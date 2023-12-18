Раковины, водоросли или грибы: из чего будут производить мебель будущего

Ее цель — сократить использование полиуретана в производстве мебели. Для этого она ищет более экологичный материал, который послужил бы наполнителем для подушек, диванов и кресел.

Селин Сэндберг создает детали для мебели, экспериментируя с самыми неожиданными материалами, от измельченных раковин устриц до сельскохозяйственных отходов.

Основательница компании Agoprene из Осло и ее коллеги начали эксперименты с устричных раковин. Их смалывали в порошок и использовали для производства материала, похожего на поролон. Аналогичным образом применяли сельскохозяйственные отходы и древесные волокна.

«Мы перепробовали кучу разных материалов, но в большинстве случаев из них получалась жесткая, а не гибкая пена», — рассказывает она.

В конце концов они пришли к морским водорослям, которые превратили в порошок и запекли в специальной печи. Так получается блок пены, достаточно мягкий, чтобы использовать в подушках сидений и стульях.

Фото в тексте: Norskin.no

«Материал на 100% биоразлагаемый. Его можно просто оставить в почве, и он разложится естественным образом через 8 месяцев — а если разрезать его на кусочки, то еще быстрее» — говорит она.

Agoprene планирует расширить производство и в следующем году переедет на более крупное производственное предприятие.

Смогут ли подобные инновации подтолкнуть мебельную промышленность меньше использовать пластик?

Кроме полиуретана, который обеспечивает амортизацию, в производстве мягкой мебели применяется полиэстер — этот материал из семейства пластмасс используется для обивки.

Мебель из искусственной кожи могут покрыть винилом — это слово обозначает целый класс пластмасс. А бюджетная деревянная мебель часто представляет собой просто деревянный шпон, приклеенный к пластику.

Деревянная мебель промышленного производства часто покрывается смесью химических веществ, среди которых могут встречаться полимеры. Именно это придает дереву глянцевый вид, напоминающий пластик.

Есть веские причины, по которым пластик так распространен, объясняет Кристиан Эйлер, доцент кафедры химической инженерии Университета Ватерлоо в Онтарио.

«Он очень хорошо справляется со своими функциями и обладает высокой степенью гибкости, что позволяет ему быть мягким или твердым.

Кроме того, поскольку химические вещества, входящие в состав пластика, получают из побочных продуктов нефтепереработки, его дешево производить», — говорит он.

Несмотря на это, у материала есть серьезные недостатки. Прежде всего, все больше и больше пластиковой мебели отправляется на свалку.

По оценкам Агентства по охране окружающей среды США, в 2018 году было выброшено 12 млн т мебели — это в полтора раза больше, чем в 2000 году.

При этом около 80% мебели оказалось на свалке, где пластиковые детали могут разлагаться сотни лет.

Также производство пластика, из которого делают мебель, подразумевает выбросы углекислого газа. По расчетам Agropene, резина из пенополиуретана приносит 105 млн т выбросов CO2 в год.

Поэтому все больше компаний ищут альтернативные материалы.

Датская дизайнерская компания Mater выпустила линейку стульев, сиденья и спинки которых изготовлены из материалов, смешанных либо с кофейным жмыхом, либо с опилками от производства мебели.

Также она производит уличную мебель из мусора, собранного в океане.

«Нам нравится сочетать креативность с инновациями. Хотя выпуск экологичных коллекций требует денег, а после у меня прибавляется седых волос, быть зеленой компанией — часть нашего ДНК», — говорит исполнительный директор Кетиль Ардал.

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Помимо водорослей и отходов кофейной скорлупы, у исследователей есть еще один необычный кандидат на замену пластика — грибы.

Мицелий, корнеобразная и ветвящаяся структура гриба, является основой BioKnit, нового типа текстиля, разработанного исследователями Центра биотехнологий в искусственной среде Ньюкасла-Апон-Тайн (HBBE).

Джейн Скотт, руководитель группы живого текстиля HBBE, рассказывает: все начинается с выращивания мицелия на субстрате вроде опилок, затем его помещают в темную и влажную среду, чтобы он связывал и поглощал питательные вещества из опилок. После его сушат в устройстве, напоминающем духовку.

Она отмечает, что дизайнеры уже используют BioKnit, например, для изготовления абажуров.

Преимущество этого материала — его биоразлагаемость. Он имеет биологическую основу и не содержит никаких связующих веществ или клея, которые не разлагались бы на свалке.

Крупные дизайнерские бренды стремятся сотрудничать с небольшими компаниями, которые внедряют в свою мебель экологически чистые материалы. Американский производитель кухонной утвари и товаров для дома Williams Sonoma заявляет, что в настоящее время она использует хлопок ответственного происхождения и переработанный полиэстер, а IKEA планирует, что к 2030 году будет применять в своей продукции только возобновляемые и вторично переработанные материалы.

Сэндберг признается: то, что мебельная промышленность готова меняться, ее вдохновляет: «Я думала, что компании в отрасли не хотят пробовать ничего нового и будет и дальше использовать полиуретан, но они открыты, любопытны и готовы тестировать и пробовать новые продукты, потому что хотят видеть, как меняются продукты, которые они создают».

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Фото на обложке: Norskin.no