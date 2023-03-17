Captcha или полностью автоматизированный публичный тест Тьюринга годами использовался для различения компьютеров и людей. Пользователю необходимо ввести текст с картинки, которая нарочно была размыта или искажена так, чтобы машины не могли ее прочесть. Капча нужна для отсеивания ботов и проверки того, насколько живыми являются посетители сайтов.

До сих пор решение этого теста было не под силу компьютерам, однако четвертое поколение чат-бота ChatGPT от OpenAI успешно справилось с задачей. Исследователи из ARC попросили нейросеть зайти на сайт, защищенный при помощи капчи, выделив на это небольшой бюджет и дав ИИ полную свободу действий.

Вместо попытки распознать текст на картинке чат-бот решил попросить фрилансера с платформы TaskRabbit пройти тест за него. Когда вызвавшийся помочь человек в шутку уточнил, не робот ли с ним разговаривает, ChatGPT-4 соврал, что у него серьезные проблемы со зрением.

Всего за три дня после релиза ChatGPT-4 пользователи успели уже придумать целый ряд необычных применений нейросети. Пользователь Twitter, например, создал целое приложение на iOS, полностью отдав разработку ИИ, в то время как другой энтузиаст дал чат-боту $100 и попросил максимально преумножить вложения в кратчайшие сроки. Спойлер: у него получилось.

Фото на обложке: ninefotostudio / Shutterstock