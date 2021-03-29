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YOUNG

Начался приём заявок для участия в Международной выставке юных изобретателей

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

Международная выставка юных изобретателей International Exhibition for Young Inventors/IEYI рассчитана на школьников со всей России в возрасте от 6 до 18 лет. Ребятам надо рассказать о своём изобретении и продемонстрировать его работу. Заявки принимаются до 30 мая 2021 года включительно. Участие в конкурсе бесплатное.

Начался приём заявок для участия в Международной выставке юных изобретателей

Изобретение школьников должно соответствовать одной из категорий: 

  • борьба со стихийными бедствиями;
  • образование;
  • развивающие технологии;
  • продукты питания;
  • сельское хозяйство; 
  • «зелёные» технологии;
  • безопасность и здоровье;
  • технологии для специальных нужд;
  • технологии для пожилых людей; 
  • промышленный дизайн;
  • удобные устройства для повседневных нужд.

Участвовать можно индивидуально или в составе команды до двух человек. Обязательное условие конкурса — знание английского языка не ниже уровня Intermediate. 

Международная выставка пройдёт онлайн, а награждение победителей состоится очно в декабре 2021 года в городе Тайбэнь (Тайвань). Спонсоры конкурса оплачивают школьникам путешествие.

Чтобы подать заявку, надо записать видео-визитку на английском языке, рассказать о своём устройстве и показать принципы его работы. Изделие должно быть полностью безопасно и не иметь в составе взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ или живых существ. 


Фото на обложке: Unsplash

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