Защита конфиденциальности в интернете: как понять, какие данные собирают сайты

В статье рассмотрим, как настроить конфиденциальность в популярных браузерах, какие данные собирают сайты о пользователях и как защитить свои личные данные от вредоносных сайтов и программ.

Каждый раз, когда посещаете сайт, браузер взаимодействует с веб-серверами, отправляет и получает сведения. Чтобы защитить сведения, важно научиться управлять настройками конфиденциальности браузера.

Контролируйте куки

Файлы cookie от англ. «печенье» играют важную роль в работе сайтов, но их влияние на конфиденциальность нельзя недооценивать.

Эти небольшие файлы помогают запоминать предпочтения пользователей, сохранять информацию об авторизации и ускорять загрузку страниц.

Однако куки также используются, чтобы отслеживать действия в интернете сторонними сервисами, такими как рекламные платформы и аналитические компании.

Заблокируйте сторонние cookie в настройках браузера

Это ограничит доступ рекламных сетей к сведениям, и сохранит при этом функциональность веб-ресурсов.

Полезно использовать расширения, такие как Privacy Badger или Ghostery (в Google Chrome), которые помогают блокировать нежелательные cookie и трекеры. Это такие инструменты, с помощью которых компании хотят «узнать пользователя ближе», чтобы показывать персонализированную рекламу или собирать статистику.

Помните, что можно настроить правила для каждого ресурса. Такой подход позволит сохранить баланс между удобством и конфиденциальностью.

Настройки конфиденциальности Google Chrome

Один из самых популярных браузеров в мире, известный своей скоростью и удобством.

Однако, из-за тесной интеграции с сервисами Google, веб-ресурс может собирать большое количество сведений о пользователях. К счастью, он предоставляет множество инструментов, чтобы настроить анонимность, и позволяет ограничить сбор информации и повысить безопасность в интернете.

Чтобы настроить конфиденциальность, перейдите в конфигурацию. Нажмите на три точки в правом верхнем углу браузера, выберите «Настройки», а затем перейдите в раздел «Конфиденциальность и безопасность». Здесь найдете основные параметры, которые можно изменить.

Например:

Очистите информацию браузера. Регулярно удаляйте историю посещений, файлы куки и кэш. Защитите информацию. Выберите «Файлы cookie и другие данные сайтов». Установите опцию «Блокировать сторонние файлы cookie». Контролируйте разрешения сайтов. Настройте доступ к камере, микрофону, местоположению и уведомлениям. Можно управлять разрешениями для каждого сервиса, чтобы избежать нежелательного использования этих функций. Примените безопасный просмотр. Включите опцию «Улучшенная защита», которая предупреждает о подозрительных активностях и файлах. Это поможет защититься от фишинговых атак и вредоносного ПО. Блокируйте сторонние cookie. Включите этот параметр, чтобы ограничить доступ рекламных трекеров к данным.

Настройки конфиденциальности Mozilla Firefox

Известный браузер среди тех, кто ценит анонимность. Благодаря широкому набору функций и гибкости настроек, Firefox позволяет снизить сбор данных и защищаться от отслеживания.

Для конфигурации анонимности начните с раздела «Настройки». Чтобы открыть его, нажмите на три горизонтальные линии в правом верхнем углу браузера, а затем выберите «Конфиденциальность и защита». В этом разделе найдутся все требуемые параметры.

Firefox автоматически защищает от слежки в интернете.

Он блокирует трекеры, файлы cookie, криптовалютные майнеры и другие вредоносные скрипты. Можете выбрать один из трех уровней защиты:

Стандартный. Дает баланс между защитой и производительностью, подходит для большинства пользователей. Строгий. Блокирует максимум трекеров, но может привести к некорректной работе некоторых площадок. Особый. Позволяет настроить блокировку вручную, то есть выбрать, какие типы трекеров и файлов cookie ограничивать.

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Чтобы контролировать cookie, перейдите в раздел «Управление данными сайта». Там можно:

Удалить уже сохраненные куки. Ограничить их использование, запретить сохранение сторонних. Настроить, чтобы автоматически удалялись сведения после того, как закрыли браузер.

Защита от фингерпринтинга

Это способ следить через уникальные параметры устройства, такие как тип браузера или настройки экрана. Firefox включает защиту, которая скрывает информацию, что затрудняет наблюдение.

