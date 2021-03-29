Начался приём заявок для участия в Международной выставке юных изобретателей

Международная выставка юных изобретателей International Exhibition for Young Inventors/IEYI рассчитана на школьников со всей России в возрасте от 6 до 18 лет. Ребятам надо рассказать о своём изобретении и продемонстрировать его работу. Заявки принимаются до 30 мая 2021 года включительно. Участие в конкурсе бесплатное.

Изобретение школьников должно соответствовать одной из категорий:

борьба со стихийными бедствиями;

образование;

развивающие технологии;

продукты питания;

сельское хозяйство;

«зелёные» технологии;

безопасность и здоровье;

технологии для специальных нужд;

технологии для пожилых людей;

промышленный дизайн;

удобные устройства для повседневных нужд.

Участвовать можно индивидуально или в составе команды до двух человек. Обязательное условие конкурса — знание английского языка не ниже уровня Intermediate.

Международная выставка пройдёт онлайн, а награждение победителей состоится очно в декабре 2021 года в городе Тайбэнь (Тайвань). Спонсоры конкурса оплачивают школьникам путешествие.

Чтобы подать заявку, надо записать видео-визитку на английском языке, рассказать о своём устройстве и показать принципы его работы. Изделие должно быть полностью безопасно и не иметь в составе взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ или живых существ.

Фото на обложке: Unsplash