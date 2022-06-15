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Литовский разработчик видеоигр Game Insight закрывает российское юрлицо и увольняет сотрудников — App2Top

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Разработчик игр со штаб-квартирой в Литве Game Insight начал увольнять сотрудников в России и закрывает юридическое лицо. По данным источников App2Top, для работников компании это стало неожиданностью – о ликвидации предприятия не знали даже топ-менеджеры.

Литовский разработчик видеоигр Game Insight закрывает российское юрлицо и увольняет сотрудников — App2Top

О готовящейся ликвидации юридического лица Game Insight в России изданию App2Top рассказали два источника. По их словам, сотрудники начали получать письма о грядущем увольнении из-за невозможности выполнить перед ними обязательства, конкретнее – выплатить зарплату даже за последний месяц работы.

Game Insight располагает офисами в четырех городах России – Москве, Нижнем Новгороде, Мурманске и Таганроге. Штат компании до начала увольнений насчитывал 600 человек.

Сообщается, что Game Insight приняла решение уйти из России после того, как сейм Литвы выступил с заявлением о присвоении России особого статуса из-за военной операции на Украине.

Game Insight основала Алиса Чумаченко. В 2014 году она покинула компанию. Чумаченко возглавляла игровое подразделение «Сбера», но ушла с поста гендиректора в марте текущего года.

Фото на обложке: game-insight

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