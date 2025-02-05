Webhook: что это такое, зачем использовать вебхуки

В статье узнаете, что такое webhook, где применяется webhook, как создать его и проверить на работоспособность.

Представьте, что вам не нужно постоянно проверять почту, а письма сами приходят в нужный момент — вот так же работают вебхуки. Они позволяют получать данные мгновенно, как только происходит какое-то событие, и активно применяются в различных сферах бизнеса.

Webhook от англ. «веб-крючок» — это способ, с помощью которого одно приложение может автоматически отправлять данные другому.

Что такое webhook?

Это встроенная функция (специальный программный код) уведомления на сайте, с помощью которой получатель информируется о произошедших изменениях.

Это могут быть следующие события:

оформление заявки,

новый комментарий,

регистрация пользователя,

изменение статуса заказа,

обновление цены,

ошибки и сбои на сайте,

появление товара в корзине.

Механика вебхуков основана на принципе обратных вызовов, когда на указанный URL-адрес при появлении новых данных отправляется запрос.

Кроме передачи самого события, можно настроить передачу дополнительных параметров — времени обновления, данных пользователя, количества пользователей, совершивших целевое действие.

Информация передается в виде программного кода на указанный адрес в реальном времени, в результате чего появляется возможность быстро реагировать на запрос клиента и оперативно решать рабочие задачи.

В чем разница между API и вебхуками?

Обмен сведениями между сайтами, серверами и приложениями возможен и с помощью API — специального программного интерфейса. Но принцип работы вебхуков и API разный.

При использовании API для получения обновлений необходимо отправить запрос на наличие событий, а затем еще один запрос — на их получение. Т. е. запрашивать информацию на сервере приходится многократно. При использовании вебхуков настройка осуществляется один раз, и при обновлениях сервер сам отправляет сведения о целевом действии, без предварительного запроса.

Что делают вебхуки? Их целесообразно использовать для оперативного получения обновленной информации. Получатель уведомляется по мере поступления обновлений, не привязанных к конкретным интервалам времени. Произошло событие — отправлен запрос.

API рекомендуется использовать, когда надо полноценно управлять массивом данных. Клиент сам определяет характер и периодичность запросов, отправляемых на сервер. Взаимодействие между серверами, как правило, синхронное, в режиме «запрос — ответ».

Принципы работы и ограничения

Настройка вебхуков выполняется через понятный интерфейс. Писать каждый раз код не нужно, для получения обновлений нужно лишь указать адрес сервера и типы уведомлений. Далее обмен информацией будет происходить в автоматическом режиме.

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При работе с вебхуками нужно учесть определенные ограничения:

Права доступа и способы обмена. Возможность настройки зачастую есть только у администратора, а обмен данными может происходить в строго заданном формате. Отсутствие гарантий доставки уведомления. При неправильной настройке, сбое на сервере или в сети уведомление не будет получено. Проблемы безопасности. Неправильная идентификация устройства или пользователей, имеющих доступ к функционалу системы, и некорректная настройка вебхуков повышает вероятность киберугроз и внедрения вредоносных программ. Сложности с настройкой вебхуков. Не каждый рядовой пользователь сможет разобраться в том, как работает webhook, что это и вручную освоить функционал. Перегрузка сервера. В случае массовой или одновременной отправки сообщений существует вероятность перегрузки сервера, если он не рассчитан на такие нагрузки. Лимиты со стороны провайдеров. Могут быть ограничения на количество сообщений.

Не все типы событий можно настроить через вебхуки. Для событий, требующих абсолютную безопасность, нужно использовать дополнительную защиту (протоколы шифрования). Настроить для них вебхуки не получится. Это относится и к событиям, происходящим в безинтернетной среде, офлайн.

Чтобы понять, как это работает, рассмотрим, где найти у webhook URL. Что это? Адрес, на который одно приложение отправляет данные другому, когда происходит какое-то событие. Проще говоря, это точка приёма информации.

Как это работает?

Вы указываете Webhook URL в настройках сервиса. Когда что-то происходит (например, новый заказ в интернет-магазине), система отправляет данные на этот адрес. Получатель (другое приложение) обрабатывает эти данные и выполняет нужные действия.

Например, у вас есть интернет-магазин, и вы хотите получать уведомления в Telegram о новых заказах. Вы указываете Webhook URL Telegram-бота в настройках магазина. Теперь, когда покупатель оформляет заказ, магазин автоматически отправляет данные на этот адрес, и бот сообщает вам о новом заказе.

Webhook URL делает интеграцию сервисов удобной и автоматизированной.

