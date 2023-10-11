3 стратегии роста для экосистем стартапов

Заключительная часть отчета Startup Heatmap Europe посвящена стратегиям роста экосистем. Как выращивать предпринимателей, стимулировать рост стартапов и привлекать единорогов — читайте в материале.

С 2016 года DEEP в партнерстве с «Европейской стартап-инициативой» отслеживают динамику роста стартап-хабов и на их основе формирует руководства и стратегическую аналитику для законодателей и предпринимателей.

DEEP Ecosystems — один из самых активных акселераторов экосистемных проектов в мире. Организация поощряет предпринимателей создавать локальные стартап-сообщества вместо того, чтобы переезжать в другой регион ради запуска своего проекта.

В других частях Startup Heatmap Europe:

Самые популярные города Европы для запуска стартапа — исследование

Движущая сила экономики. Тренды в экосистемах стартапов

Как выиграть в открытой экосистеме

Открытая экосистема подразумевает, что в ней нет единого победителя: есть множество регионов, участвующих в жизненном пути стартапов. Каждый этап развития встречает их трудностями и неопределенностью, и задача экосистем — предлагать сервисы и инфраструктуры для поддержки.

Чтобы взращивать среду сотрудничества и инноваций, необходимо поощрять обмен знаниями, нетворкинг и партнерские отношения между секторами, открывать стартапам доступ к ресурсам, наставничеству и финансированию.

Стартапы размывают региональные границы

Экосистемы могут по-разному участвовать в жизненном цикле стартапов. Часть предпринимателей, основавших свою компанию в городе, будет уезжать, но в то же время к ним на смену могут приехать новые, в то время как третьи будут оставаться в городе лишь на время участия в акселерационной программе.

Для законодателей и инвесторов важно не цепляться за идею, что основатели останутся в одном месте.

Вырастить экосистему — это в том числе и искать способы использовать все отношения со стартапами, проходящими через нее. Это означает, что законодателям и инвесторам нужно двигаться, адаптироваться и создавать коалиции с международными партнерами, которые позволят адекватно отвечать потребностям стартапов, проходящих через регион.

Это не столько приятное дополнение, сколько необходимость для областей, которые хотят вырастить экосистемы единорогов.

Стратегии открытой экосистемы для регионов

Фокус на выращивании новых предпринимателей

Экосистема, которая хочет сконцентрироваться на начальном этапе и помочь основателям в создании сильных бизнес-идей, должна:

содействовать предпринимательским университетам,

обучать таланты разным дисциплинам,

поощрять предпринимателей экспериментировать,

организовывать взаимодействие в физических пространствах.

Регионы, преуспевающие в этой стратегии, не могут рассчитывать, что в их городах появятся штаб-квартиры единорогов. Однако они получат преимущества от роста креативности, разовьют у рабочей силы предпринимательские навыки, привлекут корпоративные научно-исследовательские центры, получат госфинансирование и окупят вложенные инвестиции благодаря предпринимателям-филантропам.

Ставка на акселерацию стартапов

Чтобы помочь инновационным компаниям на ранних стадиях разогнаться, экосистемы должны:

создать свой рынок вспомогательных организаций,

привлечь пул местного капитала,

внедрять связи с другими экосистемами,

поддерживать контакт с ролевыми моделями,

экспериментировать с моделями альтернативного финансирования.

В результате местный малый и средний бизнес будет активнее сотрудничать со стартапами, а технологии — активнее внедряться. В офисах стартапов появятся новые рабочие места, а посевные инвестиции будут приносить финансовые результаты и, вероятно, повысят видимость бренда в международных деловых сетях.

Инвестиции в помощь при масштабировании

Чтобы активизировать потенциал роста стартапов, экосистемы должны:

привлекать кадры мирового уровня,

повышать лидерство в отрасли,

не идти на компромиссы в вопросах венчурного капитала и роста,

стремиться расширить свое влияние до международного уровня.