С помощью расширения Firefox Multi-Account Containers можете отделить сведения для разных задач: работа, соцсети, покупки. Это не позволит сайтам передавать информацию друг другу и снижает риск отслеживания.

Чтобы избежать навязчивых запросов от сайтов, зайдите в раздел «Разрешения» и отключите:

Всплывающие уведомления.

Доступ к местоположению, камере или микрофону.

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Firefox поддерживает множество полезных дополнений, таких как:

uBlock Origin для блокировки рекламы. Privacy Badger для защиты от трекеров. ClearURLs автоматически удаляет ненужные параметры из ссылок, чтобы остановить скрытую слежку.

Mozilla часто выпускает обновления для браузера, добавляет новые функции защиты и устраняет уязвимости. Убедитесь, что браузер актуализируется автоматически, чтобы всегда быть под защитой.

Настройки конфиденциальности Microsoft Edge

Современный браузер, который предлагает широкий спектр инструментов, чтобы гарантировать анонимность пользователей. Благодаря встроенным функциям защиты и гибким настройкам, Edge позволяет контролировать сбор сведений, блокировать трекеры и минимизировать риски утечки личной информации.

Для начала откройте браузер Edge, нажмите на три точки в правом верхнем углу экрана и выберите «Параметры». Затем найдите раздел «Конфиденциальность, поиск и службы», где находятся основные параметры.

Выберете степень защиты:

Базовый — минимальный уровень, который позволяет большинству трекеров работать, чтобы предоставлять персонализированную рекламу и аналитику. Сбалансированный — блокирует известные трекеры, не влияет на функциональность большинства сайтов. Это оптимальный вариант для повседневного использования. Строгий — ограничивает большинство наблюдений и сторонних куки, что может повлиять на корректное отображение некоторых платформ, но значительно повышает уровень защиты.

Выберите ту ступень, который соответствует вашим потребностям. Для максимальной конфиденциальности рекомендуется использовать строгий режим.

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Расширенные конфигурации:

Ограничивайте куки и управляйте материалами с сайтов.

В разделе «Разрешения сайтов» можете контролировать информацию, которая сохраняется на устройстве. Включите блокировку сторонних cookie, чтобы ограничить доступ рекламных и аналитических трекеров.

Перейдите в «Настройки куки и данных сайта» и настройте автоматическое удаление данных, когда закрываете браузер.

Используйте безопасный просмотр.

Edge оснащен встроенной функцией Microsoft Defender SmartScreen, которая предупреждает о потенциально опасных сайтах и загрузках. Убедитесь, что эта опция активирована в разделе «Безопасность».

Управляйте разрешениями сайтов.

В разделе «Разрешения для сайтов» можете настроить доступ к камере, микрофону, местоположению, уведомлениям и другим функциям. Отключите допуск для платформ, которые не должны иметь доступ к этим сведениям.

Появилась интеллектуальная защита от отслеживания.

Edge использует технологию безопасности от фингерпринтинга, которая ограничивает возможность площадок собирать уникальную информацию об устройстве, чтобы создавать цифровой отпечаток. Эта функция включена по умолчанию и защищает без дополнительных настроек.

Используйте защиту паролей и учетных записей.

Edge интегрирован с сервисом, который уведомляет, если личная информация была скомпрометирована. Включите функцию «Сканирование на наличие утечек паролей».

Используйте расширения для конфиденциальности.

В браузере можно установить такие разрешения, как Adblock Plus или Ghostery, которые помогают блокировать рекламу, трекеры и нежелательные скрипты.

Проверьте синхронизацию данных.

Если используете Edge на нескольких устройствах, убедитесь, что синхронизация включена только для необходимых материалов. Например, стоит отключить перенос истории и паролей, если не хотите, чтобы они сохранялись в облаке.

Настройки конфиденциальности в Safari

Браузер от Apple, который изначально разработан с упором на анонимность и безопасность. Однако для максимальной защиты важно правильно настроить конфигурацию.

Начните с настроек Safari. На Mac это можно сделать через меню «Safari» → «Настройки», а на iPhone или iPad — через приложение «Настройки». Перейдите в раздел «Конфиденциальность», чтобы управлять ключевыми функциями.

