В Южной Корее будут допускать пожилых людей к вождению после тестирования в VR

С 29 ноября в стране запущен трехлетний исследовательский проект, в рамках которого с помощью VR-технологий будут определять, могут ли водители в возрасте от 65 лет и старше продолжать водить машину. Ожидается, что общий бюджет программы составит примерно $3 млн.

К 2025 году Национальное агентство полиции Республики Корея (Korean National Police Agency, KNPA) хочет ввести специальную лицензию для пожилых водителей. Для ее продления придется пройти тест в виртуальной реальности.

Зачем нужна такая мера

В отличие от других стран мира, в Южной Корее нет строгих ограничений в отношении прав для пожилых водителей. Они могут их лишиться, только если у них обнаружат деменцию.

Сейчас применяются две меры:

люди в возрасте 75 лет и старше должны обновлять права каждые три года;

люди старше 65 лет могут добровольно сдать водительские права.

Однако KNPA обеспокоено по поводу количества аварий, произошедших по вине пожилых водителей, а также непрерывного старения населения. Полиция Южной Кореи приводит следующую статистику:

Количество дорожных аварий по вине водителей старше 65 лет в 1,86 раза выше, чем у людей в возрасте 30-40 лет.

Число смертельных случаев в авариях, спровоцированных водителями в возрасте 65 лет и старше, составляет 2,75 на 10 тысяч человек — это самый высокий показатель среди всех возрастных групп.

Состав населения быстро меняется — с 2008 по 2018 года количество пожилых людей, имеющих водительские права, выросло на 300% (с 1 до 3 млн).

Исследователи, участвующие в программе, отмечают, что с возрастом зрение ухудшается, особенно в недостаточно освещенных условиях, например при вождении в ночное время. Это также создает проблемы безопасности.

Как будет использоваться VR

Тест будет оценивать навыки вождения, когнитивные способности и память человека через VR-гарнитуру. Подобная технология применяется в клиниках для проверки мозговых функций у пожилых людей.

KNPA пока не раскрывает деталей о том, как все это будет работать. Чтобы сделать какие-либо предположения, можно взглянуть на аналогичное исследование, проведенное независимыми учеными. Они оценивали эффективность вождения при помощи VR-технологий.

Первый инцидент: на полосу движения выбегает собака. Второй инцидент: на полосе движения появляется автомобиль. Третий инцидент: грузок движется к нерегулируемому перекрестку. Изображение: Сунчхон Хван и др.

Эксперимент проходил в симуляторе вождения. Исследователи оценили поведение водителей в различных условиях, чтобы проверить остроту их зрения. Симулятор предлагал два сценария: дневное и ночное вождение с тремя неожиданными инцидентами на каждый, как показано на изображении выше.

Источник.