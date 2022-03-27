Против всех правил: как был создана вирусная игра Wordle

Джош Уордл не считает Wordle игрой и не думал, что его задумка станет вирусной. Более того, его решения были нелогичными и, казалось, вряд ли будут оценены пользователями. В истории — о создании Wordle и причинах популярности проекта.

«На самом деле, я вообще не считаю себя разработчиком игр», — признался Уордл, выступая на GDC 2022, конференции разработчиков игр в Сан-Франциско. На его счету есть уже два других вирусных проекта, запущенных на Reddit, — The Button и Place.

«Представляя вирусные, захватывающие игры, вы не думаете об играх в слова, что для меня немного грустно. Я люблю слова, я люблю язык», — говорит Джош Уордл.

Несмотря на скромные намерения, Wordle стала одной из крупнейших игр года, возродив жанр словесных игр и породив в процессе бесчисленные побочные игры.

По словам Уордла, ее история началась еще в 2013 году, когда он экспериментировал со словесными играми и разработкой приложений для Android. Оригинальная Wordle предполагала бесконечное число попыток и гораздо больший банк слов — примерно 13 тысяч английских слов из пяти букв. После некоторой практики он решил сократить список. А потом и вовсе забросил упражнение на целых шесть лет.

Он вернулся к игре во время пандемии и усовершенствовал ее, решив сделать ряд нелогичных решений — не намеренно, настаивал он, — которые в конечном итоге привели к ее органическому вирусному успеху.

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Во-первых, он решил оставить только одну попытку в день. Уордл сказал, что вся игра Wordle существует в виде JavaScript-файла объемом 63 КБ, который загружается полностью при каждом посещении веб-страницы, что означает, что игроки могут видеть весь банк слов и даже прогнозировать, какие слова будут выбираться каждый день в течение следующих пяти лет.

Еще одно нетрадиционное решение — создать сайт вместо мобильного приложения. Это было связано с тем, что он разбирался в веб-разработке, но создать мобильное приложение ему было бы не по силам. Кроме того, он выбрал трудно запоминающийся URL-адрес. Он также решил никак не монетизировать проект. Уордл рассказывает, что около 6 месяцев на сайте не появлялись новые игроки, хотя он был публичным. Он никому не рассказывал про Wordle.

Все начало меняться, когда игра привлекла сначала членов семьи Уордла, друзей и, в конечном счете охватила даже такие отдаленные места, как Новая Зеландия. Вскоре игра набирала обороты. Уордл вспоминает, насколько абсурдным был встремительный взлет Wordle. В нее играли знаменитости, в магазинах приложений появились многочисленные клоны, а в новостях постоянно упоминали игру, в которую играют по всей планете.

В конце концов Уордл сказал, что начал испытывать огромное давление по поводу управления игрой и того, что с ней делать в будущем, поэтому он продал ее The New York Times.

«Я создал эту игру, но у меня не было никакого интереса к ведению игрового бизнеса. В целом, я считаю себя художником, мне действительно нравится создавать вещи. Управлять игровым бизнесом мне неинтересно», — говорит он.

«И я думаю, я думаю, что для некоторых людей это [было бы] по-другому. Но для меня это было действительно ясно». Уордл добавил, что, по его мнению, The New York Times будет хорошим помощником в развитии игры.

Уордл сказал, что, помимо всех ошибок в разработке игр и непреднамеренной причудливости, которые привели к успеху Wordle, он считает, что именно социальные связи, которые он установил среди семьи и друзей, сделали его такой сенсацией.

«Что меня действительно поразило, так это то, что сейчас мы связаны больше, чем когда-либо, но люди все равно жаждут связи, — признается он. — Wordle стал действительно легким способом связаться с друзьями и семьей и сказать им, что ты их любишь, не используя громких тяжелых слов вроде "Я люблю тебя"».

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