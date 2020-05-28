В сети пройдёт IT-конференция для подростков CodeFest Teen O

29 мая состоится онлайн-конференция для подростков от 12 до 17 лет. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация . Мероприятие посвящено актуальным вопросам разработки, управления проектами и тестирования.

В программе выступления:

Николай Давыдов, венчурный инвестор из Кремниевой Долины с докладом «В кого верят инвесторы. Три IT-проекта, в которые я вложился, и они взлетели»

Кирилл Кручинкин, лидер проектов в Facebook, расскажет про карьеру в IT

Дмитрий Ножнин, продуктовый директор Wargaming, выступит с докладом «Бегите, глупцы! Вся правда о gamedev»

Евгений Черешнев, генеральный директор Biolink Technologies, тема выступления — «Как остаться человеком в наступившей эре машин»

Конференция продлится пять часов, после выступлений спикеров подростки смогут поучаствовать в конкурсах с призами, а также пообщаться с экспертами в рубрике «Вопрос-Ответ».