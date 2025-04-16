Российские мебельные компании предложили повысить пошлины на импорт до 100%

Шестаков пояснил, что вся мебель, которая ранее шла на рынки западных стран, теперь реализуется внутри страны. Больше всего пострадала отечественная фанера — до 2022 года 80% ее производителей экспортировали свою продукцию.

В частности, Шестаков предложил ввести зеркальные пошлины на товары из «дружественных» стран и более высокие для «недружественных». «Есть цифры таможенных пошлин, для каждой страны они разные. Если Турция — это 60% , Египет — другая цифра, Индия — третья цифра, Китай — четвертая цифра. Давайте сделаем ровно одинаковые [пошлины], как от нас к ним, так от них к нам», — сказал он.

«Они сделали нам 100% запрет поставки <...>. Давайте введем для недружественных стран пошлину в размере 50-100%. Пусть Минэкономразвития решит проблему, какую они видят. Но тем не менее, эта заградительная пошлина должна существовать. Люди богатые, которые хотят купить мебель немецкую, итальянскую, у них такая возможность останется. Заплатят, наверное, дороже — пойдет в бюджет нашего государства. Но тем не менее мы сохраним собственные рынки и дадим возможность компаниям на внутреннем рынке развиваться и видеть перспективу», — добавил Шестаков.

В конце прошлого года АМДПР высказывала беспокойство по поводу возможного подорожания мебели на 15%. Оно связано с ростом тарифов на китайские комплектующие: владивостокская таможня повысила пошлину на китайскую мебельную фурнитуру с нуля до 55%.

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