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Десять устаревших установок, которые на самом деле вредят студентам

YOUNG
Русскова Ирина
Русскова Ирина

Первый заместитель генерального директора Высшей школы «Среда обучения»

Ахмед Садулаев

Многие правила, которые помогали учиться поколению родителей, больше не нужны современным студентам. В лучшем случае они бесполезны, а в худшем — приведут к разочарованиям и конфликтам. Первый заместитель генерального директора Высшей школы «Среда обучения» Ирина Русскова разбирает самые опасные заблуждения и объясняет, что с ними не так.

Десять устаревших установок, которые на самом деле вредят студентам

1. «Держись "правильных" людей»

Этому принципу сотни лет. Отдавая своих детей в частные школы вроде Итона и Хэрроу или в университеты уровня Оксфорда, родители и в XV, и в XX веке рассчитывали, что там их дети подружатся со сверстниками из хороших семей. В будущем такие знакомства должны были помочь им преуспеть в карьере. В вузах СССР идея была, скорее, в том, чтобы первокурсник сразу заручился поддержкой старост и преподавателей. За счет связей действительно можно было получить послабления и привилегии. 

Но сегодня на первый план выходит личная траектория студента и его желание достигать поставленных целей. Преподавателя интересуют успехи каждого учащегося в отдельности (если, конечно, речь не идет о специальном формате группового обучения). А значит, добиться высоких оценок с помощью связей не получится.

2. «Ищи покровителя, он тебе поможет»

Образование — дело дорогое. Поэтому у многих классических вузов действительно были покровители, люди со связями и деньгами. Например, Ломоносов не смог бы основать Московский университет без поддержки графа Шувалова. 

Но сегодняшнему студенту точно не нужно искать «большого человека», который будет лоббировать его интересы. Вместо этого стоит познакомиться с лучшими представителями выбранной профессии. Они станут студенту не покровителями, а менторами. Например, успешный дизайнер может рассказать новичку, как устроена жизнь профессионального сообщества, посоветовать книги, курсы, выставки, стажировки.

3. «Обязательно будь активным»

Проблема в слове «обязательно». Если вы от природы не склонны к бурной деятельности, то становиться активистом и душой факультета через силу не надо. Внешняя суета не гарантирует успех. К тому же интроверты сильнее экстравертов во многих вещах. Например, исследование, проведенное профессором Уортонской школы менеджмента Адамом Грантом, показало, что из них получаются более эффективные лидеры. 

Сегодняшнему студенту важно быть мотивированным и нацеленным на результат. А проявлять это можно по-разному.

4. «Вызовись помогать на кафедре»

Современные вузы в принципе не склонны открывать перед студентами «кухню» и вовлекать их в организацию учебного процесса (вне зависимости от того, идет ли учеба очно или онлайн). Это делается для того, чтобы студенты учились, а не тратили время на администрирование в надежде получить дополнительные баллы на экзамене.

Хотя, конечно, о прямом запрете речи нет. Если учащийся хочет строить карьеру в организации образования, это можно обсудить с администрацией. Скорее всего, студента поддержат и подскажут, как договориться с партнерами вуза о практике или провести совместное мероприятие. Но важно понимать, что такая работа никак отразится на оценках и не поможет закрыть пропуски лекций. 

5. «Чаще попадайся на глаза преподавателю»

Во время пандемии даже государственные вузы перешли на дистанционное обучение. Скорее всего, этот тренд останется актуальным и в будущем. 

При дистанционном обучении студенты и преподаватели могут находиться в разных часовых поясах. Многие предпочитают смотреть лекции не вживую, а в записи, в удобное время. Все это понимают. И то, что преподаватель впервые увидит студента на экзамене, не помешает ему получить высокую оценку.

6. «Взятки как брали, так и будут брать»

К сожалению, студенты, которые думают, что с помощью взяток можно решать проблемы, еще есть. Но с каждым годом их все меньше. Так, по данным исследования «Российские вузы глазами студентов — 2021», 70% студентов никогда не сталкивались с коррупцией в вузах, 17% о ней только слышали, а сами давали взятку лишь 12%. 

Конечно, раз взятки еще дают, значит, кто-то их берет. Но абсолютное большинство преподавателей сегодня зарабатывают на другом — на своей репутации и добром имени.

7. «Без диплома ты никто»

Если раньше, поступая в вуз, студенты стремились, прежде всего, получить диплом, сертификат или удостоверение, то сейчас учащихся с такой мотивацией намного меньше. 

Есть профессии, в которых документ об образовании по-прежнему важен. Это либо сферы, которые не регламентированы лицензированием (например, психология), либо, наоборот, консервативные профессии. Например, юрист без диплома по закону не может выступать в арбитражном суде.

Зато в таких сферах, как дизайн или современное искусство, ценится не диплом, а портфолио, то есть знания и опыт, которые человек может продемонстрировать работодателю и клиенту.

8. «Самое главное — престиж вуза»

У престижных вузов есть один минус. Они не всегда успевают адаптировать свою методику преподавания к новым реалиям. Некоторые вещи не подвергаются пересмотру десятки или даже сотни лет.

Я считаю, что сила вуза не в престиже, а в преподавателях. Сегодня преподаватель не привязан к одному университету. Он может одновременно работать в нескольких образовательных организациях. В каждой из них будет своя методика, свой формат. Выбирать нужно, исходя из конкретных задач и личных предпочтений студента.

9. «Никогда не спорь с преподавателем»

Логика такая: если будешь спорить, то на экзамене тебе снизят оценку. У меня у самой было подобное. В моем дипломе о первом высшем образовании стоит четверка по философии, потому что я спорила с преподавателем. Сейчас я вспоминаю об этом с улыбкой.

Но я уверена, что такая практика осталась в прошлом. Если раньше лекции и учебники были чуть ли не единственными источниками информации, то сейчас знания можно получать из десятков каналов. Важно правильно оценивать все, что слышишь. В докладе Всемирного экономического форума говорится, что к 2025 году способность мыслить критически станет одним из самых востребованных среди работодателей качеств. Преподаватели тоже это понимают.

10. «Не болтай» 

Еще один лозунг из советских времен. Его можно понять по-разному: «не ляпни лишнего», «не позорься» и даже «не делись ни с кем своими взглядами».

Но если не обсуждать сложные вопросы в вузах, то общество будет стоять на месте. Многие прогрессивные идеи родились именно в образовательной среде. Взять, например, Аристотеля, Мартина Лютера или Нильса Бора — все они преподавали.

У преподавателей и студентов могут быть разные взгляды, и важно, чтобы они могли открыто обсудить их. Если у человека есть потребность высказаться, вуз должен дать ему такую возможность, даже если речь пойдет о чем-то, что не принято обсуждать. Именно это создает атмосферу безопасности, которая нужна, чтобы студенты могли воспринимать новые знания.

Что вместо клише

Сегодня на смену устаревшим стереотипам в образовании приходит персональный подход. Для каждого студента выстраивается собственный путь с учетом его потребностей и возможностей. 

Кстати, представление о том, что учиться нужно в молодости, а потом уже поздно, тоже устарело. Мир быстро меняется и выучиться один раз на всю жизнь нельзя. Чтобы быть успешным, знания придется постоянно обновлять и дополнять. В этом суть концепции lifelong learning (непрерывного обучения), в последнее время она стала особенно популярной. Специалисты ЮНЕСКО в своем докладе за 2020 год даже призывают рассматривать такое обучение как одно из прав человека.

Фото: Pexels

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