Защита животных в маркетинге: 8 стратегий

Большинство из нас с самого раннего детства испытывают теплые чувства к животным. У 68% россиян в семье есть домашние питомцы, а это большая часть потребительской базы. Когда бизнес и маркетологи общаются с клиентами о животных, между ними возникают чувства доверия, ответственности и счастья, что в свою очередь положительно сказывается и на процветании бренда. Вот несколько способов использовать общую любовь к животным в своей маркетинговой стратегии.
Содержание:
- Привлекайте клиентов с питомцами
- Создайте живой уголок на предприятии
- Позаботьтесь о дикой природе
- Продвигайте полезные инициативы
- Спонсируйте программы с собаками-поводырями и животными-компаньонами
- Поддерживайте гуманные приюты для животных
- Предлагайте растительные аналоги
- Позаботьтесь о качестве воды
- Активно отстаивайте свою позицию
1. Привлекайте клиентов с питомцами
Проявите заботу о местных животных, если позволяет кодекс здравоохранения и общая бизнес-концепция. До пандемии количество общественных зон и парков для собак стремительно росло, и как только вирус отступит, люди со своими питомцами снова потянутся в подобные места.
Установите миску с лакомствами для собак возле своей витрины, держите животных в магазине и разместите на территории бесплатные пакеты для уборки за питомцами. Все это привлечет внимание клиентов и повысит их уровень доверия. Также можно проводить различные конкурсы, посвященные домашним любимцам, или устраивать мероприятия с их участием. Если ваш бизнес расположен в отдаленном районе, где нет зоомагазинов, стоит задуматься о создании секции для домашних питомцев.
2. Создайте живой уголок на предприятии
Множество исследований доказывают, что животные благотворно влияют на самочувствие людей. Общение с питомцами может снизить уровень кортизола и артериального давления, а также улучшить состояние здоровья в целом.
Компании всегда ищут способы создать незабываемые впечатления, и наличие дружелюбных кошек и собак на территории непременно в этом поможет.
В некоторых компаниях в определенные дни сотрудники могут приводить в офис своих любимцев, что положительно сказывается не только на самочувствии работников, но и на доверии клиентов.
3. Позаботьтесь о дикой природе
На территории предприятия можно разместить кормушку, ванночку для птиц и установить клумбы с цветами и различными растениями. Это привлечет птиц, бабочек, пчел и других опылителей. Позвоните в местный питомник, чтобы узнать, какие растения полезны для крылатых посетителей. Если у вас достаточно места для посадки живой изгороди, ваша территория может стать домом для многих видов птиц, насекомых и даже различных мелких животных.
Хорошо спланированные главные улицы и торговые районы могут стать местами притяжения для птиц и животных. Участвуйте в собраниях по планированию города и продвигайте стратегии экологичного развития в массы.
4. Продвигайте полезные инициативы
Ежегодно миллионы животных гибнут на дорогах. Коридоры для безопасного перехода могут на 80% снизить количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с животными. Поговорите с представителями власти о планировании переходов в вашем районе и примите участие в реализации подобных программ. Такой подход также позволит привлечь новых клиентов.
5. Спонсируйте программы с собаками-поводырями и животными-компаньонами
Для обучения собак-поводырей требуется много внимания, времени и денег. Кроме того, существуют различные программы, которые занимаются развозкой питомцев в детские больницы, дома престарелых и другие центры. Это позволяет людям, находящимся в непростых жизненных ситуациях, получать заряд энергии и сил от общения с дружелюбным животным.
Фото: Shutterstock
Если вы ищете спонсорство, которое может изменить повседневную жизнь людей, изучите эти типы программ и станьте окажите им поддержку.
6. Поддерживайте гуманные приюты для животных
Многие предпочитают забирать животных из приютов, которые не усыпляют питомцев. Так потребители могут заявить о своей позиции. Кроме этого, им не приходится делать тяжелый выбор среди животных, которых могут убить.
Если в вашем регионе есть такой питомник, поддержите его или станьте спонсором.
7. Предлагайте растительные аналоги
Все больше людей предпочитают более осознанное потребление. Молодые люди становятся вегетарианцами или веганами и пользуются лишь теми средствами, которые не тестируются на животных.
Даже если в вашей компании нет активистов по защите животных, необходимо включить в корпоративное меню растительные аналоги. Согласно исследованию компании Nielsen, 39% американцев увеличивают количество растительных блюд в своем рационе, и это число будет продолжать расти.
8. Позаботьтесь о качестве воды
Если ваша компания и клиенты выступают за защиту животных, необходимо позаботиться о качестве воды, которая всем нам жизненно необходима. Очистка и защита ручьев, рек, прудов, озер и океанов — это сложная и крайне важная работа.
Возьмите на себя активную роль и мотивируйте клиентов меняться вместе с вами. Требуйте от соответствующих органов власти определенных действий по очистке источников воды. Пропагандируйте отказ от нефтепроводов в пользу зеленой энергии, переход на биоразлагаемые материалы и обеспечение безопасной питьевой водой всех сообществ.
9. Активно отстаивайте свою позицию
В некоторых культурах акты благотворительности принято хранить в секрете. Однако на корпоративном уровне открытая деятельность может стать эффективным инструментом по привлечению клиентов. Чем крупнее бизнес, тем громче голос, призывающий заботиться о животных. Вот 10 эффективных способов донести информацию до аудитории.
- Публикуйте контент, основанный на различных исследованиях и интересах сообщества. Так вы сможете доступно объяснить деятельность вашего бренда, ориентированную на животных.
- Организуйте интервью с сотрудниками вашей компании, чтобы наглядно объяснить, почему вы придерживаетесь такой позиции.
- Обратитесь к местным репортерам с предложением создать статью о вашей деятельности.
- Ищите возможность получить внешние ссылки на ваш сайт в местных блогах.
- Создавайте изображения и видеоконтент о домашних питомцах компании, охране дикой природы и местных экологических мероприятиях. Призывайте клиентов принимать в этом участие.
- Продвигайте контент о вашей деятельности в своих социальных сетях.
- Сотрудничайте с другими местными брендами, которые придерживаются похожей политики. Так вы сможете поделиться своей аудиторией друг с другом.
- Укажите вашу позицию в своем бизнес-профиле Google.
- Добавьте фотографии домашних животных или объектов дикой природы на вашей территории.
Эти меры способствуют не только имиджу бизнеса, но и его финансовому благополучию. Кроме этого вы сможете подать хороший пример как потребителям, так и своим конкурентам.
Согласно исследованию, для 73% людей важен не только на сам продукт, но и компания, которая его создает.
Фото на обложке: Unsplash
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