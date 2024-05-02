«Я не робот»: почему проходить капчи становится всё сложнее

Поднимите руку, если вы сами недавно пострадали от капчи. То, что совсем недавно было простой цепочкой искаженных букв, превратилось в заковыристую головоломку. Почему это произошло, читайте в материале.

Итак, эта проблема затронула всех. Капчи действительно стали сложнее, замечает издание The Wall Street Journal.

Да, но почему?

Captcha (CAPT, Completely Automated Public Turing tests, — полностью автоматизированные открытые тесты Тьюринга) была создана для того, чтобы отличить невинных «человеческих» посетителей от злодейских ботов, пытающихся взломать сайт.

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И вот то, что в 2000 году было простой цепочкой искаженных букв, превратилось в задачку посложнее иного кроссворда.

Современные капчи похожи на игры, которые мешают пользователю купить что-то в интернет-магазине или заказать билеты на концерт, пока они еще есть в продаже. Однако на самом деле они выполняют еще несколько функций.

Атаки становятся все хитроумнее, и капчи вынуждены совершенствоваться, чтобы защищать сайты.

Появилась целая индустрия компаний, помогающих пройти капчу, а также технологии, которые делают это автоматически.

С развитием инструментов для решения тестов компании, которые их создают, например, Arkose Labs, вынуждены усложнять капчу.

Художники и дизайнеры видеоигр Arkose Labs получили задание создавать более надежные загадки. Но даже самые сложные капчи, разработанные для «особо опасных» пользователей, в 94,6% случаев решаются с первого раза.

Что дальше?

Еще больше хаоса создает генеративный ИИ, который создает изображения, в равной мере озадачивающие ботов и людей.

Судя по тому, насколько умнее становятся боты, вряд ли можно представить, что останутся задачки, которые они не смогут решить. Поэтому такие игроки,как Arkose, пытаются создать настолько сложные головоломки, чтобы взламывать их было слишком дорого.

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Что это означает? Готовьтесь: капчи будут все сложнее и сложнее.

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