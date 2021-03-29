Начался приём заявок для участия в Международной выставке юных изобретателей

Международная выставка юных изобретателей International Exhibition for Young Inventors/IEYI рассчитана на школьников со всей России в возрасте от 6 до 18 лет. Ребятам надо рассказать о своём изобретении и продемонстрировать его работу. Заявки принимаются до 30 мая 2021 года включительно. Участие в конкурсе бесплатное.
Изобретение школьников должно соответствовать одной из категорий:
- борьба со стихийными бедствиями;
- образование;
- развивающие технологии;
- продукты питания;
- сельское хозяйство;
- «зелёные» технологии;
- безопасность и здоровье;
- технологии для специальных нужд;
- технологии для пожилых людей;
- промышленный дизайн;
- удобные устройства для повседневных нужд.
Участвовать можно индивидуально или в составе команды до двух человек. Обязательное условие конкурса — знание английского языка не ниже уровня Intermediate.
Международная выставка пройдёт онлайн, а награждение победителей состоится очно в декабре 2021 года в городе Тайбэнь (Тайвань). Спонсоры конкурса оплачивают школьникам путешествие.
Чтобы подать заявку, надо записать видео-визитку на английском языке, рассказать о своём устройстве и показать принципы его работы. Изделие должно быть полностью безопасно и не иметь в составе взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ или живых существ.
Фото на обложке: Unsplash
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