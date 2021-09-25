Десять устаревших установок, которые на самом деле вредят студентам

Многие правила, которые помогали учиться поколению родителей, больше не нужны современным студентам. В лучшем случае они бесполезны, а в худшем — приведут к разочарованиям и конфликтам. Первый заместитель генерального директора Высшей школы « Среда обучения » Ирина Русскова разбирает самые опасные заблуждения и объясняет, что с ними не так.

1. «Держись "правильных" людей»

Этому принципу сотни лет. Отдавая своих детей в частные школы вроде Итона и Хэрроу или в университеты уровня Оксфорда, родители и в XV, и в XX веке рассчитывали, что там их дети подружатся со сверстниками из хороших семей. В будущем такие знакомства должны были помочь им преуспеть в карьере. В вузах СССР идея была, скорее, в том, чтобы первокурсник сразу заручился поддержкой старост и преподавателей. За счет связей действительно можно было получить послабления и привилегии.

Но сегодня на первый план выходит личная траектория студента и его желание достигать поставленных целей. Преподавателя интересуют успехи каждого учащегося в отдельности (если, конечно, речь не идет о специальном формате группового обучения). А значит, добиться высоких оценок с помощью связей не получится.

2. «Ищи покровителя, он тебе поможет»

Образование — дело дорогое. Поэтому у многих классических вузов действительно были покровители, люди со связями и деньгами. Например, Ломоносов не смог бы основать Московский университет без поддержки графа Шувалова.

Но сегодняшнему студенту точно не нужно искать «большого человека», который будет лоббировать его интересы. Вместо этого стоит познакомиться с лучшими представителями выбранной профессии. Они станут студенту не покровителями, а менторами. Например, успешный дизайнер может рассказать новичку, как устроена жизнь профессионального сообщества, посоветовать книги, курсы, выставки, стажировки.

3. «Обязательно будь активным»

Проблема в слове «обязательно». Если вы от природы не склонны к бурной деятельности, то становиться активистом и душой факультета через силу не надо. Внешняя суета не гарантирует успех. К тому же интроверты сильнее экстравертов во многих вещах. Например, исследование, проведенное профессором Уортонской школы менеджмента Адамом Грантом, показало, что из них получаются более эффективные лидеры.

Сегодняшнему студенту важно быть мотивированным и нацеленным на результат. А проявлять это можно по-разному.

4. «Вызовись помогать на кафедре»

Современные вузы в принципе не склонны открывать перед студентами «кухню» и вовлекать их в организацию учебного процесса (вне зависимости от того, идет ли учеба очно или онлайн). Это делается для того, чтобы студенты учились, а не тратили время на администрирование в надежде получить дополнительные баллы на экзамене.

Хотя, конечно, о прямом запрете речи нет. Если учащийся хочет строить карьеру в организации образования, это можно обсудить с администрацией. Скорее всего, студента поддержат и подскажут, как договориться с партнерами вуза о практике или провести совместное мероприятие. Но важно понимать, что такая работа никак отразится на оценках и не поможет закрыть пропуски лекций.

5. «Чаще попадайся на глаза преподавателю»

Во время пандемии даже государственные вузы перешли на дистанционное обучение. Скорее всего, этот тренд останется актуальным и в будущем.

При дистанционном обучении студенты и преподаватели могут находиться в разных часовых поясах. Многие предпочитают смотреть лекции не вживую, а в записи, в удобное время. Все это понимают. И то, что преподаватель впервые увидит студента на экзамене, не помешает ему получить высокую оценку.

6. «Взятки как брали, так и будут брать»

К сожалению, студенты, которые думают, что с помощью взяток можно решать проблемы, еще есть. Но с каждым годом их все меньше. Так, по данным исследования «Российские вузы глазами студентов — 2021», 70% студентов никогда не сталкивались с коррупцией в вузах, 17% о ней только слышали, а сами давали взятку лишь 12%.

Конечно, раз взятки еще дают, значит, кто-то их берет. Но абсолютное большинство преподавателей сегодня зарабатывают на другом — на своей репутации и добром имени.

7. «Без диплома ты никто»

Если раньше, поступая в вуз, студенты стремились, прежде всего, получить диплом, сертификат или удостоверение, то сейчас учащихся с такой мотивацией намного меньше.

Есть профессии, в которых документ об образовании по-прежнему важен. Это либо сферы, которые не регламентированы лицензированием (например, психология), либо, наоборот, консервативные профессии. Например, юрист без диплома по закону не может выступать в арбитражном суде.

Зато в таких сферах, как дизайн или современное искусство, ценится не диплом, а портфолио, то есть знания и опыт, которые человек может продемонстрировать работодателю и клиенту.

8. «Самое главное — престиж вуза»

У престижных вузов есть один минус. Они не всегда успевают адаптировать свою методику преподавания к новым реалиям. Некоторые вещи не подвергаются пересмотру десятки или даже сотни лет.

Я считаю, что сила вуза не в престиже, а в преподавателях. Сегодня преподаватель не привязан к одному университету. Он может одновременно работать в нескольких образовательных организациях. В каждой из них будет своя методика, свой формат. Выбирать нужно, исходя из конкретных задач и личных предпочтений студента.

9. «Никогда не спорь с преподавателем»

Логика такая: если будешь спорить, то на экзамене тебе снизят оценку. У меня у самой было подобное. В моем дипломе о первом высшем образовании стоит четверка по философии, потому что я спорила с преподавателем. Сейчас я вспоминаю об этом с улыбкой.

Но я уверена, что такая практика осталась в прошлом. Если раньше лекции и учебники были чуть ли не единственными источниками информации, то сейчас знания можно получать из десятков каналов. Важно правильно оценивать все, что слышишь. В докладе Всемирного экономического форума говорится, что к 2025 году способность мыслить критически станет одним из самых востребованных среди работодателей качеств. Преподаватели тоже это понимают.

10. «Не болтай»

Еще один лозунг из советских времен. Его можно понять по-разному: «не ляпни лишнего», «не позорься» и даже «не делись ни с кем своими взглядами».

Но если не обсуждать сложные вопросы в вузах, то общество будет стоять на месте. Многие прогрессивные идеи родились именно в образовательной среде. Взять, например, Аристотеля, Мартина Лютера или Нильса Бора — все они преподавали.

У преподавателей и студентов могут быть разные взгляды, и важно, чтобы они могли открыто обсудить их. Если у человека есть потребность высказаться, вуз должен дать ему такую возможность, даже если речь пойдет о чем-то, что не принято обсуждать. Именно это создает атмосферу безопасности, которая нужна, чтобы студенты могли воспринимать новые знания.

Что вместо клише

Сегодня на смену устаревшим стереотипам в образовании приходит персональный подход. Для каждого студента выстраивается собственный путь с учетом его потребностей и возможностей.

Кстати, представление о том, что учиться нужно в молодости, а потом уже поздно, тоже устарело. Мир быстро меняется и выучиться один раз на всю жизнь нельзя. Чтобы быть успешным, знания придется постоянно обновлять и дополнять. В этом суть концепции lifelong learning (непрерывного обучения), в последнее время она стала особенно популярной. Специалисты ЮНЕСКО в своем докладе за 2020 год даже призывают рассматривать такое обучение как одно из прав человека.

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