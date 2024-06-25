Возврат предоплаты клиенту

Работать по предоплате удобно, поскольку снижается риск отказа клиента от услуги. Но иногда предпринимателю или самозанятому приходится возвращать деньги. Важно грамотно выстроить систему, чтобы обезопасить себя от частых отказов, не лишиться прибыли. В статье узнаете, как можно вернуть предоплату и почему это может не всегда получиться.

Содержание

Какими способами можно вернуть уплаченные деньги

Предоплату можно вернуть клиенту наличными или безналичным расчетом. Во втором случае перевод осуществляют на счет в банке. Клиент должен указать, какой способ ему удобнее, в заявлении или лично договориться об этом с исполнителем.

Возврат осуществляется 2 способами. Можно составить и подать заявление о получении назад предоплаты или расторгнуть договор о заключении сделки. При этом если продавец откажется идти на уступки, потребитель может обратиться в уполномоченные органы, например в прокуратуру.

Чаще всего исполнители добровольно возвращают деньги. Они соглашаются с требованиями клиента, поскольку дорожат репутацией. Кроме того, судебные разбирательства часто приводят к потере сумм, сильно превышающих ту, что требует покупатель.

Разновидности предоплаты

Выделяют несколько разновидностей предоплаты:

Внесение части суммы. Заказчик переводит исполнителю оговоренный процент от цены. Оплату полной стоимости. Покупатель при этом имеет право забрать товар либо получить услугу позже, через некоторое время. Договор, действующий на протяжении прописанного в нем времени. При этом виде предоплаты сумма вносится частями, делится на несколько платежей.

Можно ли вернуть предоплату

Чаще всего желание получить деньги назад возникает у клиентов в следующих ситуациях:

Товар или услуга не были получены в срок, своевременно. Был получен другой товар, не тот, который покупатель заказывал. Качество товара или услуги не соответствует заявленному продавцом.

Но требовать деньги обратно человек может и по другим причинам. Например, ему стала не нужна услуга, потому что он получил ее от другой фирмы или просто передумал. В таких ситуациях тоже можно получить внесенные средства обратно на свой счет.

Согласно закону о защите прав потребителей, исполнитель обязан возвращать сумму клиентам. При этом заказчик может отказаться от услуги или товара в любое время. Например, отменить запись в салон красоты за несколько часов до предполагаемого визита. При этом исполнитель не сможет оштрафовать заказчика: это противоречит закону.

Но клиенту придется возмещать расходы, которые предприниматель понес из-за него. Например, если по просьбе клиентки мастер закупил средство, которого в салоне нет, потраченная на него сумма останется у исполнителя. Если траты полностью покроют предоплату, то требовать деньги обратно заказчик не сможет. Желательно прописывать расходы в договоре. Тогда при споре предприниматель сможет указать на соответствующий пункт в тексте документа.

Исполнителю при этом следует сохранять чеки и квитанции. Они пригодятся, если дело дойдет до судебного разбирательства. Причем придется подтверждать, что средства были потрачены на клиента. Поэтому стоит заранее прописывать техзадание. В суде можно будет предоставить его в качестве подтверждения.

Частично отдавать средства придется и в ситуации, когда услуга была оказана не полностью. Например, если у исполнителя заказали редактуру 10 текстов, а отказаться от работы решили, когда 3 из них уже были сданы заказчику, требовать можно лишь возврата платы за оставшиеся 7. Исключением будет ситуация, когда клиент недоволен качеством. Тогда он сможет требовать возвращения полной суммы. Но при обращении в суд придется доказывать, что качество услуги неудовлетворительное.

Иная ситуация, если клиент по своей вине не воспользовался услугой. Например, не пришел на массаж в назначенное время. Потребовать назад деньги он уже не сможет согласно ст. 781 Гражданского кодекса Российской Федерации. Исключением будут случаи, когда клиент не смог попасть на сеанс не по своей вине. Например, стал жертвой ДТП по вине другого водителя.

Когда вернуть предоплату не получится

По закону покупатель не всегда может вернуть предоплату.

Подобное право не предоставляется, если:

Заказывались услуги. В этом случае внесенные деньги удержат, чтобы погасить затраты компании. Например, на оплату труда работников, закупку и перевозку материалов. Был заказан товар с доставкой из магазина. В этой ситуации предоплата пойдет на погашение расходов на перевозку. Кроме того, придется платить сотрудникам за их работу. Однако торговая точка обязана осведомить покупателя о действующих правилах заранее. Например, этот момент может быть прописан в договоре. Пункт невозврата был прописан в договоре. Компания имеет право включать в документ условие, согласно которому задаток остается у продавца или исполнителя, даже если клиент откажется от услуги или покупки. Подписывая договор, покупатель соглашается с этим пунктом. Но задаток нельзя включать, если сделка заключается с физлицом. Поэтому предприниматели из сферы бытовых услуг воспользоваться этим способом не смогут.

