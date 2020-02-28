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В московском технопарке «Слава» открылась биотехнологическая лаборатория для школьников

YOUNG
Анна Меликян
Анна Меликян

Редактор Young

Анна Меликян

В феврале в технопарке «Слава» открылась лаборатория технологического центра коллективного пользования по направлению «Биотехнологии». В ней есть зона для проведения ПЦР-анализа, отдел клеточных технологий, общелабораторная и автоклавная зоны, рассказали в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. 

В московском технопарке «Слава» открылась биотехнологическая лаборатория для школьников

В лаборатории школьники могут определить  вид бактерии, изучить антимикробные свойства новых материалов и испытать их на прочность. 

Специалисты центра устраивают также открытые уроки в московских школах. Учащимся объясняют, как работать на спектрофотометре, анализаторах размера частиц, ультразвуковом диспергаторе.

Учащиеся, которые проходили обучение в лаборатории, становились призерами муниципальных и региональных этапов школьных олимпиад и конкурсов, в том числе и Всероссийской олимпиады школьников. 

Фото на обложке: Shutterstock / Viktoriia Hnatiuk

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