Эта стратегия подразумевает беспощадную конкуренцию: лишь немногие регионы достигают статуса глобальной точки притяжения VC. В свою очередь, это принесет значительный доход с налогов и позволит создать пул управленцев мирового уровня, способных запускать одного единорога за другим.

Жизненный путь европейского стартапа

Состоит из следующих этапов:

начать работу внутри ведущего университета для предпринимателей за пределами больших центров,

попасть в ведущий акселератор в городе «второго эшелона»,

привлечь инвестиции в одном из ведущих инвестхабов,

масштабироваться до уровня международного стартапа и реинвестировать во все экосистемы.

На протяжении пути, который проходит стартап, места могут получать разные преимущества.

Стартапы рождаются там, где есть ведущие университеты, но, чтобы протестировать бизнес-кейсы, должны менять местоположение, перебираясь в крупные второстепенные города, и, наконец, переезжать в финансовые центры, чтобы привлечь средства. Впрочем, есть стартапы, которые растут и реинвестируют во все регионы, которых касаются.

Читайте по теме:

От академии к предпринимательству: 15 самых быстрорастущих университетских спин-аутов

«Уникальное торговое предложение и добавочная стоимость Европы состоит в разнообразии ее региональных экосистем и специализаций. Возможность состоит в том, чтобы объединить разнообразные высокоспециализированные экосистемы и предложить им программу или средства для совместной работы.

Ломая барьеры и продвигая международное сотрудничество, Европа может полностью раскрыть свой потенциал, привлекать международные кадры и конкурировать на международном уровне в быстро меняющемся технологическом ландшафте, а предпринимательство будет определять зеленый и цифровой переход» — Павлина Вуйович, Открытый альянс высшей школы, стартапов, промышленности и общественных организаций Start for Future (SFF).

Мобильность стартапов

Финансирование на ранних стадиях часто подразумевает перемещения между странами.

31% основателей стартапов в Европе рождены за рубежом.

основателей стартапов в Европе рождены за рубежом. 61% стартаперов в акселераторах релоцировались ради участия в программе.

стартаперов в акселераторах релоцировались ради участия в программе. 74% стартапов присутствуют более чем в 1 стране.

Миграция фаундеров

Кто переезжает больше всего?

Самой высокой мобильностью отличаются основатели стартапов из Западной Европы (Германия, Франция, Швейцария, Австрия), и 33% фаундеров сейчас живут за рубежом.

Доля переезжающих основателей стартапов по региону происхождения. Диаграмма: Startup Heatmap Europe

Однако высокая мобильность фандеров наблюдается практически во всех регионах, что совпадает с результатами предыдущих опросов. Мобильность основателей не зависит от специфики стран, но является важной реалией экосистемы стартапов Европы.

Все больше основателей переезжают ради участия в акселераторах

С годами сложилась очевидная тенденция для стартапов релоцироваться ради участия в программах акселераторов. Хотя в 2022 году участие в пределах своего города слегка выросло, большинство перемещаются между городами, и около четверти стартапов даже участвуют в акселераторах в других странах.

Динамика приезжих фаундеров в акселераторах. Диаграмма: Startup Heatmap Europe

Это отражает важную роль акселераторов как связующего звена между экосистемами.

Транснациональная организация

3 из 4 стартапов присутствуют более чем в одной стране

По результатам опроса, общая доля транснациональных стартапов достигла 74%. Для таких компаний особенно характерно устанавливать связь с другими странами ради ресурсов и возможностей.

Получая доступ к финансированию и нанимая сотрудников из разных стран, они создают еще более тесную сеть связей между регионами операционной деятельности.

Основатели переезжают по разным причинам

Причины релокации европейских фаундеров:

23,91% — экосистема стартапов и культура,

— экосистема стартапов и культура, 19,57% — соотношение цены и качества,

— соотношение цены и качества, 17,39% — доступность финансирования,

— доступность финансирования, 14,49% — связи в отрасли,

— связи в отрасли, 13,04% — доступность талантов,

— доступность талантов, 11,59% — регулирование бизнеса.