Продавцы нередко пытаются обезопасить себя от потери прибыли. Предоплату они превращают в оплату отдельной, другой услуги. Поступить подобным образом могут как со всей суммой, так и с ее частью. Например, покупателя просят внести аванс. Но компания проводит полученные средства как плату за предварительную консультацию. Это законно, клиент уже не сможет отказаться от оказанной услуги. Исполнитель при этом не обязан возвращать предоплату.

Читайте по теме:

Как вернуть деньги на карту, если товар или услуга не устроили? Вам поможет чарджбэк

Клиент отказался от онлайн-обучения: когда нужно вернуть деньги и в каком размере?

При этом важно, чтобы подобная услуга имела самостоятельную ценность. Если будет доказано, что она бессмысленна, то будет признана ущемляющей права гражданина. И тогда исполнителю придется возвращать полученную за нее сумму.

Специальные условия действуют и при покупке билетов. Клиенту предлагают предварительно забронировать место. Оплачивать услугу придется отдельно. При этом перечисление средств не будет считаться предоплатой. Скорее это гарантия, что место точно найдется. Поэтому при отмене путешествия турист получит обратно лишь часть внесенной суммы. Условия следует изучать при покупке билета, они могут отличаться.

Во всех прочих ситуациях исполнитель будет обязан вернуть уплаченную предоплату по требованию заказчика.

Как вернуть предоплату

Чтобы получить обратно переведенную продавцу сумму, покупатель должен сначала тщательно изучить заключенный договор. Если в нем обнаружится пункт о задатке, при отказе требовать возврата денег клиент не сможет. Но если услугу не стал оказывать сам исполнитель, ему придется возвращать сумму в двойном размере.

Когда подобное положение в тексте документа отсутствует, следует связаться с продавцом. Сделать это можно любым удобным способом: позвонить по указанному номеру телефона, написать по адресу электронной почты, лично явиться в офис компании. При этом стоит обосновать отказ, назвать точную причину. Например, достался товар ненадлежащего качества или услуга не была оказана в срок.

В некоторых компаниях можно написать заявление на возврат средств. Закон дает продавцу 10 суток на решение вопроса. Когда срок истечет, исполнитель обязан будет вернуть предоплату клиенту указанным в заявлении способом (наличными либо переводом на банковский счет).

Порядок возврата предоплаты

Иногда продавцы игнорируют сообщения либо отказываются переводить покупателю средства. В такой ситуации придется составлять досудебную претензию в 2 экземплярах. Первый отправляют исполнителю, от услуг которого отказались, второй оставляют себе. Составляют претензию в произвольной форме. При этом нужно указать личные данные обеих сторон, место и дату создания документа. В тексте прописать, что осуществлялось обращение к продавцу с заявлением о возврате.

Лучше отправить претензию заказным письмом с уведомлением о вручении. Так представители компании не смогут отрицать получение документа. Но можно вручить бумагу сотруднику фирмы лично. Претензию должны зарегистрировать в качестве входящего документа. У компании есть 10 суток, чтобы перечислить заказчику предоплату в полном размере. Если и после этого требование будет проигнорировано, придется обращаться в суд.

Выбор инстанции зависит от суммы иска. Если она не превышает 50 тыс. рублей, следует идти в мировой по месту расположения магазина или офиса юридического лица. В прочих ситуациях обращаться нужно в суды общей юрисдикции.

Читайте по теме:

Как ритейлеру не потерять прибыль, если клиент возвращает товар — и даже заработать на этом

Как малому бизнесу избегать кассовых разрывов

Магазины редко отказываются возвращать предоплату. После получения претензии они чаще идут клиенту навстречу, поскольку в соответствии с законом их могут обязать не только отдать деньги, но и возместить моральный ущерб, судебные издержки.

Дело будет рассмотрено при наличии у покупателя договора купли–продажи либо оказания услуг. Если такой договор отсутствует, вернуть деньги, скорее всего, не получится. При отсутствии бумаг, подтверждающих заключение сделки, можно предоставить другие доказательства. Например, скриншоты переписок, кассовый либо товарный чек, свидетельские показания.

Пожаловаться на недобросовестного исполнителя можно и в Роспотребнадзор. Потребовать, чтобы предприниматель вернул клиенту деньги, эта структура не может. Но имеет право наложить штраф за нарушение прав клиента. Начавшееся разбирательство нередко стимулирует исполнителей идти на уступки, соглашаться с условиями покупателей, чтобы избежать суда, который может привести к еще большим потерям.

Фото на обложке: Freepik