Безопасность использования

Главная проблема вебхуков — они используют публичные URL-адреса. Существует риск, что информацию перехватят злоумышленники. Этой ситуации можно избежать, если:

Использовать защищенные протоколы шифрования;

Применять дополнительные способы идентификации пользователей, источников запросов, чтобы предотвратить подмену и несанкционированный перехват информации;

Выполнять мониторинг деятельности вебхуков и фиксацию запросов, благодаря чему выявляется необычная активность и атаки;

Использовать индивидуальный путь к ресурсу;

Ограничить права доступа, касающиеся совершения действий через вебхук;

Проверять подлинность запросов, подписывать их;

Обновлять API, через которые взаимодействуют вебхуки, чтобы устранить уязвимые места и ошибки кода.

Как создать webhook?

Сама процедура состоит из нескольких этапов.

Рассмотрим, как сделать webhook:

Владелец сайта формирует URL-адрес для сообщений. Уникальный идентификатор можно сгенерировать с помощью ресурса webhook.site. В настройках открыть форму вебхука и вставить в нее полученную ссылку. Выбрать способ взаимодействия (формат application/json). Настроить тип уведомлений. Сохранить вебхук.

Когда на сайте происходит целевое действие, вебхук создает запрос и отправляет его на указанный в настройках URL-адрес. Когда запрос поступил, переданные сведения оперативно обрабатываются.

Примеры использования

Допустим, менеджер интернет-магазина хочет в режиме реального времени получать информацию о заказах, чтобы их оперативно обрабатывать. Вебхуки настраиваются таким образом, чтобы оповещение о заказе формировалось после заполнения и отправки формы заявки.

Как работает вебхук:

Клиент оформляет на сайте заявку. На сервере отображается информация об обновлениях. Это запускает код webhook. Менеджеру отправляется уведомление о новом заказе.

Кроме онлайн-продаж, вебхуки активно используются и в других сферах цифрового пространства, например:

в соцсетях и чатах,

при транзакциях в платежных системах,

на серверах,

в сфере доставки и продажах,

в электронной почте,

в рекламе (оповещение о новых заявках и уведомлениях).

Вебхуки автоматизируют обмен информацией, упрощают взаимодействие между различными ресурсами и обмениваются данными в режиме реального времени. Благодаря этому повышается эффективность работы компании, анализируется поведение клиентов, персонифицируются предложения, продукт подстраивается под реалии рынка.

Зачем нужен и как создать вебхук в квизе?

С их помощью можно интегрировать клиентский сервис с любым необходимым ресурсом, чтобы передавать информацию. Чтобы создать вебхук в квизе, нужно настроить сценарий передачи данных на определенный сервис, который не связан с квизом.

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Как получить webhook:

Открыть в личном кабинете редактор квиза. Во вкладке «Интеграция» выбирается «Webhooks». Добавить вебхук и ввести URL-адрес для отправки уведомлений. После активации вебхука уведомления о новых событиях будут отправляться на указанный URL.

Для создания вебхука можно воспользоваться специальными сервисами (они доступны в разделе «Интеграция»).

Проверка вебхука на работоспособность

После создания и активации вебхука нужно проверить корректность его работы. Сделать это можно несколькими способами:

Тестирование. В тестовом режиме оформляется заказ или осуществляется другое целевое действие, которое должно активировать вебхук и создать уведомление. Проверяется корректность обработки и пересылки данных, наличие ошибок. Фиксация входящих запросов. Вебхук настраивается на фиксацию входящих уведомлений, после чего выполняется тестовое действие. Журнал проверяется на предмет успешной приемки информации. Мониторинг. Выполняется проверка работы вебхука посредством отправки сообщения на электронную почту при его активации. Специальные сервисы. Существуют специальные сервисы, генерирующие временные адреса, на которые отправляются уведомления webhook. После формирования такого адреса создается тестовое событие и проверяется корректность отправленного уведомления.

Способ проверки выбирается исходя из возможностей системы и ресурсов тестировщика.

Закрепим

Что такое вебхук простыми словами? Это удобный и эффективный способ оповещения пользователя о новом событии.

В основу работы положен принцип беззапросовой передачи данных, по факту выполнения целевого действия.

Webhook URL — это адрес, на который отправляется информация о новых событиях.

Для создания вебхуков не требуется писать сложный код, можно воспользоваться готовыми сервисами настройки.

После создания и настройки вебхука, перед его внедрением, необходимо провести тестирование для проверки его работоспособности.

Этот функционал позволяет интегрировать ресурс с другими системами для оперативного обмена данными.

У вебхуков есть уязвимые места. При сбое сервера данные могут быть потеряны. А при недостаточной защите система может подвергнуться кибератакам.

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