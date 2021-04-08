Как понять, что удаленный сотрудник хочет уволиться

Обычно определить сотрудника, который собирается уволиться, довольно просто. На это могут указывать посторонние звонки, частые отгулы и отстраненность. Однако в условиях удаленной работы это труднее. Рассказываем, как может выражаться желание покинуть компанию, и что сделать при появлении тревожных признаков.

«Главные настораживающие факторы часто связаны с так называемым поведением избегания, которое демонстрирует сотрудник. Избегание может иметь две формы: физическую или психологическую», — рассказывает Анджела Холл, адъюнкт-профессор Университета штата Мичиган.

По результатам исследования meQuilibrium, которое специализируется на технологиях удержания сотрудников, 60% работающих не планируют увольняться.

«Однако 7% опасно близки к тому, чтобы сменить корабль», — говорит Эндрю Шаттэ, директор по управлению знаниями и сооснователь meQuilibrium.

Оставшиеся 33% готовы уволиться, если получат хорошее предложение. Чтобы их выявить, стоит обращать внимание на следующие пять признаков.

Абсентеизм

Шаттэ указывает: те, кто близок к увольнению, берут отгулы и больничные в два раза больше, чем лояльные сотрудники.

«Даже находясь на работе, они более чем в два раза чаще демонстрируют презентеизм — недостаточную продуктивность, вовлеченность и результаты, — говорит он. — Ключевые признаки в поведении — повышенная эмоциональность, в частности, беспокойство, разочарование и грусть. Они менее позитивны в своих прогнозах и демонстрируют все признаки клинической депрессии или тревожного уровня стресса. Часто это проявляется в прокрастинации, бессонице и постоянной потребности в одобрении».

Абсентеизм — классический пример поведения избегания, считает Холл. По ее словам, «Это может выражаться в виде пропусков встреч, опозданий, раннего ухода с работы и более частых отгулов. В режиме дистанционной работы такой сотрудник не будет участвовать в онлайн-совещаниях, раньше уходить с них или поздно подключаться».

Внезапная смена отношения к работе

Холл отмечает, что психологическое избегание в первую очередь отражается на вовлеченности в работу.

Для удаленных сотрудников тревожными сигналами может быть постоянно отключенная камера во время собраний, снижение энтузиазма, дистанцирование от начальника и коллег, а также сниженная продуктивность.

При этом перемены не обязательно будут в худшую сторону.

«Если тот, кто всегда жалуется, внезапно прекращает это делать, есть вероятность, что он придумал план увольнения и просто тянет время», — добавляет Аманда Августин, карьерный эксперт в сервисе подготовки резюме TopResume.

Долгие ответы на email

Ученые выяснили, что может существовать корреляция между тем, как быстро сотрудник отвечает на сообщение и его готовностью покинуть компанию. Задержка или отсутствие обратной связи может быть тревожным признаком.

«Скажем, вы заметили, что я откликаюсь реже, чем обычно, — объясняет Дэвид Кирш из Мэрилендского университета. — Или я отвечаю на некоторые письма быстро, а другие игнорирую целыми днями. Я выбиваюсь из ритма, нормы, которую мы с вами выработали. Мы предполагаем, что это знак вероятного увольнения. Возможно, я не настроился на работу и думаю о чем-то другом».

При этом он советует не делать поспешных выводов. «Причина может быть в том, что мой ребенок заболел. Или дело в пандемии. Поэтому мы предполагаем, что если HR-менеджер заметил такое поведение, это может свидетельствовать о беспокойстве, недостаточном соответствии организации и вероятном увольнении в будущем».

Работа по вечерам

Президент и CEO Code42 Джо Пэйн отмечает, что онлайн-активность — самый недооцененный признак возможной подготовки к увольнению.

«На самом деле, главный индикатор того, что кто-то хочет уйти, это копирование файлов, — говорит он. — Их могут загружать в Dropbox, Gmail или на флеш-карту. Это происходит практически всегда».

При этом для этого выбирают нерабочее время, отмечает Пэйн. «Чтобы скачать данные, сотрудники задерживаются. Ирония в том, что это легче заметить. По нашим данным, работник, которы й собирается уволиться, с большей вероятностью будет входить в систему в необычное время, чтобы его не поймали».

Активность на сайтах вакансий

Один из самых надежных способов подтвердить подозрения — заглянуть на страницу сотрудника на сайте вакансий и даже в социальной сети.

«Если вы заметили неожиданную активность в профиле, это верный признак, что человек обновляет свой личный бренд для поиска работы. Если он меняет свою должность или указывает род деятельности, отличный от текущего, это знак, что он готовится к карьерным изменениям».

Если сотрудник демонстрирует подобное поведение, возможно, еще не поздно его удержать. Важнее всего повысить его вовлеченность. Чтобы снизить шансы на утечку ценных сотрудников, необходимо регулярно собирать с них обратную связь, признавать их достижения и спрашивать, как возможно улучшить условия дистанционной работы.

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