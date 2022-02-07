С наушниками и встроенной клавиатурой: студент разработал одежду для удаленной работы

Но когда Вэй Лунь Хун, студент Королевского колледжа искусств и будущий дизайнер, изучал «моду удаленки», он понял, что ни одна из этих вещей не предназначена для работы, да и само это понятие сейчас меняется. Поэтому он создал коллекцию Wearable Workforce, состоящую из трех довольно необычных предметов.

Необходимость работать удаленно закрепила моду на расслабленный стиль одежды и пижамы. Мы живем в эпоху одежды, ориентированной в первую очередь на комфорт. Все больше компаний отдают приоритет тому, как выполняется работа, а не как выглядит сотрудник.

«Сейчас рабочая одежда предназначена для того, чтобы сковывать тело и придавать некоторое ощущение профессионализма», — говорит Хун. Но цель его дизайна — поставить под сомнение и провоцировать не только то, что мы надеваем в офис, но и меняющийся характер самой работы: где мы ее выполняем, как и что это значит для нашего образа жизни.

Фото в тексте: Wei Lun Hung

Первый предмет одежды называется Commuter и посвящен ежедневным поездкам на работу. - Какими бы неприятными они не были, они также действуют как пограничное пространство — переход, во время которого мы можем переключить разум из одного состояния в другое.

Commuter выполняет ту же функцию. Это комбинезон, на который натянуты амортизирующие шнуры. Они заставляют тело ссутулиться, как при работе за компьютером. Для мышц это должно служить сигналом, что пора идти на работу.

Фото в тексте: Wei Lun Hung

Комбинезон не предназначен для удобства или заботы о здоровье. На самом деле он выражает протест против офисного труда. «Офисный сотрудник не осознает, что принимает эту позу, когда работает за ноутбуком, и на самом деле это довольно вредно для организма», — комментирует Хун. В каком-то смысле мы все надеваем этот комбинезон, осознаем мы это или нет.

Второй предмет из коллекции получил название Self-Manager. В него вшиты надувные подушечки, которые располагаются на спине, бедрах и под коленями. Его цель — позволить человеку контролировать собственную эргономику. Благодаря надувным подушечкам любой стул, пол или диван, на котором он сидит, становится удобнее.

Фото в тексте: Wei Lun Hung

«Вы должны достичь физического комфорта, но не чувствовать себя слишком комфортно, потому что вы теряете это состояние готовности, которой возникает в рабочей обстановке», — объясняет Хун. Таким образом, этот наряд воплощает идею самоорганизации.

Чтобы устроиться в оптимальном положении, потребуется надуть подушечки собственным дыханием. Для создания костюма Хун запаивал пластиковую ткань по швам, добавив слой бумаги для выпечки, чтобы она не подгорела.

Фото в тексте: Wei Lun Hung

«Было довольно трудно сделать так, чтобы костюм был полностью герметичен и не пропускал воздух», — говорит студент.

Третий предмет из коллекции стал наиболее практическим воплощением будущего работы. Он получил название Itinerants. Это в буквальном смысле компьютер, который можно носить везде прямо на себе.

Фото в тексте: Wei Lun Hung

«Я предположил сценарий, основанный на реальности, когда крупные корпорации закрыли свои физические офисы и перешли на гибкий график, — говорит Хун. — Я представлял себе по-настоящему динамичную мобильную модель работы, при которой офис растворяется в городе, и мы становимся действительно кочевыми работниками».

Фото в тексте: Wei Lun Hung

Для этого Хун создал что-то вроде разобранного ноутбука, вшитого в одежду. По его задумке, это должно дать свободу, даже если это означает, что придется брать свою работу с собой, куда бы вы ни пошли. Он прогулялся по Лондону, надев прототип (с нерабочим компьютером), чтобы проверить, как он вписывается в его жизнь.

Главный компьютер располагается на спине, два монитора — на туловище. Разделенная клавиатура в комплекте с мышью, управляемой большим пальцем, находится на верхней поверхности ног. Наушники вшиты прямо в капюшон: независимо от того, сидит ли Хун в кресле кафе или прислонился к дереву, система, кажется, полностью окружает его.

Фото в тексте: Wei Lun Hung

Однако по словам автора, он не ставил целью эргономичность. «Речь идет об этом сдвиге: когда нет общего офисного помещения, вам не нужно представляться другим людям... Худи — это все равно что пижама. Речь идет о том, чтобы чувствовать комфорт и сконцентрироваться на себе» — говорит он.

Источник.