10 самых страшных компьютерных вирусов в истории

Первый компьютерный вирус появился в 1986 году, и с тех пор в сети появились еще миллионы других. Однако некоторые вирусы были значительно опаснее, а их последствия трудно оценить и десятилетия спустя.

Только представьте: на дворе 1986 год, и на вашем ПК с Windows появляется сообщение о том, что компьютер заражен вирусом. Чтобы исправить ситуацию, нужно позвонить братьям Алви. В тот момент, когда вы берете свой телефон и начинаете набирать номер, вы сразу же сожалеете о том, что использовали пиратскую версию их программы.

Это был Brain, первый компьютерный вирус. Он был создан для защиты программного обеспечения. Однако благие намерения продлились недолго. Вскоре вирусы приобрели вредоносный характер, что привело к ущербу в миллиарды долларов, краже личных данных, выходу из строя оборудования... список можно продолжать бесконечно.

Melissa — 1999

В 1999 году компьютерные вирусы все еще были относительно новым понятием. Однако вирус Melissa, известный как самый быстрорастущий вирус того времени, продемонстрировал масштаб проблемы.

Все началось с того, что некий Дэвид Ли Смит использовал учетную запись AOL для загрузки файла в интернет, который при загрузке перехватывал ранние версии Microsoft Word. Если у пользователя был установлен Microsoft Outlook, вирус отправлял себя по электронной почте 50 первым контактам в адресной книге пользователя.

И это было не так безобидно, как может показаться. По данным ФБР, многие корпоративные и правительственные почтовые серверы оказались перегружены, и их пришлось отключить. Кроме того, интернет-трафик замедлился до минимума.

У этого вируса действительно был счастливый конец. Через несколько месяцев после того, как Дэвид Ли Смит получил приговор, ФБР создало специальное подразделение, которое и по сей день расследует киберпреступления.

ILOVEYOU — 2000

Кто бы не хотел обнаружить во входящих любовное послание? К сожалению, многие Ромео и Джульетты в 2000 году стали жертвами вируса после того, как открыли в Microsoft Outlook что-то, напоминающее письмо.

Вирус ILOVEYOU (тогда известный как Love Bug) технически был червем и начинался как, казалось бы, невинный email. Многих привлек заголовок ILOVEYOU («я люблю тебя»). Внутри ждал текстовый файл под названием LOVE-LETTER-FOR-YOU.TXT.VBS.

Стоило его открыть, как червь начинал необратимо повреждать такие файлы, как фотографии и важные документы на компьютере пользователя. Хуже того, это вложение получали все адреса в Microsoft Outlook. Вирус распространялся подобно лесному пожару — и все это без участия человека.

В результате всего за несколько дней были заражены миллионы компьютеров.

Code Red — 2001

Одно из самых зловещих наименований в нашем списке — Code Red (англ. «код красный»), который захватил сети в 2001 году. На самом деле, многие расценивают это как первую серьезную атаку на корпоративную систему.

Червь Code Red был специально нацелен на системы, работающие под управлением Microsoft Internet Information Services (IIS) для Windows Server. Как описано в бюллетене по безопасности Microsoft, злоумышленник может использовать непроверенный буфер, начать сессию сервера, переполнить буфер и выполнить код на сервере.

Результат? На важных сайтах будет отображаться надпись «Добро пожаловать на http://www.worm.com ! Взломан китайцами!» и больше ничего. Червь также провоцировал опасные DoS-атаки.

Но почему для него было выбрано такое зловещее имя? Он был вдохновлен напитком, который пили трудники службы безопасности, когда обнаружили червя: Mountain Dew Code Red.

Nimda — 2001

Nimda появился всего через несколько месяцев после Code Red и вскоре после терактов 11 сентября. Это был червь, и, как ILOVEYOU и Code Red, он копировал сам себя.

Однако Nimda был особенно опасен, поскольку мог распространяться различными способами, в том числе по email и через скомпрометированные сайты. Nimda затрагивал операционные системы Windows и мог изменять системные файлы и даже создавать гостевые учетные записи.

Из-за Nimda миллионы компьютеров были заражены, и многим крупным корпорациям пришлось отключать сети и операции. Фактический ущерб Nimda еще предстоит оценить. Но он определенно был немалым.

Sobig — 2003

В то время как открытие электронного письма может и не привести к заражению, вложения — совсем другое дело. Открывать странные вложения с незнакомых адресов категорически запрещено. И хотя многие пользователи электронной почты сегодня знают об этом, в 2003 году все было по-другому.

Червь Sobig заразил миллионы компьютеров Microsoft по email. Угроза попадала в почтовый ящик с темой письма вроде «Подробности» или «Спасибо!». А внутри было бы вложение, которое просто умоляло кликнуть на него.

