Уволили во время кризиса. Что делать?

Длительные периоды безработицы и массовые сокращения серьезно отражаются на нашей самооценке. Психолог, спикер и коуч Лора Галлахер рассказывает, как сохранять веру в себя даже в непростые времена.

Во время пандемии миллионы человек потеряли работу. Это серьезный удар не только по финансам, но и по психическому здоровью.

Определите, что влияет на вашу самооценку

Зачастую мы воспринимаем себя через внутреннюю систему ценностей. Но иногда логические связи в ней нарушены. К примеру, мы можем говорить себе:

я заслуживаю любви, потому что довожу все до конца;

моя значимость и особенность зависит от моей должности;

моя компетентность выражается в том, сколько я зарабатываю.

Эти убеждения ошибочны, из-за них самооценка зависит от статуса и наличия работы. Поняв, что влияет на самооценку, мы можем контролировать свои предубеждения.

Пересмотрите свои убеждения

Человеческому мозгу легче не стирать информацию, а замещать ее новой. Чтобы избавиться от нелогичных убеждений, переформулируйте их. Например:

я заслуживаю любви просто потому, что существую;

я — значимый и особенный человек для моей семьи и друзей;

я в силах справиться с жизненными трудностями. Хорошим матросом в тихом море не станешь.

Помните, что жизнь продолжается

Если вам пока не нужно ходить в офис, это не значит, что надо ставить жизнь на паузу. Займитесь своей жизнью, ведь у вас наконец-то появилось на это время.

Главное — чтобы ваша самооценка не зависела от того, как скоро вы найдете новую работу.

Ежедневно учитесь принимать себя

Для этого подойдут несколько простых техник.

Признавать свои успехи . Постарайтесь поменьше обращать внимание на свои недостатки и отмечайте все, в чем добились прогресса, даже если до совершенства еще далеко. Так вы начнете чувствовать себя увереннее и поможете себе достичь большего. Вы заслуживаете признания благодаря тому, что становитесь лучше.

. Постарайтесь поменьше обращать внимание на свои недостатки и отмечайте все, в чем добились прогресса, даже если до совершенства еще далеко. Так вы начнете чувствовать себя увереннее и поможете себе достичь большего. Вы заслуживаете признания благодаря тому, что становитесь лучше. Аффирмации — позитивные утверждения. Нейролингвистическое программирование доказывает, что слова имеют значение. Повторяя аффирмации, мы можем создавать нейропути, которые влияют на наше восприятие себя и окружающего мира. Произносите их перед зеркалом или напишите на стикерах.

— позитивные утверждения. Нейролингвистическое программирование доказывает, что слова имеют значение. Повторяя аффирмации, мы можем создавать нейропути, которые влияют на наше восприятие себя и окружающего мира. Произносите их перед зеркалом или напишите на стикерах. Ведение дневника также поможет лучше разобраться в мыслях и сфокусироваться на ваших целях. Задавайте себе такие вопросы, как «Что поможет мне принять себя?», и поймете, чем можете гордиться.

Стремитесь к положительным эмоциям

Принять себя легче, когда вы в хорошем настроении. Ищите вокруг то, что делает вас счастливее. Это может быть музыка, смех, общение с другими и природа. Вы не можете контролировать все, но не забывайте про то, что в ваших силах.

Представляйте себя в будущем

Чтобы стать лучшей версией себя, очень полезно ставить цели. Так мы можем фокусироваться на них и увереннее себя чувствовать.

Подумайте, каким человеком хотите стать.

Кем вы хотите быть?

Чем будет заниматься ваша будущая версия?

Какие черты характера она будет демонстрировать?

Начните работать над достижением этих целей. Действуйте как тот, кем вы хотите стать, а не тот, кем вы всегда были. Возможно, вы ближе к своей цели, чем вам казалось. Это не только придает уверенности в себе, но и меняет в жизнь целом. В том числе и помогает начать новую карьеру.

Сокращение наносит серьезный удар по самооценке. Помните, что вы — больше, чем ваша должность. Вам все еще есть что предложить миру.

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Фото на обложке: Shymanska Yunnona / Shutterstock