Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

В сети пройдёт IT-конференция для подростков CodeFest Teen O

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

29 мая состоится онлайн-конференция для подростков от 12 до 17 лет. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация. Мероприятие посвящено актуальным вопросам разработки, управления проектами и тестирования.

В сети пройдёт IT-конференция для подростков CodeFest Teen O

В программе выступления:

  • Николай Давыдов, венчурный инвестор из Кремниевой Долины с докладом «В кого верят инвесторы. Три IT-проекта, в которые я вложился, и они взлетели»
  • Кирилл Кручинкин, лидер проектов в Facebook, расскажет про карьеру в IT
  • Дмитрий Ножнин, продуктовый директор Wargaming, выступит с докладом «Бегите, глупцы! Вся правда о gamedev»
  • Евгений Черешнев, генеральный директор Biolink Technologies, тема выступления — «Как остаться человеком в наступившей эре машин»

Конференция продлится пять часов, после выступлений спикеров подростки смогут поучаствовать в конкурсах с призами, а также пообщаться с экспертами в рубрике «Вопрос-Ответ».

Фото на обложке: Shutterstock / EZ-Stock Studio 

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

28 мая 2020

Акселератор сферы услуг

28 мая 2020

Skill Up

29 мая 2020

Новатор Москвы

31 мая 2020

Kaspersky Open Innovation

31 мая 2020

Цифровые сервисы

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма