Как сообщить начальнику о выгорании

Пандемия вынудила многих из нас погрузиться в непрерывный цикл «работа, еда, сон». Фактически сегодня все сотрудники делятся на два типа: те, кто выгорел, и те, кто знают, что выгорел. Вот несколько советов, как научиться просить помощь у окружающих и преодолеть этот недуг.
«Согласно исследованиям, чем большее эмоциональное истощение испытывает человек, тем меньше вероятность того, что он об этом знает. Оно затуманивает разум и самосознание», — говорит Грег МакКеон, автор книги «Без усилий: как облегчить выполнение важных задач».
«Профессиональное выгорание — это то, с чем сталкиваются многие организации прямо сейчас, — говорит Рианнон Стейплз, директор по маркетингу в компании Hibob, платформы по управлению персоналом. — К счастью, все больше компаний ставят благополучие и психическое здоровье на первый план».
Советы сотрудникам
Иногда может показаться, что руководитель знает о вашем состоянии, но это ошибочное предположение. «Об этом необходимо говорить вслух, — замечает Стейплз. — Прежде чем начать разговор, подумайте о том, как начальство может помочь вам с этим недугом. У всех разные требования, и то, что нужно именно вам, может сильно отличаться от потребностей ваших коллег».
Например, чтобы почувствовать себя лучше, вам нужно более четко определить рабочий график. Если вы совмещаете работу с уходом за детьми, гибкая занятость может снизить эмоциональную нагрузку. Если вы чувствуете, что вам нужно отдохнуть, попросите оплачиваемый отпуск.
«Главное — четко определить для себя, что именно позволит вам почувствовать себя лучше и вернуть мотивацию к работе, — отмечает Стейплз. — Совершенно нормально обсуждать, что вам требуется сегодня, а что — в последующие два-три месяца».
Советы руководителям
«В идеале, именно менеджеры должны быть инициаторами подобных разговоров, — заявляет МакКеон. — Спросите, не чувствует ли сотрудник выгорание, старайтесь не оставлять его наедине с этим чувством. Профессиональная иерархия подразумевает, что именно руководители должны обеспечивать сотрудников безопасными и комфортными условиями работы».
Стейплз рекомендует открыто спрашивать у подчиненных, как именно вы можете им помочь. «Вы не умеете читать мысли и не можете предугадать что нужно каждому сотруднику», — говорит она.
Стейплз также рекомендует проводить мероприятия, посвященные психическому здоровью подчиненных. «Некоторые компании организовывают вебинары, посвященные тому, как правильно управлять временем или практиковать осознанность, — добавляет она. — Эти программы могут быть очень полезны».
Как справиться с выгоранием
Трудоголики склонны думать, что они могут справиться с эмоциональным выгоранием самостоятельно. «Ирония состоит в том, что когда они приближаются к этому эмоциональному истощению, они еще активнее делают то, что и привело их к такому состоянию», — говорит МакКеон.
- Установите границы. «Чтобы почувствовать себя лучше, нужно стремиться разграничивать рабочую и личную жизнь, — замечает он. — До пандемии этими границами были офис и дом, однако сейчас они стали очень размытыми».
- Включайте в план то, что доставляет удовольствие. Вместо бесконечных списков задач, МакКеон рекомендует составить план вещей, выполнение которых принесет вам удовлетворение.
- Следуйте графику. Еще один способ избежать выгорания — установить четкие временные рамки окончания рабочего дня. «Я заканчиваю работать ровно в 17:00, — рассказывает МакКеон. — Я выхожу из офиса и громко произношу время. Для меня это забавный способ остановиться и переключить свое внимание».
- Ухаживайте за собой. Еще один способ справиться с профессиональным истощением — это ритуалы по уходу за собой. МакКеон предлагает составить список из 20 вещей, которые вас расслабляют. «Чтобы суметь определить, что именно помогает вам расслабиться, нужно обладать самосознанием, — говорит он. — Трудоголики не умеют расслабляться. В свободное время они предпочли бы вернуться к работе с электронной почтой. Расслабляющие ритуалы — это то, что в долгосрочной перспективе поможет вам стать счастливыми». Примите ванну с солью и лавандой, почитайте художественную литературу, выпейте травяной чай, помедитируйте или посадите растения в саду.
«Мы все в той или иной степени испытываем эмоциональную истощенность, — говорит МакКеон. — Признайте это и попробуйте исправить».
Фото на обложке: ViDI Studio /
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