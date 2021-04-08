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Истории

Как понять, что удаленный сотрудник хочет уволиться

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Редактор

Елена Лиханова

Обычно определить сотрудника, который собирается уволиться, довольно просто. На это могут указывать посторонние звонки, частые отгулы и отстраненность. Однако в условиях удаленной работы это труднее. Рассказываем, как может выражаться желание покинуть компанию, и что сделать при появлении тревожных признаков.

Как понять, что удаленный сотрудник хочет уволиться

«Главные настораживающие факторы часто связаны с так называемым поведением избегания, которое демонстрирует сотрудник. Избегание может иметь две формы: физическую или психологическую», — рассказывает Анджела Холл, адъюнкт-профессор Университета штата Мичиган.

По результатам исследования meQuilibrium, которое специализируется на технологиях удержания сотрудников, 60% работающих не планируют увольняться.

«Однако 7% опасно близки к тому, чтобы сменить корабль», — говорит Эндрю Шаттэ, директор по управлению знаниями и сооснователь meQuilibrium.

Оставшиеся 33% готовы уволиться, если получат хорошее предложение. Чтобы их выявить, стоит обращать внимание на следующие пять признаков.

Абсентеизм

Шаттэ указывает: те, кто близок к увольнению, берут отгулы и больничные в два раза больше, чем лояльные сотрудники.

«Даже находясь на работе, они более чем в два раза чаще демонстрируют презентеизм — недостаточную продуктивность, вовлеченность и результаты, — говорит он. — Ключевые признаки в поведении — повышенная эмоциональность, в частности,  беспокойство, разочарование и грусть. Они менее позитивны в своих прогнозах и демонстрируют все признаки клинической депрессии или тревожного уровня стресса. Часто это проявляется в прокрастинации, бессонице и постоянной потребности в одобрении».

Абсентеизм — классический пример поведения избегания, считает Холл. По ее словам, «Это может выражаться в виде пропусков встреч, опозданий, раннего ухода с работы и более частых отгулов. В режиме дистанционной работы такой сотрудник не будет участвовать в онлайн-совещаниях, раньше уходить с них или поздно подключаться».  

Внезапная смена отношения к работе

Холл отмечает, что психологическое избегание в первую очередь отражается на вовлеченности в работу.

Для удаленных сотрудников тревожными сигналами может быть постоянно отключенная камера во время собраний, снижение энтузиазма, дистанцирование от начальника и коллег, а также сниженная продуктивность.

При этом перемены не обязательно будут в худшую сторону.

«Если тот, кто всегда жалуется, внезапно прекращает это делать, есть вероятность, что он придумал план увольнения и просто тянет время», — добавляет Аманда Августин, карьерный эксперт в сервисе подготовки резюме TopResume.

Долгие ответы на email

Ученые выяснили, что может существовать корреляция между тем, как быстро сотрудник отвечает на сообщение и его готовностью покинуть компанию. Задержка или отсутствие обратной связи может быть тревожным признаком.

«Скажем, вы заметили, что я откликаюсь реже, чем обычно, — объясняет Дэвид Кирш из Мэрилендского университета. — Или я отвечаю на некоторые письма быстро, а другие игнорирую целыми днями. Я выбиваюсь из ритма, нормы, которую мы с вами выработали. Мы предполагаем, что это знак вероятного увольнения. Возможно, я не настроился на работу и думаю о чем-то другом».

При этом он советует не делать поспешных выводов. «Причина может быть в том, что мой ребенок заболел. Или дело в пандемии. Поэтому мы предполагаем, что если HR-менеджер заметил такое поведение, это может свидетельствовать о беспокойстве, недостаточном соответствии организации и вероятном увольнении в будущем».

Работа по вечерам

Президент и CEO Code42 Джо Пэйн отмечает, что онлайн-активность — самый недооцененный признак возможной подготовки к увольнению.

«На самом деле, главный индикатор того, что кто-то хочет уйти, это копирование файлов, — говорит он. — Их могут загружать в Dropbox, Gmail или на флеш-карту. Это происходит практически всегда».

При этом для этого выбирают нерабочее время, отмечает Пэйн. «Чтобы скачать  данные, сотрудники задерживаются. Ирония в том, что это легче заметить. По нашим данным, работник, которы       й собирается уволиться, с большей вероятностью будет входить в систему в необычное время, чтобы его не поймали».

Активность на сайтах вакансий

Один из самых надежных способов подтвердить подозрения — заглянуть на страницу сотрудника на сайте вакансий и даже в социальной сети.

«Если вы заметили неожиданную активность в профиле, это верный признак, что человек обновляет свой личный бренд для поиска работы. Если он меняет свою должность или указывает род деятельности, отличный от текущего, это знак, что он готовится к карьерным изменениям».

Если сотрудник демонстрирует подобное поведение, возможно, еще не поздно его удержать. Важнее всего повысить его вовлеченность. Чтобы снизить шансы на утечку ценных сотрудников, необходимо регулярно собирать с них обратную связь, признавать их достижения и спрашивать, как возможно улучшить условия дистанционной работы.

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Фото на обложке:  ShotPrime Studio / Shutterstock

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