Основатели стартапов осознают потребность в контакте с «реальным» миром стартапов, где принимают амбициозных мечтателей, помогая им чувствовать признание и поддержку. Еще один важный аспект — потребность в деньгах. В то же время доступность кадров и регулирование бизнеса упоминаются реже.

Стратегия I: Выращивать предпринимателей

Открытая региональная экосистема подразумевает обучение предпринимательству, открытие креативных пространств и помощь молодых компаниям вне зависимости от того, станут ли они единорогами. Все ради того, чтобы обогатить местную экономику и наполнить общество новыми идеями.

В рамках открытой региональной экосистемы можно не быть большим хабом и при этом следовать стратегии выращивания предпринимателей. Цель не в том, чтобы обязательно стать экосистемой единорогов, но в том, чтобы участвовать в глобальных процессах трансформации и определить возможности использовать технологии и инновации ради улучшения местной экономики, окружающей среды и общества.

Города, где рождаются основатели стартапов. Диаграмма: Startup Heatmap Europe

Для этого рейтинга определены 6 индикаторов, преимущественно в расчете на душу населения, и исключены хабы со статусом экосистемы единорога. Все данные в разделе исключают города, среднегодовой объем венчурных инвестиций за три года с 2020 по 2022 годы превышал более 1 млрд евро.

Индикатор 1: Размер пула знаний

В Тампере (Финляндия) наибольшее число студентов STEM на душу населения

Первый индикатор — число бакалавров и магистров, которые изучают естественно-научные и инженерные дисциплины, взятое из базы данных ETER.

Число студентов STEM на 10 тыс. населения, разбивка по городам. Диаграмма: Startup Heatmap Europe

Пул технических знаний необходим, чтобы улавливать последние тренды и делать их доступными для инноваций в малом и среднем бизнесе, а также корпоративных структурах. Экосистема, следующая этой стратегии, должна обеспечить создание сильных кадров не только в бизнесе, но и в области STEM.

Индикатор 2: Число коворкингов

Милан и Брюссель лидируют по числу коворкингов

Коворкинги предлагают творческим людям пространство для работы над новыми идеями и экспериментами. Они необязательно будут порождать единорогов, но будут необходимы для предприимчивых людей и тех, кто стимулирует изменения.

Среди экосистем, в которых нет единорогов, больше всего коворкингов на душу населения можно найти в таких крупных городах, как Милан, Брюссель или Вена. Высокие места в рейтинге также занимают точки притяжения цифровых кочевников, например Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Испания).

Число коворкингов на 10 тыс. населения, разбивка по городам. Диаграмма: Startup Heatmap Europe

Обеспечить доступ к таким креативным пространствам внутри экосистемы — важный элемент стратегии по выращиванию предпринимателей.

Индикатор 3: Доступ к стартапам мирового уровня

Единороги порождают новых единорогов

Где, как не в самых инновационных компаниях, можно увидеть, каким будет завтрашний мир?

Число филиалов стартапов-единорогов в городах. Диаграмма: Startup Heatmap Europe

Возможно, в хабе не будет собственной компании с миллиардной оценкой, но если в нем разместится ее филиал, это откроет возможность импортировать управленческие кадры из международных центров стартапов и вдохновить местные таланты на запуск собственных компаний.

Индикатор 4: Доступ к финансированию исследований в рамках Horizon Europe

Обеспечение доступа к исследованиям и инновациям

Недостаток венчурного капитала может препятствовать росту единорогов, но местную конкуренцию, инновации в области окружающей среды и привлечение талантов можно обеспечить через финансирование другого рода.

Финансирование Horizon Europe на душу населения. Диаграмма: Startup Heatmap Europe

Программа Horizon Europe позволяет множеству небольших хабов получить капитал, необходимый для роста инновационной экосистемы.

