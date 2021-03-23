Feelmore Labs разработала головное носимое устройство, которое избавляет от стресса и бессонницы

Франсуа Кресса более 20 лет руководил роскошными брендами, такими как Louis Vuitton и Bulgari. Теперь он решил реализовать свой интерес к научной сфере. В 2017 году Кресса стал одним из основателей Feelmore Labs и спустя четыре года представил Cove — устройство, способное снимать стресс и улучшать сон.

Cove напоминает обычный ободок для головы. Его нужно носить по 20 минут один или два раза в день в любое время. Всего несколько сессий могут значительно улучшить сон.

Как отмечает Кресс, устройство помогает не всем. Однако четыре года исследований и тестов показывают, что у большинства пользователей все же наблюдаются улучшения.

Cove можно приобрести за $490, что достаточно дорого для носимого устройства, которую выполняет лишь одну функцию и помогает не каждому.

Разработка и тестирование

По словам Кресса, Cove — это не массажер для головы, а нейростимулятор. Он активизирует определенные рецепторы кожи, которые соединяются с задней инсулярной зоной мозга, регулирующей эмоциональные функции, включая тревожность и стресс.

За последние годы появилось несколько научных изданий об этих рецепторах. Кресс и его команда предположили, что их можно активизировать их и начали проводить исследования с участием нейробиологов и психиатров. В результате им удалось найти способ воздействовать на нужную часть мозга с помощью легкой вибрации, направленной на заднюю часть уха.

Cove был протестирован на тысячах людей. Среди них были как полностью здоровые, так и те, кто сталкивался с бессонницей, стрессом и даже клиническими проблемами в течение 45 дней. После нескольких сеансов многие из них стали спать намного лучше.

По словам Кресса, он и сам всю жизнь страдал от бессонницы. Сейчас он носит это устройство уже в течение трех лет и засыпает практически сразу после выключения света.

Из индустрии моды в технологическую компанию

Кресс работал в сфере роскошной моды в течение 20 лет. Однако у него есть и научное образование, и он всегда хотел реализовать себя в этом направлении. С 2010 года он был членом совета директоров в биотехнической компании, и заново открыл для себя науку.

Кресс хотел создать удобный для потребителя продукт и применить все маркетинговые знания, приобретенные им за годы управления компаниями. По его словам, многие полезные технологические продукты не развиваются в достаточной степени из-за пробелов в маркетинге. Инженеры, увлеченные технологиями, иногда просто забывают о потребителе.

Опыт работы в индустрии роскошной моды помог Крессу осознать, что дело не только в функциональности. И хотя Cove не является предметом роскоши, разработка все же предоставляет своего рода недоступный для многих членов современного общества продукт, а именно здоровый сон.

Клиентская база

Изначально команда Кресса ориентировалась на тех, кто интересуется технологиями и ценит продуктивность. Спустя несколько месяцев после выпуска они обнаружили, что продуктом интересуются и люди за пределами целевой группы.

Клиентов особенно привлекает возможность заполучить здоровый сон. Таким образом потребителем может стать любой взрослый, страдающей бессонницей. Исследования на детях компания не проводила.

Трудности во время пандемии

Пандемия сильно нарушила цепочку поставок Feelmore Labs. Все детали проектируются в Европе и производятся в Китае, поэтому в течение года доступ для инженеров компании туда был закрыт. Это привело к задержкам в производстве на несколько месяцев.

Однако стратегия компании не изменилась. Пандемия привлекла еще большее внимание к проблемам, связанным с тревогой и стрессом, и необходимости работать над психическим здоровьем.

Планы на будущее

На данный момент устройство выполняет всего одну функцию, а именно снижает стресс, но компания планирует развиваться дальше. Подробностей пока не сообщается, но по словам Кресса, им удалось обнаружить, что небольшое изменение вибрации позволит задействовать когнитивные функции мозга. Это может пригодиться для лечения хронических состояний, таких как синдром дефицита внимания.

Кроме того, компания пытается получить разрешение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на использование технологии в медицинских целях. Это позволит врачам назначать Cove для лечения тревожности и бессонницы.

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