При нажатии Sobig заражал компьютер, искал другие адреса email в различных компьютерных файлах, а затем быстро воспроизводил себя, отправляя себя на эти адреса.

Что еще хуже, у Sobig было несколько вариантов, включая A, B, C, D, E и F — худший из всех. По данным на август 2003 года, одно из 17 писем в мире было копией Sobig.F.

Благодаря своим возможностям распространения Sobig перегружала сети по всему миру и нанесла ущерб в миллиарды долларов.

Mydoom — 2004

«Я просто делаю свою работу, ничего личного, извини».

Такое сообщение отправлял почтовый червь Mydoom, впервые обнаруженный в 2004 году. И он успел немало натворить. Mydoom быстро стал самым быстрорастущим почтовым червем в истории. На самом деле, этот титул по-прежнему остается за ним.

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Подобно Sobig и другим червям из этого списка, Mydoom в основном распространялся через вложения электронной почты. Если вложение открывали, червь отправлял себя на другие адреса электронной почты, найденные в адресной книге пользователя или других локальных файлах.

Быстрый рост Mydoom замедлил интернет-трафик по всему миру. В то время сообщалось, что на некоторых сайтах время отклика упало на 8-10% ниже среднего. Также Mydoom много раз использовался для DoS- и DDoS-атак.

Zeus — 2007

Zeus, также известный как Zbot, — это вредоносный троян, заражающий Microsoft Windows. Чаще всего такие вирусы нацелены на финансовую или банковскую информацию. Впервые Zeus был замечен в 2007 году, когда было обнаружено, что вредоносная программа крадет данные у Министерства транспорта США.

Он работает, создавая ботнет — сеть компьютеров с дистанционным управлением или ботов, зараженных вредоносным ПО. В результате злоумышленник может управлять несколькими компьютерами одновременно. Zeus часто заражает компьютер после того, как пользователь переходит по вредоносной ссылке в письме или загружает зараженный файл.

Почему Zeus так опасен? Вредоносная программа может отслеживать, какие клавиши нажимает пользователь, чтобы получить конфиденциальную информацию, например пароли от онлайн-банка. Фактически, в 2010 году ФБР разоблачило преступную группировку, которая похитила у своих жертв около $70 млн при помощи трояна Zeus.

Stuxnet — 2010

Stuxnet приобрел широкую известность в 2010 году как первый червь, разработанный для атак на промышленные системы управления. Червь нанес физический ущерб ядерным объектам Ирана, в частности центрифугам. Как это произошло? Используя уязвимости, обнаруженные в Windows, он получил доступ к программному обеспечению, используемому для управления промышленным оборудованием.

Stuxnet был уникален еще и тем, что червь впервые был внедрен на компьютеры с помощью зараженных USB-накопителей. Даже сейчас Stuxnet называют первым в мире кибероружием.

PoisonIvy — 2011

Известный как троян бэкдора или троян удаленного доступа (RAT), PoisonIvy используется для получения доступа к компьютеру жертвы. Хотя это не вирус, а разновидность вредоносного ПО, он заслуживает места в этом списке.

PoisonIvy был впервые выявлен в 2005 году. Однако одна из наиболее заметных атак с использованием трояна произошла в 2011 году. Хакеры использовали его, чтобы украсть критически важную информации у производителей химической продукции, правительственных учреждений и других организаций.

PoisonIvy опасен тем, что позволяет злоумышленникам отслеживать нажатия клавиш, перехватить экран и много другого. Троян также используется для кражи паролей и другой важной личной информации.

WannaCry — 2017

Атака программы-вымогателя WannaCry произошла в мае 2017 года. Цель была проста: захватить файлы пользователя и получить выкуп в биткоинах.

WannaCry использовал утечку EternalBlue для получения доступа к компьютерам под управлением Microsoft Windows. Оказавшись внутри, WannaCry шифровал данные компьютера. Затем они увидели сообщение с требованием оплаты в биткоинах за доступ к их файлам.

К сожалению, у WannaCry действительно были свои жертвы. В 2017 году ущерб оценивался в миллиарды долларов. Даже сегодня WannaCry продолжает работать, подчеркивая важность защиты от программ-вымогателей.

По мере развития технологий меняется и работа киберпреступников. Хотя события в тексте произошли годы назад, не стоит думать, что вирусы остались в прошлом.

Серьезные угрозы, такие как программы-вымогатели, живее всех живых. Лучшее, что ты можно сделать, — защитить себя. Даже самые элементарные меры безопасности позволяют предотвратить заражение устройств вирусами.

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Фото на обложке: solarseven / Shutterstock