Индикатор 5: Основатели, связанные с университетами

Университеты на передовой предпринимательства знаний

Ведущие университетские центры от Лозанны до Эдинбурга стремятся коммерциализировать научные находки и передать технологии обществу.

Для экосистем, стремящихся выращивать предпринимателей, очень важным индикатором является превращение студентов в фаундеров. На диаграмме — статистика Crunchbase по количеству основателей, получивших образование в разных городах Европы.

Число фаундеров в университетах на 10 тыс. населения. Диаграмма: Startup Heatmap Europe

Индикатор 6: Количество акселерационных программ

В акселераторах Валенсии участвует наибольшее количество стартапов

Распространение духа стартапов и «бережливых» методов не гарантирует привлечения венчурного капитала. Однако это поощряет нестандартное мышление у местных кадров и создает основу для трансформации локальной экономики при помощи новых идей.

Число участников программ-акселераторов на город. Диаграмма: Startup Heatmap Europe

Число стартапов, участвующих в акселерационных программах, основано на статистике более 120 лучших акселераторов Европы в 2022 году. Естественно, она учитывает не все программы, и это лишь приблизительно указывает на объем поддержки, доступный в каждом городе.

Стратегия II: Акселерация стартапов

Стратегия акселерации привлекательна для многих экосистем, которые стремятся привлечь международные предприятия с уникальными ценностными предложениями, зачастую — вместе с вертикальной специализацией или фокусом на определенной стадии роста.

Стратегия «стартовой площадки» обещает быстрый доступ к корпоративным ресурсам, первым клиентам или посевным инвестициям. В свою очередь, локальная экосистема получает доступ к инновационным решениям и техническому опыту, которые в противном случае были бы недоступны в регионе.

Местные предприятия малого и среднего бизнеса держат руку на пульсе мировых инноваций, и хотя большинство стартапов будут проходить экосистему и покидать ее после акселератора, иногда в результате регион будет прирастать филиалами компаний и высококвалифицированными рабочими местами.

Города, где вырастают стартапы. Диаграмма: Startup Heatmap Europe

Индикатор 1: Международные участники акселераторов

Ведущие акселераторы привлекают свыше 50% международных участников

Экосистема, которая позиционирует себя как стартап-акселератор, не только фокусируется на местных предпринимателях, но и стремится привлечь международные таланты.

Доля международных участников в программах, с разбивкой по городам. Диаграмма: Startup Heatmap Europe

Такие города, как Люксембург или Лиссабон, демонстрируют: даже не являясь глобальным экономическим центром, можно привлекать 80-96% международных CEO.

Индикатор 2: Фаундеры с техническими навыками

Технические навыки — ключевое конкурентное преимущество

Чтобы стать успешной акселерационной экосистемой, очень важен доступ к сооснователям, которые умеют программировать и создавать аппаратные решения. Прибывающие международные предприниматели могут иметь бизнес-инсайты и идеи новых продуктов, но не технические навыки для их создания.

Доля фаундеров с инженерным образованием или техническими навыками. Диаграмма: Startup Heatmap Europe

Помогая им в работе над MVP, стартапы могут перейти на следующую инвестстадию. Кроме того, это повышает вероятность, что в местном хабе разместится инженерная площадка будущего единорога.

Индикатор 3: Kickstarter

Альтернативное финансирование через краудфандинг

Многие регионы по-прежнему упускают возможности краудфандинга как способа получать финансирование на менее развитых рынках венчурного капитала. Это может позволить стартапам преодолеть трудности в первые годы работы, пока рынок не оценит их продукт.

Число кампаний на Kickstarter в 2022 году в разбивке по городам. Диаграмма: Startup Heatmap Europe

Здесь мы анализируем данные с kickstarter.com, отражающие многообразие европейских краудфандинговых платформ, основанных как на акционерном капитале, так и на донатах. Тем не менее, многим странам еще предстоит принять законодательство, которое позволит использовать эту форму финансирования стартапа.

