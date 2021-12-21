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Внимание пользователей — новая нефть. Как обойти конкурентов и удержать его?

Истории
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

С ростом количества гаджетов, появлением разнообразных приложений и сервисов увеличивается и объем производимого и потребляемого контента. В таких условиях внимание пользователей стало наиболее ценным ресурсом, за который развернулась серьезная конкурентная борьба. Как бизнесу одержать в ней победу, разбираемся вместе с Union Media Group.

Внимание пользователей — новая нефть. Как обойти конкурентов и удержать его?

На развитие экономики внимания влияют тренды, которые условно можно разделить на две группы: 

  1. Автоматизация создания контента. 
  2. Мобилизация медиапотребления.

Скорость доступа к мобильному интернету растет: совсем недавно были 3G-сети, затем появились 4G, и вот сегодня мы все чаще слышим о запуске 5G-сетей. Смартфоны становятся все более доступными. Например, некоторые мобильные операторы предлагают купить смартфон всего за 1 рубль при условии оплаты только мобильной связи. 

Также стоит отметить, что потребление контента на мобильных устройствах существенно отличается от потребления контента на компьютере, и это влияет на особенности мобильного контента. Например, пользователям должно быть просто потреблять его на ходу. 

 

Автоматизация создания контента 

Повсеместно внедряется технология Text to voice — преобразование текста в голос. Уже сейчас вы можете сказать голосовому ассистенту: «Алиса, поставь утреннее шоу» — и получить персонализированный выпуск озвученных новостей с главной страницы «Яндекса», дополненный музыкальной подборкой. 

Больше не обязательно читать статью, если вы в дороге и вам неудобно смотреть на экран смартфона: достаточно нажать кнопку «Слушать» — и электронный диктор зачитает ее вам. 

Также искусственный интеллект напишет рассказ и нарисует картину — вам же остается только задать нужный сюжет и атмосферу.  

 

Короткие видео — стандарт современного контента

Короткие видео — предпочтительный способ узнать о новом продукте или услуге у покупателей. Они больше не хотят тратить время, изучая длинные посты и видеоролики,  достаточно 15 секунд, чтобы получить нужную информацию. Поэтому Instagram вдобавок к сторис запустила Reels, YouTube — Shorts, «ВКонтакте» — «Клипы». 

Интерес пользователей к коротким видео не остался незамеченным бизнесом, и компании начали активно использовать этот инструмент для продвижения. Например, подобный формат в свои мобильные приложения внедрили «Вкусвилл», Lamoda, «Яндекс» и «Сбер».  

 

 

 

Какие есть решения для создания и продвижения коротких видео 

На рынке есть разные решения для создания сторис. Например, с помощью Storista.io и Creatium.io за небольшие деньги можно сделать красивые и адаптированные под смартфон презентации продукта и вовлечь аудиторию в коммуникацию с брендом. 

Если же нужно сделать видеовыпуск новостей, то можно воспользоваться сервисом «Диктор Mail.ru». Для этого потребуется лишь текст новости, а все остальное сделает технология. 

Union Media Group более 10 лет работает с крупнейшими брендами и издателями, и шесть из них специалисты компании занимаются монетизацией видеоинвентаря посредством собственной programmatic-платформы. В компании понимают потребности рекламодателей и паблишеров и активно работают над развитием новых продуктов, которые помогут лучше вовлекать аудиторию и эффективнее монетизировать ее. 

Зачастую паблишеры вынуждены отказываться от покупки прав или производства видео, когда речь заходит о цене за единицу. Таковы реалии: лицензионный контент стоит дорого, и потому развивать проекты, подобные топовым VOD-игрокам, оказывается непосильно остальным медиасервисам, где нет видео, но есть хорошая аудитория.

Поэтому в 2021 году Union Media Group предложила рынку новый формат Stories Widget, который способен решить задачи не только паблишеров, но и клиентов. Он представляет собой тематический видеоблок, который размещается у паблишера на сайте и имеет все особенности instream-видео: тематическую подборку видео внутри блока, возможность постановки прероллов перед контентом, отключение рекламы и самого видео после.

 

 

Stories Widget  отличается рядом инновационных технологий, которые дают значительные преимущества в производстве контента и его монетизации. Так, для создания контента понадобится только картинка и текст, затем эти материалы загружаются в систему, и на их основе создается видео. 

Анимация достигается за счет обработки фото, а звуковая дорожка получается с помощью цифрового синтеза речи. Такой контент компания называет процедурно генерируемым, то есть созданным по заранее определенным процедурам. Далее он визуализируется и попадает на сайт паблишера в виде красивых и современных вертикальных видеоисторий наподобие тех, которые есть в Instagram.

С помощью Stories Wiget паблишеры могут вовлекать свою аудиторию глубже во взаимодействие на своем сайте, создавать яркие анонсы, получать дополнительную монетизацию и поддерживать имидж современных медиа. 

Плюсы Stories Wiget:

  • состоит из набора плиток сторис с возможностью запуска рекламы внутри;
  • система автоматически создает контент с помощью заданных алгоритмов (текст, изображение, озвучка, звуковая дорожка); 
  • контент воспроизводится по кругу, пока пользователь не закроет блок или страницу; 
  • максимально можно загрузить до 10 плиток в блоке;
  • продолжительность одной плитки — 15 секунд.

Union Media Group приглашает паблишеров и рекламодателей протестировать новый и эффективный канал коммуникации с аудиторией. Связаться можно по почте [email protected]

Фото на обложке: Farknot Architect / Shutterstock

Фото в тексте: предоставлены Union Media Group 

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