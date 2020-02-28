В московском технопарке «Слава» открылась биотехнологическая лаборатория для школьников

В феврале в технопарке «Слава» открылась лаборатория технологического центра коллективного пользования по направлению «Биотехнологии». В ней есть зона для проведения ПЦР-анализа, отдел клеточных технологий, общелабораторная и автоклавная зоны, рассказали в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

В лаборатории школьники могут определить вид бактерии, изучить антимикробные свойства новых материалов и испытать их на прочность.

Специалисты центра устраивают также открытые уроки в московских школах. Учащимся объясняют, как работать на спектрофотометре, анализаторах размера частиц, ультразвуковом диспергаторе.

Учащиеся, которые проходили обучение в лаборатории, становились призерами муниципальных и региональных этапов школьных олимпиад и конкурсов, в том числе и Всероссийской олимпиады школьников.

Фото на обложке: Shutterstock / Viktoriia Hnatiuk