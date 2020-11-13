Уволили во время кризиса. Что делать?

Во время пандемии миллионы человек потеряли работу. Это серьезный удар не только по финансам, но и по психическому здоровью.
Длительные периоды безработицы и массовые сокращения серьезно отражаются на нашей самооценке. Психолог, спикер и коуч Лора Галлахер рассказывает, как сохранять веру в себя даже в непростые времена.
Определите, что влияет на вашу самооценку
Зачастую мы воспринимаем себя через внутреннюю систему ценностей. Но иногда логические связи в ней нарушены. К примеру, мы можем говорить себе:
- я заслуживаю любви, потому что довожу все до конца;
- моя значимость и особенность зависит от моей должности;
- моя компетентность выражается в том, сколько я зарабатываю.
Эти убеждения ошибочны, из-за них самооценка зависит от статуса и наличия работы. Поняв, что влияет на самооценку, мы можем контролировать свои предубеждения.
Пересмотрите свои убеждения
Человеческому мозгу легче не стирать информацию, а замещать ее новой. Чтобы избавиться от нелогичных убеждений, переформулируйте их. Например:
- я заслуживаю любви просто потому, что существую;
- я — значимый и особенный человек для моей семьи и друзей;
- я в силах справиться с жизненными трудностями. Хорошим матросом в тихом море не станешь.
Помните, что жизнь продолжается
Если вам пока не нужно ходить в офис, это не значит, что надо ставить жизнь на паузу. Займитесь своей жизнью, ведь у вас наконец-то появилось на это время.
Главное — чтобы ваша самооценка не зависела от того, как скоро вы найдете новую работу.
Ежедневно учитесь принимать себя
Для этого подойдут несколько простых техник.
- Признавать свои успехи. Постарайтесь поменьше обращать внимание на свои недостатки и отмечайте все, в чем добились прогресса, даже если до совершенства еще далеко. Так вы начнете чувствовать себя увереннее и поможете себе достичь большего. Вы заслуживаете признания благодаря тому, что становитесь лучше.
- Аффирмации — позитивные утверждения. Нейролингвистическое программирование доказывает, что слова имеют значение. Повторяя аффирмации, мы можем создавать нейропути, которые влияют на наше восприятие себя и окружающего мира. Произносите их перед зеркалом или напишите на стикерах.
- Ведение дневника также поможет лучше разобраться в мыслях и сфокусироваться на ваших целях. Задавайте себе такие вопросы, как «Что поможет мне принять себя?», и поймете, чем можете гордиться.
Стремитесь к положительным эмоциям
Принять себя легче, когда вы в хорошем настроении. Ищите вокруг то, что делает вас счастливее. Это может быть музыка, смех, общение с другими и природа. Вы не можете контролировать все, но не забывайте про то, что в ваших силах.
Представляйте себя в будущем
Чтобы стать лучшей версией себя, очень полезно ставить цели. Так мы можем фокусироваться на них и увереннее себя чувствовать.
Подумайте, каким человеком хотите стать.
- Кем вы хотите быть?
- Чем будет заниматься ваша будущая версия?
- Какие черты характера она будет демонстрировать?
Начните работать над достижением этих целей. Действуйте как тот, кем вы хотите стать, а не тот, кем вы всегда были. Возможно, вы ближе к своей цели, чем вам казалось. Это не только придает уверенности в себе, но и меняет в жизнь целом. В том числе и помогает начать новую карьеру.
Сокращение наносит серьезный удар по самооценке. Помните, что вы — больше, чем ваша должность. Вам все еще есть что предложить миру.
Фото на обложке: Shymanska Yunnona / Shutterstock
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