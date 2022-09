Исследователи выяснили, что кнопка «Не нравится» почти не влияет на ленту рекомендаций YouTube

Отчет под названием Does This Button Work? («Работает ли эта кнопка?») показал, что нажатие кнопки «Не нравится» уменьшало число похожих рекомендаций лишь на 12%. Параметр «Не рекомендовать видео с этого канала» сокращал количество похожих роликов на 43%, «Не интересует» — на 11%, а удаление видео из истории просмотра — на 29%.

Исследователи проанализировали более 567 млн рекомендаций на YouTube при участии 22,7 тысяч человек, которые скачали себе инструмент RegretReporter. Он разработан Mozilla для изучения алгоритма рекомендаций YouTube и собирает данные об опыте использования платформы.

Джесси Маккроски, один из исследователей Mozilla Foundation, заявил, что YouTube должен обеспечить большую прозрачность и позволить пользователям больше влиять на свою ленту.

YouTube заступился за свою систему рекомендаций. «Наши средства управления не отфильтровывают целые темы и точки зрения, так как это может негативно повлиять на зрителей, например создать эхо-камеры», — сообщила представительница YouTube Елена Эрнандес.

Эрнандес добавила, что отчет Mozilla Foundation не учитывает, как работают рекомендательные системы YouTube, из-за чего компании «сложно сделать много выводов».

YouTube также сообщил, что, исходя из его собственных опросов, пользователи, как правило, были довольны рекомендациями. Компания отметила, что планирует сотрудничать с большим количеством ученых в рамках своей программы, исследующей влияние платформы на людей.

Ролики возвращаются

17 января один из участников исследования Mozilla Foundation попросил YouTube не рекомендовать ему видео определенного рода. В качестве примера был отмечен ролик о страдающей от боли корове, в котором демонстрировалось изменившее цвет копыто.

15 марта алгоритмы посоветовали ему посмотреть ролик под названием There Was Pressure Building in This Hoof («Это копыто оказалось под давлением»), в котором также было изображение конечности коровы.

Среди других примеров нежелательных рекомендаций — ролики с оружием, жестокость во время украинского конфликта и шоу политического обозревателя Такера Карлсона на Fox News.

Другой пользователь YouTube, по рассказам исследователей, указал, что ему не понравилось видео A Grandma Ate Cookie Dough for Lunch Every Week. This Is What Happened to Her Bones («Каждую неделю бабушка ела тесто для печенья на обед. Вот что случилось с ее костями»). В течение следующих трех месяцев алгоритмы продолжали рекомендовать ему ролики о том, что происходит с органами человека после употребления различных продуктов.

С появлением системы рекомендаций YouTube показывает каждому пользователю персонализированную версию платформы. Она содержит видео, которые алгоритмы сочли интересными зрителю, основываясь на его истории просмотра и других переменных.

В июле 2021 года Mozilla опубликовала исследование, согласно которому 71% видео, рекомендованных YouTube, по сообщениям участников, содержали дезинформацию, ненавистнические высказывания и прочий сомнительный контент.

YouTube сообщил, что его система полагается на различные «сигналы», например клики, время просмотра, результаты опросов, лайки и дизлайки, и постоянно развивается. Из-за этого, по мнению компании, трудно обеспечить прозрачность относительно того, как алгоритмы работают.

Фото на обложке: Unsplash