Индикатор 4: Количество возможностей

Open call как быстрый путь к росту стартапа

Экосистемы, фокусирующиеся на акселерации международных стартапов, должны упростить доступ своей целевой группе. И для этого невероятно важны мероприятия для стартапов в формате open call, которые дают возможность подать заявку на финансирование или бесплатные услуги.

Хотя в 2021-2022 годах общее количество возможностей в Европе не изменилось, некоторые важные регионы, например Лондон и в особенности Париж, наблюдали их спад.

Число международных стартап-коллов на город. Диаграмма: Startup Heatmap Europe

Индикатор 5: Топ-20 лидеров по активности в экосистеме на вертикаль

50% городов составляют топ-20 вертикали

Экосистемы, которые желают привлечь основателей, могут получить преимущества от ярко выраженной специализации, которая обеспечит международную видимость.

Чтобы определить тематическую специализацию экосистем, учитываются организованные ими события, новостные публикации и обсуждение в Twitter. Из 116 проанализированных городов у 60% есть хотя бы одна специализация, в рамках которой они попадают в топ-20.

Только 9 хабов попадают в топ-20 более чем в половинах тем. Таким образом, мы видим сильную возможность для специализации акселераторов.

Лидерские позиции в технологических трендах. Диаграмма: Startup Heatmap Europe

Индикатор 6: Доля стартапов из акселераторов, которые привлекают деньги

68% стартапов из акселераторов Таллина получили инвестиции

Участие в акселераторе может быть важным шагом для стартапов на пути к первому раунду венчурного финансирования. Однако между экосистемами есть серьезные различия в плане возможности последующего финансирования.

Успешное привлечение средств после акселератора. Диаграмма: Startup Heatmap Europe

Хотя в Таллине почти две трети выходцев из акселераторов получают финансирование, в других экосистемах таким результатом может похвастаться лишь треть стартапов.

Индикатор 7: Стартапы после акселераторов привлекают инвестиции

Акселераторы как средство достижения цели

Еще более разнятся суммы, полученные после участия в акселераторах. Самые крупные чеки получают участники программ в Таллине, Лондоне и Штутгарте.

Впечатляет то, что некоторые небольшие экосистемы способны на сконцентрироваться на акселерации более зрелых стартапов, что позволяет им выбирать проекты, работающие лучше всего, которые также будут привлекать больше, чем локальные предприниматели.

Средняя сумма инвестиций, привлеченных после акселератора. Диаграмма: Startup Heatmap Europe

Стратегия III: Масштабирование единорогов

Очевидно, классическая стратегия амбициозной экосистемы стартапов состоит в том, чтобы создавать и масштабировать единорогов. Однако идея выращивать технологических гигантов, которые будут платить высокие налоги и создавать тысячи рабочих мест, может дезориентировать.

Высокая взаимосвязанность экосистем показывает:

экосистемы, куда стартапы отправляются ради привлечения капитала для масштабирования могут быть не теми регионами, где они создадут большую часть рабочих мест;

фокус на рынках капитала может оказывать разрушительный эффект на помощь на более ранних стадиях, поскольку площадки, политическая поддержка и финансирование для организаций, предоставляющих помощь, будут ограничены.

Тем не менее, в Европе наблюдается любопытная конкуренция между относительно небольшой и стабильной группой городов, готовых масштабировать стартапы на финальной стадии роста перед IPO или приобретением.

Города, где единороги набирают скорость. Диаграмма: Startup Heatmap Europe

Индикатор 1: Число разработчиков

Лондон лидирует по доступности разработчиков

Первый индикатор, на который стоит обратить внимание в стратегии масштабирования, это размер пула разработчиков. Наряду с капиталом важны и технологические кадры, и если город хочет получить преимущества от этой стратегии, он должен убедиться, что инвестиции возвращаются в виде созданных рабочих мест.

