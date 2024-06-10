Монополия: что это такое и ее виды

Знаете что общего у реальной монополии с одноименной настольной игрой? Один всегда в выигрыше, а остальные сидят без денег и злятся на победителя. Конечно, это шутка, но суть феномена настолка передает достаточно точно. Вот только монополия, как и любая экономическая структура, не так проста. В этом материале разберемся, что называют монополией, какие типы монополий существуют и как это все регулировать?

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Что такое монополия

Начнем, как обычно, с определения. Потому что хоть понятие монополии и знакомо многим еще со школьной скамьи из предмета обществознания, скорее всего, кроме того, что при монополии нет конкуренции, никто ничего не запомнил. Итак, что является монополией?

Монополия – это рыночная структура, при которой одна компания полностью контролирует какой-то конкретный товар или несколько товаров.

Под контролем тут понимается полный контроль. То есть, у монополиста не просто нет конкурентов. У него имеется исключительное право на производство и сбыт. Как правило, это уникальная продукция, у которой нет прямых аналогов, а экономика так плотно завязана на компании-монополисте, что выход других фирм на рынок просто невозможен.

Признаки монополии

Разберемся подробнее, как отличить монополию от простого присутствия в нише сильного игрока. Главным признаком монополии является в общем понимании непосредственный контроль со стороны этого самого игрока. Если он собственноручно и безраздельно влияет на рынок – он монополист.

Так, ему совсем не нужно соответствовать стандартам и ценам. Если его продукт единственный – он вполне может позволить себе завысить прайс и заработать как можно больше. А может, напротив, занизить цену, чтобы не дать конкурентам выйти на рынок. Ведь любому стартапу нужно с лихвой окупать производство, а гигант с монополией может позволить себе демпинговать, зарабатывая на объемах и самой монополии.

Кроме того, монополист часто может владеть самим источником сырья, необходимого для производства товара, например шахтами или рудниками. Конкурентов у него не может появиться по простой причине – им не с чем будет работать.

Причины монополии

Глобально, любой бизнес стремится к монополии. И это нормально, поскольку до нее большинство из них доберется вряд ли. Помешает и сам рынок, и антимонопольное законодательство, о котором мы еще поговорим ниже. Но чаще всего причинами монополии становятся:

Ограничения со стороны правительства для одних игроков или льготы для других. Например, когда для ведения деятельности нужно пройти строгую сертификацию и получить ряд лицензий. Политика протекционизма, которая защищает внутренние проекты страны от зарубежных. Экономический барьер, при котором порог вхождения в бизнес становится слишком высоким. Такое происходит, когда себестоимость товара запредельно высока. Существенное превосходство в технологиях или стремительное поглощение одних фирм другими.

Виды монополии

Монополии крайне многогранны. Их классифицируют по методам управления, форме собственности, принадлежащим активам и многим другим признакам. Выделим главные:

Естественная монополия

Возникает, когда рынку проще иметь одного большого участника с монополией на товар, чем не иметь никого вовсе. Таких монополистов просто невозможно заменить. Яркими примерами естественной монополии можно назвать работу почтовой службы или метрополитена.

Продуктовая монополия

Связана с появлением на рынке совершенно нового товара. На определенный, чаще всего короткий, срок компания-производитель становится монополистом. Так продолжается до тех пор, пока конкуренты не выпустят свои аналоги.

Закрытая монополия

Формируется государством, когда то решает поддержать крупный бизнес и помогает ему держать влияние в своей нише. Это происходит только по отношению к важнейшим сферам экономики, таким как оборот оружия, работа с национальными ресурсами, медикаментами и деньгами.

Экономическая монополия

Ситуация, когда одна компания поглощает другую, конкурирующую с ними, вместо борьбы с ними за одну клиентскую аудиторию.

Организованная монополия

А вот когда купить и поглотить конкурентов не выходит, наступает момент переговоров. И нередко они заканчиваются успехом. Тогда номинально на рынке остается несколько игроков, но по факту это все-таки будет монополия, ведь такие объединения будут диктовать условия остальным компаниям.

Формы монополии

Формы отличаются от видов тем, что они относятся исключительно к организованной монополии. Выделяется пять форм таких предпринимательских союзов:

Картель – простая и часто формальная договоренность нескольких предпринимателей о единой политике цен и объемов. Синдикат – следующая ступень объединения. В синдикатах производители делают свой товар независимо друг от друга, но сбывают только через общую сеть контор. Трест – полная потеря автономности. Слияние происходит даже на уровне ценных бумаг и капитала. А прибыль распределяется между участниками в зависимости от вклада. Концерн – объединение уже в разных отраслях, но связанных одним общим продуктом. Управляется оно единым руководством. Конгломерат – союз предприятий под одним руководством, охватывающий совершенно не связанные виды деятельности.

Чистая монополия

Это редко встречающаяся в реальной жизни форма монополии, будто вышедшая из самого определения этой системы. У чистого монополиста совершенно нет конкурентов.

Такую ситуацию можно встретить в закрытых, тесно связанных с государством сферах. Например, в космической отрасли или добыче и сбыте природного газа.

Как регулировать монополию?

Для того, чтобы компании не слились в огромных гигантов и не распилили рынок, существуют контролирующие органы. В России регулирование монополии входит в обязанности Федеральной антимонопольной службы.

ФАС работает над тем, чтобы цены в стране держались на рыночном уровне, а компании не входили в сговор с целью создать картели. В его деятельность входит контроль государственных закупок и правдивость рекламы.

Регулируемая монополия в РФ основывается законах «О защите конкуренции» и закон «О естественных монополиях», а так же на 34 статье Конституции, которая гласит:

«Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию».

Антимонопольное законодательство – зачем?

Зачем нужно такое законодательство, если на бумаге монополия выглядит куда более утилитарной системой, чем чистая конкуренция? На деле же, искусственно созданные монополии достаточно опасны для экономики.

Они гасят стимул для развития отрасли, могут привести к дефициту продукции и неэффективному расходованию ресурсов. Вкупе с завышением цен и ухудшением качества, это может привести к застою.

Фото на обложке: Stock Birken / Unsplash