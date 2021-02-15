Microsoft представил платформу для удаленной работы Viva

Microsoft запустила Viva, новую платформу, которая призвана помочь сотрудникам и работодателям в условиях удаленной работы. Она включает инструменты для вовлечения, обучения и благополучия работников.

Сервис предлагает стандартные функции, такие как доступ ко внутренним коммуникациям, основанный на интеграции с SharePoint, Yammer и другими инструментами Microsoft. Кроме того, Viva также предоставляет доступ к групповой аналитике, LinkedIn Learning и другим поставщиками обучающего контента.

Поскольку большой процент сотрудников продолжат работать удаленно и после окончания пандемии, руководителям важно использовать инструменты, которые помогают работникам чувствовать себя частью компаний и не терять связь с коллегами.

«Мы стали свидетелями больших изменений в формате работы, которые оказали существенное влияние на опыт сотрудников, — говорит CEO Microsoft Сатья Наделла. — Несмотря на то, что мир начинает оправляться от потрясения, назад пути нет. Возможность выбирать формат работы станет ключевым фактором при устройстве в компанию».

Наделла считает, что каждому предприятию необходима единая платформа для взаимодействия с сотрудниками, которая будет поддерживать их, начиная с этапа адаптации и обучения. В условиях дистанционной занятости, компании стремятся сохранить свою внутреннюю культуру и способствовать развитию сообщества среди сотрудников. И новая платформа от Microsoft может в этом помочь.

Viva работает на базе Microsoft 365 и поддерживает все имеющиеся инструменты, включая Microsoft Teams (флагманский сервис для совместной работы) и Yammer (корпоративная социальная сеть).

Платформа состоит из нескольких модулей:

Viva Connections обеспечивает доступ к новостям компании, льготам и внутренним сообществам (на базе Yammer);

Viva Learning — доступ к учебным ресурсам;

Viva Topics — сервис для обмена знаниями в масштабах компании;

Viva Insights — практические советы в организации. Менеджеры могут отслеживать благополучие команды, чтобы избежать выгорания и повысить производительность. Данный модуль также призван помочь руководителям компаний решать сложные задачи и реагировать на запросы.

Microsoft много внимания уделяет благополучию сотрудников, поэтому в данном продукте появились инструменты для повышения продуктивности и точные настройки частоты уведомлений.

«По мере того, как мир труда меняется, следующие инновации в этой сфере будут сосредоточены на творчестве, взаимодействии и благополучии, — говорит Джаред Спатаро, корпоративный вице-президент Microsoft 365. — Мы хотели разработать платформу, которая поможет компаниям создавать культуру процветания и креативности с вовлеченными сотрудниками и вдохновляющими лидерами».

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