Число разработчиков в разных городах Европы. Диаграмма: Startup Heatmap Europe

Как и специалисты по продажам, разработчики — самые ценные кадры для масштабированных стартапов.

Индикатор 2: Концентрация разработчиков на душу населения

Здесь лидирует Тель-Авив

Почти каждый сотый житель Тель-Авива — разработчик, чем не могут похвастаться другие технологические хабы.

Число разработчиков в городах на 10 тыс. населения. Диаграмма: Startup Heatmap Europe

Относительно высокий процент разработчиков также наблюдается в таких городах, как Лондон, Берлин, Стокгольм, Прага и Будапешт.

Индикатор 3: Рост числа разработчиков

Число разработчиков растет

С 2021 года количество разработчиков увеличивалось в каждом из топ-10 городов, где проживало больше всего представителей этой профессии в абсолютных числах. Доступ к IT-кадрам — один из важнейших факторов для команд стартапов.

Количество разработчиков в городах в 2021 и 2022 годах. Диаграмма: Startup Heatmap Europe

Индикатор 4: Покупательная способность инвестиций

Ценность денежной поддержки может отличаться

Инвестиции ценны настолько, сколько они позволяют приобрести. Чтобы понять конкурентные преимущества хабов для скейлапов, сравним относительную покупательную способность инвестиций прошлого.

Покупательная способность инвестиций: годовой объем средств против зарплаты местного senior-разработчика. Диаграмма: Startup Heatmap Europe

Потратив полученные за год инвестиции, лондонские стартапы могли оплатить в общей сложности 430,153 года работы senior-разработчика.

Индикатор 5: число позиций в топ-20 по объему инвестиций внутри вертикали

Фандрайзинг внутри вертикали

Очевидный признак стратегии по развитию скейлапов — возможность поддержать рост множества секторов. Экосистемы, успешно реализующие эту стратегию, попадают в топ-20 по объему инвестиций от венчурных компаний в списке из 25 вертикалей.

Число позиций в двадцатке лидеров по объему инвестиций внутри вертикали. Диаграмма: Startup Heatmap Europe

Лондон и Париж попадают в топ-20 во всех вертикалях, в то время как Амстердам и Берлин делят второе место.

Индикатор 6: Серийные предприниматели с опытом привлекают свыше 1 млн евро

Серийные предприниматели из ведущих экосистем лидируют в Европе

Наибольшее число серийных предпринимателей, которые получают инвестиции более 1 млн евро, наблюдается в Лондоне (1455), Париже (668) и Берлине (543). Серийные предприниматели, знакомые с миром венчурных инвестиций, — незаменимый ингредиент экосистем скейлапов, поскольку они уже знают, как превратить новую идею в стартап, получающий инвестиции.

Число серийных предпринимателей, которые привлекли более 1 млн евро. Диаграмма: Startup Heatmap Europe

Индикатор 7: Число скейлапов

Большие экосистемы все еще доминируют на этапе масштабирования

Лидирующие экосистемы по числу стартапов, которые масштабировались в Европе в 2022 году, — Лондон (100), Париж (38) и Тель-Авив (35).

Число скейлапов на город. Диаграмма: Startup Heatmap Europe

Таким образом, масштабирование — явление, которое происходит в основном в «более зрелых» и активных экосистемах.

Индикатор 8: Крупные покупатели, которые приобретают >20 компаний в год

Лишь несколько городов Европы имеют релевантный рынок экзитов

В рамках стратегии скейлапов экосистемы должны развивать функционирующий рынок экзитов. Его основа — серийные покупатели, которые уже приобрели более 20 компаний в год, и могут проложить путь и послужить примером для других участников.

Число корпораций, которые приобрели >20 компаний в городе. Диаграмма: Startup Heatmap Europe

Лондон занимает здесь первое место — в 2022 году здесь было более 30 серийных покупателей. Второе место занимает Париж (12), третье — Стокгольм (9). Более двух постоянных покупателей есть только в 4 хабах.

Источник.

Фото на обложке: Unsplash