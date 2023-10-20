Стартап из Литвы предложил технологию 3D-печати печени

Именно эту идею Vital3D планирует воплотить в реальность. Литовский стартап — представитель растущего числа компаний, которые хотят вывести биопечать на новый уровень.

Сегодня уже можно купить напечатанные на 3D-принтере дома, автомобили, ракетные двигатели, кроссовки и, конечно же, секс-роботов. Но как насчет кастомной почки?

Для этого предлагаются разные подходы. В системе Vital3D лазеры точно наносят живые клетки и биоматериалы в виде трехмерных узоров. Компания утверждает, что это позволяет создавать функциональные, масштабируемые и воспроизводимые тканевые конструкции.

В Vital3D верят, что технология может сократить разрыв между спросом на органы и их предложением. Эта пропасть расширяется с каждым годом — особенно для почек. Только в США более 90 тысяч человек находятся в списке ожидания пересадки почки, в то время как в прошлом году орган получили лишь 25 тысяч.

Биопечать — многообещающее решение, но чрезвычайно сложное. Оно требует высокоспециализированного оборудования, подбора материалов и медицинских знаний, чтобы воспроизвести чрезвычайно сложную анатомию.

Особенно сложно воссоздать почки. Каждая содержит около 1 млн нефронов, которые обеспечивают функциональность органа. Гипотетически, если расположить их в линию, она протянулась бы на 16 км.

«Чтобы воссоздать такую сложную структуру, мы часто оказываемся на распутье, вынужденные выбирать между скоростью и точностью. Даже самым совершенным биопринтерам на данный момент может потребоваться до двух недель для печати сложной структуры, что вряд ли благоприятно для живых клеток», — объясняет Видмантас Шакалис, CEO Vital 3D.

В поисках баланса между скоростью и точностью компания Vital3D разработала запатентованную технологию под названием FemtoBrush.

В основе инструмента лежит пространственный модулятор света, который динамически регулирует форму лазерного луча. По словам Vital3D, это придает процессу «беспрецедентную универсальность».

Система обещает точность до тысячной доли миллиметра, а также высокую скорость.

«С этим нововведением мы стремимся изменить ситуацию. Наша цель — напечатать обширную сосудистую сеть почки всего за 24 часа» — добавляет Шакалис.

Он признает, что технология все еще находится на стадии зарождения. Потребуется интенсивное тестирование, чтобы убедиться в том, что органы являются безопасными и функциональными. Кроме того, существуют огромные нормативные барьеры, которые необходимо преодолеть.

Тем не менее, технология продолжает развиваться. Возможно, органы, напечатанные на 3D-принтере, поступят в продажу не скоро, но в лабораторных условиях они демонстрируют впечатляющие успехи.

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