

Район, в котором появится «Восточный город», уже включает в себя современные жилые кварталы, деловой и финансовый секторы, а также местный политехнический университет, что, по мнению местных жителей, привлечет технологическое сообщество.

Фредерик Бурке, партнер юридической компании Baker McKenzie в Хошимине, считает, что местоположение и  меры, поощряющие релокацию, мотивируют талантливых специалистов переехать в новый «город в городе», как только он начнет функционировать.

«Тот факт, что они предоставляют дополнительные бонусы при релокации, создает экосистему, в которой некоторые сотрудники живут по соседству, — сказал Бурке. — Поэтому инженеру будет легче переходить с одной работы на другую».

В предложенном плане не хватает поддержки, которую могла бы предложить более развитая принимающая страна, например инфраструктуры для высокоскоростного интернета. Но при помощи премьер-министра и местного правительства этот проект будет способствовать росту инвестиций и повышению интереса к вьетнамским технологиям.

Инициатива за властями

От реальной Кремниевой долины в Калифорнии вьетнамский проект отличает отсутствие венчурного капитала. Именно он превратил Кремниевую долину в очаг ИТ-инноваций и капиталовложений, объем которых, по некоторым оценкам, составляет $275 млрд в год.

Лам Нгуен, управляющий директор компании по исследованию технологического рынка IDC Indochina в Хошимине, утверждает, что еще одно важное отличие от американской Кремниевой долины в том, что от правительства Вьетнама потребуются значительные инвестиции для развития технологической зоны: создания инфраструктуры, запуска налоговых льгот для предпринимателей и обеспечения высокой скорости интернета, что уже предложили местные власти.

«Вероятно, ключевое различие здесь заключается в том, что проект в Хошимине представляет собой кластер, привлекающий международные и региональные компании, где предпринимателей будет поощрять правительство, в то время как Кремниевая Долина больше использует локальные ресурсы и стимулируется отраслевыми тенденциями и технологическими инновациями», — подчеркивает Лам Нгуен.

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