Как настроить конфиденциальность в Safari:

Ограничивайте cookie.

Включите параметр «Блокировать все куки», если хотите предотвратить сохранение любых данных сайтов. Однако учтите, что это может повлиять на работу некоторых ресурсов, которые требуют авторизации.

Не забывайте о предупреждениях про подозрительные сайты.

Safari информирует пользователей о посещении ресурсов, которые могут быть опасными. Эта функция помогает избежать фишинга и вредоносных ресурсов. Убедитесь, что она активна в разделе «Безопасность».

Автоматически удаляйте сведения сайтов.

Регулярно очищайте историю посещений, файлы куки и кэш. На Mac это можно сделать через меню «История» → «Очистить историю», а на iOS — через «Настройки» → «Safari» → «Очистить историю и данные».

Управляйте разрешениями сайтов.

Safari позволяет настроить доступ к камере, микрофону, местоположению и другим функциям для каждого веб-ресурса. На Mac это делается через вкладку «Сайты» в конфигурациях, а на iOS — через «Настройки» → «Safari».

Обновляйте браузер.

Apple регулярно выпускает обновления для Safari, которые включают улучшения безопасности. Убедитесь, что Safari обновлен до последней версии.

Как защититься от вредоносных сайтов и программ

Используйте встроенные инструменты защиты браузера.

Большинство современных обозревателей, таких как Chrome, Firefox, Safari и Edge, имеют встроенные функции безопасности от вредоносных сайтов, которые предупреждают людей о подозрительных ресурсах.

Убедитесь, что эта опция активирована.

Будьте внимательны к ссылкам.

Перед тем, как перейти по неизвестному URL, особенно в электронных письмах или мессенджерах, проверьте его источник. Не переходите на сайты с подозрительными или неправдоподобными доменными именами.

Установите антивирусное ПО.

Приложения помогают обнаруживать и блокировать вредоносные программы, включая те, которые могут быть загружены с сайтов.

Регулярно актуализируйте версию браузера и операционной системы.

Обновления включают исправления уязвимостей, которые могут быть использованы злоумышленниками.

Используйте блокировщики рекламы.

Множество вредоносных программ распространяется через рекламные баннеры и всплывающие окна. Встроенные блокировщики помогают избежать взаимодействия с такими элементами.

Как скрыть данные от чужих глаз

Чтобы предотвратить несанкционированный доступ к информации следуйте этим рекомендациям:

Настройте сильные пароли. Используйте сложные и уникальные коды для всех своих учетных записей. Не используйте такие комбинации: «123456» или «password». Включите двухфакторную аутентификацию (2FA). Этот метод добавляет второй уровень защиты. Ограничьте доступ к гаджетам. Используйте блокировку экрана с помощью пароля, PIN-кода или биометрических данных. Настройте приватность в социальных сетях. Ограничьте видимость вашего профиля и публикаций только для друзей или доверенных пользователей. Удаляйте метаданные из файлов. Изображения и документы могут содержать скрытую информацию, такую как местоположение или автора.

Как защитить свою личную информацию

В мире, где сведения становятся ценным ресурсом, важно предпринять активные шаги, чтобы снизить риск утечек и несанкционированное использование:

Будьте осторожны с тем, чем делитесь в интернете.

Сведения, которые публикуются на разных платформах, может быть использована злоумышленниками.

Ограничьте доступ к своим данным.

Когда устанавливаете приложения или посещаете ресурсы внимательно читайте запрашиваемые разрешения. Не предоставляйте доступ к камере, микрофону или местоположению без необходимости.

Откажитесь от подписок на нежелательные рассылки.

Чем меньше сторонние организации имеют доступ к вашему e-mail, тем ниже риск спама или фишинга.

Частично анонимизируйте записи.

Когда заполняете онлайн-формы или регистрируетесь на сайтах указывайте минимум сведений, которые требуются, чтобы использовать сервис.

Храните важные данные в защищённых местах.

Используйте облачные хранилища с шифрованием или внешние носители с паролем.

Настройте защиту от автоматического запуска скриптов (JavaScript).

В большинстве браузеров можно либо полностью отключить JavaScript, либо настроить его работу для отдельных сайтов. Это позволяет сохранить функциональность доверенных ресурсов, при этом будет блокировать нежелательные элементы на других страницах.

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