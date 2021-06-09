Как сообщить начальнику о выгорании

Пандемия вынудила многих из нас погрузиться в непрерывный цикл «работа, еда, сон». Фактически сегодня все сотрудники делятся на два типа: те, кто выгорел, и те, кто знают, что выгорел. Вот несколько советов, как научиться просить помощь у окружающих и преодолеть этот недуг.

«Согласно исследованиям, чем большее эмоциональное истощение испытывает человек, тем меньше вероятность того, что он об этом знает. Оно затуманивает разум и самосознание», — говорит Грег МакКеон, автор книги «Без усилий: как облегчить выполнение важных задач».

«Профессиональное выгорание — это то, с чем сталкиваются многие организации прямо сейчас, — говорит Рианнон Стейплз, директор по маркетингу в компании Hibob, платформы по управлению персоналом. — К счастью, все больше компаний ставят благополучие и психическое здоровье на первый план».

Советы сотрудникам

Иногда может показаться, что руководитель знает о вашем состоянии, но это ошибочное предположение. «Об этом необходимо говорить вслух, — замечает Стейплз. — Прежде чем начать разговор, подумайте о том, как начальство может помочь вам с этим недугом. У всех разные требования, и то, что нужно именно вам, может сильно отличаться от потребностей ваших коллег».

Например, чтобы почувствовать себя лучше, вам нужно более четко определить рабочий график. Если вы совмещаете работу с уходом за детьми, гибкая занятость может снизить эмоциональную нагрузку. Если вы чувствуете, что вам нужно отдохнуть, попросите оплачиваемый отпуск.

«Главное — четко определить для себя, что именно позволит вам почувствовать себя лучше и вернуть мотивацию к работе, — отмечает Стейплз. — Совершенно нормально обсуждать, что вам требуется сегодня, а что — в последующие два-три месяца».

Советы руководителям

«В идеале, именно менеджеры должны быть инициаторами подобных разговоров, — заявляет МакКеон. — Спросите, не чувствует ли сотрудник выгорание, старайтесь не оставлять его наедине с этим чувством. Профессиональная иерархия подразумевает, что именно руководители должны обеспечивать сотрудников безопасными и комфортными условиями работы».

Стейплз рекомендует открыто спрашивать у подчиненных, как именно вы можете им помочь. «Вы не умеете читать мысли и не можете предугадать что нужно каждому сотруднику», — говорит она.

Стейплз также рекомендует проводить мероприятия, посвященные психическому здоровью подчиненных. «Некоторые компании организовывают вебинары, посвященные тому, как правильно управлять временем или практиковать осознанность, — добавляет она. — Эти программы могут быть очень полезны».

Как справиться с выгоранием

Трудоголики склонны думать, что они могут справиться с эмоциональным выгоранием самостоятельно. «Ирония состоит в том, что когда они приближаются к этому эмоциональному истощению, они еще активнее делают то, что и привело их к такому состоянию», — говорит МакКеон.

Установите границы. «Чтобы почувствовать себя лучше, нужно стремиться разграничивать рабочую и личную жизнь, — замечает он. — До пандемии этими границами были офис и дом, однако сейчас они стали очень размытыми».

«Чтобы почувствовать себя лучше, нужно стремиться разграничивать рабочую и личную жизнь, — замечает он. — До пандемии этими границами были офис и дом, однако сейчас они стали очень размытыми». Включайте в план то, что доставляет удовольствие. Вместо бесконечных списков задач, МакКеон рекомендует составить план вещей, выполнение которых принесет вам удовлетворение.

Вместо бесконечных списков задач, МакКеон рекомендует составить план вещей, выполнение которых принесет вам удовлетворение. Следуйте графику. Еще один способ избежать выгорания — установить четкие временные рамки окончания рабочего дня. «Я заканчиваю работать ровно в 17:00, — рассказывает МакКеон. — Я выхожу из офиса и громко произношу время. Для меня это забавный способ остановиться и переключить свое внимание».

Еще один способ избежать выгорания — установить четкие временные рамки окончания рабочего дня. «Я заканчиваю работать ровно в 17:00, — рассказывает МакКеон. — Я выхожу из офиса и громко произношу время. Для меня это забавный способ остановиться и переключить свое внимание». Ухаживайте за собой. Еще один способ справиться с профессиональным истощением — это ритуалы по уходу за собой. МакКеон предлагает составить список из 20 вещей, которые вас расслабляют. «Чтобы суметь определить, что именно помогает вам расслабиться, нужно обладать самосознанием, — говорит он. — Трудоголики не умеют расслабляться. В свободное время они предпочли бы вернуться к работе с электронной почтой. Расслабляющие ритуалы — это то, что в долгосрочной перспективе поможет вам стать счастливыми». Примите ванну с солью и лавандой, почитайте художественную литературу, выпейте травяной чай, помедитируйте или посадите растения в саду.

«Мы все в той или иной степени испытываем эмоциональную истощенность, — говорит МакКеон. — Признайте это и попробуйте исправить».

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