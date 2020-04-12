Учиться бизнесу надо ещё в школе? Да, и вот почему

Мой сын закончит школу в 2025 году. Я вижу, что в школе его терпеливо пичкают информацией, не дают выходить за порог, охраняют, разжевывают и ругают за безалаберность. А ждет его непрерывно меняющийся мир с жесткими правилами, изменчивой, противоречивой информацией, диктатом экономической целесообразности, где никто не будет уговаривать его работать и тащить на рабочее место.

Школьный класс выстраивается по модели цеха. Есть задача, ее необходимо выполнить, за выполнением следит бригадир, он же проверяет выполнение и награждает за успех. Работа начинается со звонком, со звонком же и заканчивается.

Так мы получаем образцового рабочего, а потом не понимаем, почему он не может самостоятельно принимать решения, не берет на себя ответственность, не обладает гибкостью мышления, а из «Яндекса» и Google ему не перезванивают.

К этому миру мой сын совершенно не готов.

Но какая образовательная форма лучше всего подготовит его изменчивому миру? На мой взгляд, предпринимательская проектная деятельность – лучший выбор.

Как проектная деятельность поможет изменить мышление

Начинать работать с ребенком пора уже с 5 класса. Поначалу он примыкает к проектам старших товарищей – учеников 7-11 классов, учителей, вожатых: помогает организовывать социальные мероприятия, выполняет несложные поручения. Так он осознает себя как важного члена команды, видит уважение к себе, учится брать ответственность и чувствовать свою «силу», то есть способность самостоятельно что-то менять.

В 6 и 7 классах он начинает организовывать небольшие процессы самостоятельно. В этой точке его проектное мышление начинает развиваться и крепчать.

Признаться, когда мы только начинали нашу работу со школами, мы сами сомневались, смогут ли дети в таком возрасте делать «серьезные» по взрослым меркам дела. Но мы убедились, что их нельзя недооценивать. Неопытность с лихвой компенсируется тягой к знаниям и желанием быть при деле, совершать поступки, быть значимым.

Мы считаем, что в 8-9 классах школьник уже вполне готов к предпринимательскому проекту. Здесь он и вступает в основною фазу работы с нами.

Как научить ребенка мыслить как предприниматель

Ориентация на практику

Ребенок не будет читать горы литературы. Школьник научится только на реальной деятельности в реальной команде. Он должен понимать, что с ним не играют в проект, а все происходит взаправду.

Полный цикл

Идею придумывает тот, кто будет ее реализовывать. Не учитель, не родитель, не наставник — сам школьник придумывает идею. Если идея заведет его в тупик, это будет его личной неудачей, и он будет рефлексировать над ее причинами.

Наставничество

Школьник должен в каждый момент времени понимать, что он не один. Его поддерживают и считают, что он делает важное дело. Страшно подумать, сколько благих начинаний остались на бумаге, потому что их авторы не нашли поддержки у близких и окружения.

Личный пример

Школьник привык, что обо всем ему рассказывают учителя или родители. Ни у тех, ни у других часто нет никакой квалификации и достижений в том, о чем они говорят. Поэтому школьник воспринимает все как фикцию, а в худшем случае — попытку его «обмануть». У наставника или преподавателя за плечами однозначно должны быть свои предпринимательские или социальные проекты.

Современные формы

Если вы работаете с иностранцами, ищите переводчика или потрудитесь выучить их язык. На худой конец освойте хотя бы ломаный английский. У школьника тоже есть свой язык и свое особенное мышление. Иными словами, наставник должен сидеть не в Facebook, а в TikTok.

Непрерывная профориентация

В рамках проекта школьник должен примерить на себя разные командные позиции и на практике их опробовать. Тогда ребенок выходит из проекта, ясно понимая, лежит ли у него душа к бухгалтерии или он больше про продажи.

Проектов много не бывает

Школьник должен сделать 3-4 проекта, прежде чем он крепко усвоит те знания и навыки, которые транслирует ему образовательная программа. Он должен научиться отказываться от полюбившихся идей и с равным энтузиазмом браться за новые. Лично я, перед тем как преуспеть, успел завалить три проекта — и каждому из них я бесконечно благодарен.

Межпредметность

Школа во многом закрепощает ребенка. А ему ведь нравится пробовать, щупать, трогать, воображать, проверять на практике. Это как пытаться говорить на мертвом языке, например, латыни. Проектная деятельность «оживляет» для ребенка многие школьные предметы. Он пишет деловые письма – тут нужен грамотный русский, он считает сметы – привет математике, он пишет маркетинговый план или стратегию – пригодятся навыки из статистики, истории и географии. Проектная деятельность позволяет вернуть интерес ребенка к учебе, а в последствии – к самообразованию.

Конечно, не все школьники станут предпринимателями. Большинство забросят свои проекты, как только начнется ЕГЭ. Это совершенно нормально. Важно помнить — проектная деятельность не делает из ребенка нового Чичваркина или Галицкого, она готовим его к будущему, помогает самореализоваться, быть счастливым и уверенным в завтрашнем дне.