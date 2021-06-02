Защита животных в маркетинге: 8 стратегий

Большинство из нас с самого раннего детства испытывают теплые чувства к животным. У 68% россиян в семье есть домашние питомцы, а это большая часть потребительской базы. Когда бизнес и маркетологи общаются с клиентами о животных, между ними возникают чувства доверия, ответственности и счастья, что в свою очередь положительно сказывается и на процветании бренда. Вот несколько способов использовать общую любовь к животным в своей маркетинговой стратегии.

Содержание:

1. Привлекайте клиентов с питомцами

Проявите заботу о местных животных, если позволяет кодекс здравоохранения и общая бизнес-концепция. До пандемии количество общественных зон и парков для собак стремительно росло, и как только вирус отступит, люди со своими питомцами снова потянутся в подобные места.

Установите миску с лакомствами для собак возле своей витрины, держите животных в магазине и разместите на территории бесплатные пакеты для уборки за питомцами. Все это привлечет внимание клиентов и повысит их уровень доверия. Также можно проводить различные конкурсы, посвященные домашним любимцам, или устраивать мероприятия с их участием. Если ваш бизнес расположен в отдаленном районе, где нет зоомагазинов, стоит задуматься о создании секции для домашних питомцев.

2. Создайте живой уголок на предприятии

Множество исследований доказывают, что животные благотворно влияют на самочувствие людей. Общение с питомцами может снизить уровень кортизола и артериального давления, а также улучшить состояние здоровья в целом.

Компании всегда ищут способы создать незабываемые впечатления, и наличие дружелюбных кошек и собак на территории непременно в этом поможет.

В некоторых компаниях в определенные дни сотрудники могут приводить в офис своих любимцев, что положительно сказывается не только на самочувствии работников, но и на доверии клиентов.

3. Позаботьтесь о дикой природе

На территории предприятия можно разместить кормушку, ванночку для птиц и установить клумбы с цветами и различными растениями. Это привлечет птиц, бабочек, пчел и других опылителей. Позвоните в местный питомник, чтобы узнать, какие растения полезны для крылатых посетителей. Если у вас достаточно места для посадки живой изгороди, ваша территория может стать домом для многих видов птиц, насекомых и даже различных мелких животных.

Хорошо спланированные главные улицы и торговые районы могут стать местами притяжения для птиц и животных. Участвуйте в собраниях по планированию города и продвигайте стратегии экологичного развития в массы.

4. Продвигайте полезные инициативы

Ежегодно миллионы животных гибнут на дорогах. Коридоры для безопасного перехода могут на 80% снизить количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с животными. Поговорите с представителями власти о планировании переходов в вашем районе и примите участие в реализации подобных программ. Такой подход также позволит привлечь новых клиентов.

5. Спонсируйте программы с собаками-поводырями и животными-компаньонами

Для обучения собак-поводырей требуется много внимания, времени и денег. Кроме того, существуют различные программы, которые занимаются развозкой питомцев в детские больницы, дома престарелых и другие центры. Это позволяет людям, находящимся в непростых жизненных ситуациях, получать заряд энергии и сил от общения с дружелюбным животным.

Фото: Shutterstock

Если вы ищете спонсорство, которое может изменить повседневную жизнь людей, изучите эти типы программ и станьте окажите им поддержку.

6. Поддерживайте гуманные приюты для животных

Многие предпочитают забирать животных из приютов, которые не усыпляют питомцев. Так потребители могут заявить о своей позиции. Кроме этого, им не приходится делать тяжелый выбор среди животных, которых могут убить.

Если в вашем регионе есть такой питомник, поддержите его или станьте спонсором.

7. Предлагайте растительные аналоги

Все больше людей предпочитают более осознанное потребление. Молодые люди становятся вегетарианцами или веганами и пользуются лишь теми средствами, которые не тестируются на животных.

Даже если в вашей компании нет активистов по защите животных, необходимо включить в корпоративное меню растительные аналоги. Согласно исследованию компании Nielsen, 39% американцев увеличивают количество растительных блюд в своем рационе, и это число будет продолжать расти.

8. Позаботьтесь о качестве воды

Если ваша компания и клиенты выступают за защиту животных, необходимо позаботиться о качестве воды, которая всем нам жизненно необходима. Очистка и защита ручьев, рек, прудов, озер и океанов — это сложная и крайне важная работа.

Возьмите на себя активную роль и мотивируйте клиентов меняться вместе с вами. Требуйте от соответствующих органов власти определенных действий по очистке источников воды. Пропагандируйте отказ от нефтепроводов в пользу зеленой энергии, переход на биоразлагаемые материалы и обеспечение безопасной питьевой водой всех сообществ.

9. Активно отстаивайте свою позицию

В некоторых культурах акты благотворительности принято хранить в секрете. Однако на корпоративном уровне открытая деятельность может стать эффективным инструментом по привлечению клиентов. Чем крупнее бизнес, тем громче голос, призывающий заботиться о животных. Вот 10 эффективных способов донести информацию до аудитории.

Публикуйте контент, основанный на различных исследованиях и интересах сообщества. Так вы сможете доступно объяснить деятельность вашего бренда, ориентированную на животных.

Организуйте интервью с сотрудниками вашей компании, чтобы наглядно объяснить, почему вы придерживаетесь такой позиции.

Обратитесь к местным репортерам с предложением создать статью о вашей деятельности.

Ищите возможность получить внешние ссылки на ваш сайт в местных блогах.

Создавайте изображения и видеоконтент о домашних питомцах компании, охране дикой природы и местных экологических мероприятиях. Призывайте клиентов принимать в этом участие.

Продвигайте контент о вашей деятельности в своих социальных сетях.

Сотрудничайте с другими местными брендами, которые придерживаются похожей политики. Так вы сможете поделиться своей аудиторией друг с другом.

Укажите вашу позицию в своем бизнес-профиле Google.

Добавьте фотографии домашних животных или объектов дикой природы на вашей территории.

Эти меры способствуют не только имиджу бизнеса, но и его финансовому благополучию. Кроме этого вы сможете подать хороший пример как потребителям, так и своим конкурентам.

Согласно исследованию, для 73% людей важен не только на сам продукт, но и компания, которая его создает.

Источник.

Фото на обложке: Unsplash