YOUNG
В сети пройдёт IT-конференция для подростков CodeFest Teen O
YOUNG
Мария Передок
29 мая состоится онлайн-конференция для подростков от 12 до 17 лет. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация. Мероприятие посвящено актуальным вопросам разработки, управления проектами и тестирования.
В сети пройдёт IT-конференция для подростков CodeFest Teen OМария Передок
В программе выступления:
- Николай Давыдов, венчурный инвестор из Кремниевой Долины с докладом «В кого верят инвесторы. Три IT-проекта, в которые я вложился, и они взлетели»
- Кирилл Кручинкин, лидер проектов в Facebook, расскажет про карьеру в IT
- Дмитрий Ножнин, продуктовый директор Wargaming, выступит с докладом «Бегите, глупцы! Вся правда о gamedev»
- Евгений Черешнев, генеральный директор Biolink Technologies, тема выступления — «Как остаться человеком в наступившей эре машин»
Конференция продлится пять часов, после выступлений спикеров подростки смогут поучаствовать в конкурсах с призами, а также пообщаться с экспертами в рубрике «Вопрос-Ответ».
Фото на обложке: Shutterstock / EZ-Stock Studio
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