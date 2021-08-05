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8 советов, что делать, если достигли «потолка» в карьере

YOUNG
Дмитрий Машин
Дмитрий Машин

Управляющий сетью ресторанов ЗАО «Москва-Макдоналдс»

Ирина Печёрская

Карьера не всегда развивается стремительно: иногда в ней наступают затишья, достигается так называемый «потолок». Ожидание повышения, которое никак не происходит, — это не самое приятное чувство. Оно приводит к выгоранию. 

Дмитрий Машин, управляющий сетью ресторанов ЗАО «Москва-Макдоналдс», рассказал, как развивать карьеру, даже если на первый взгляд продвигаться некуда.

8 советов, что делать, если достигли «потолка» в карьере

Бывает, что проработав на своей должности какое-то время, сотрудник осознает, что уже перерос вверенный функционал и готов расти, но руководство почему-то не спешит давать ему повышение. Это происходит на уровне мидл-менеджмента практически в любой корпорации — любой карьерист рано или поздно с этим столкнется. Получается, что чем выше по карьерной лестнице вы продвигаетесь, тем меньше у вас остается возможности для маневра. 

Действительно, если бы каждому менеджеру при росте пришлось поручать собственный отдел, то пришлось бы еженедельно придумывать и создавать новые отделы. Как вы понимаете, такая роскошь не под силу ни одной компании в принципе.

Итак, что же делать, если в карьере наступило затишье, которое вас не радует?

  • Не ждите, когда освободится место, которое вы бы хотели занять, а сфокусируйтесь на совершенствовании своих навыков

Прокачайте английский, пройдите обучение в хорошей бизнес-школе. Образование может дать не только знания, но и нужные связи. Главный плюс пройденного обучения — это расширение кругозора. Многим открываются новые горизонты или интерес к смежным сферам деятельности.

  • Поговорите о карьерном треке с руководителем. Не бойтесь заявлять о себе

Вопрос карьеры — это не тот случай, когда надо быть скромным. Зачастую руководитель может не догадываться о вашем стремлении к росту или иметь другое видение вашего развития. Чтобы избежать недоразумений, следует быть открытым в общении с руководством, заявлять о своих намерениях и пожеланиях. 

Возможно, вы услышите прогноз, который вас порадует гораздо больше собственного видения. Будет хорошо, если вы сделаете встречи с руководителем one-to-one регулярной практикой.

Кстати, такие встречи зачастую помогают прийти к новым интересным идеям или определить вектор дальнейшего развития.

У нас в «Макдональдс» обсуждение карьерного пути и развития сотрудников — это обычная практика. Мы встречаемся с подчиненными два раза в год, обсуждаем долгосрочное видение развития и карьерные амбиции сотрудника, а также краткосрочные карьерные ожидания. 

Если сотрудник готов к росту в своем направлении, мы смотрим, чего ему не хватает и составляем план действий на обозримые 12-18 месяцев.

  • Подумайте о смене масштаба: рассмотрите стартап или собственный бизнес

Никогда не забывайте, что потолок одной квартиры — это пол другой. Собственно, так и с карьерой. Вы добились определенного успеха на своей текущей должности, полны энтузиазма и готовы к достижениям — так почему бы не применить это в других масштабах? 

Быть может, ваше стремление к более ответственной должности и работе приведет вас к собственному делу? Хотя бы допустите эту мысль и посмотрите, чем она в вас откликнется. Возможно, вслед за мыслью отчетливо прорисуется план действий.

  • Развивайте личный бренд

Как часто вы слышите словосочетания «успешный юрист» или «блестящий маркетолог»? Так говорят о людях, позаботившихся о собственном имени. Выступления на профильных мероприятиях, ведение собственных экспертных колонок или блогов, успешные контракты и высокая результативность — это все составляющие личного бренда. К сотруднику «с именем» повышения, новые горизонты и другие плюшки признания придут намного быстрее и легче.

Когда я только начал заниматься развитием личного бренда, я стал уделять больше внимания своему присутствию в пространстве соцсетей. Я выбрал для себя приоритетной площадкой Instagram. Определился с типом контента, который буду давать как эксперт. 

Буквально сразу после этого меня назначили бренд-амбассадором «Макдональдс» в России. Меня стали приглашать на эфиры в качестве эксперта или героя интервью. Развитие меня как медийной личности стало частью моего развития в компании и в дальнейшем повлечет за собой карьерные преференции.

Я не призываю всех с первого дня работы пускаться в публичность, поскольку это требует немало времени и может отвлекать от непосредственного выполнения обязанностей. И уж точно на мидл-должностях в этом нет смысла. Но важно иметь это в виду, как один из пунктов плана развития собственной карьеры в будущем.

  • Соотнесите себя с корпорацией

Иногда, заметив несправедливость со стороны руководства, бывает полезно поставить себя на его место. Руководитель любого подразделения всегда должен действовать, исходя не только из интересов своих подчиненных, но и интересов компании в целом. 

Не всегда ваше видение будет совпадать с кадровой политикой, и, только переместившись на место менеджмента, вы сможете понять, что задерживает ваше продвижение. Эта практика нередко приводит к инсайтам и позволяет приблизить повышение.

  • Рассмотрите варианты трансформации в новые проекты, реализации новых инициатив, горизонтального роста

Заскучавший на линейной должности HR-менеджер может продолжить карьеру в качестве сотрудника, отвечающего за внутренние коммуникации, оставаясь при этом в подчинении прежнего департамента. В крупных компаниях переход в смежную сферу, а то и вовсе ее смена, почти всегда воспринимаются хорошо. 

Например, пройдя определенный карьерный путь в операционке, можно перейти в HR, PR или маркетинг и продолжить развитие уже там. Это называется горизонтальным ростом. Именно благодаря ему компания может замещать вакантные должности лояльными и проверенными сотрудниками, имеющими уже определенный бэкграунд и хорошо знакомыми со спецификой деятельности организации.

  • Вспомните, что мы живем не ради работы — оптимизируйте свое время и освободите время для семьи

Очень часто на карьерном пути мы жертвуем личным временем и интересами. И почти всегда от этого страдает семья. Надо ли говорить, что перекос в колесе баланса может негативно сказаться и на других сферах жизни? В таком случае даже блестящая карьера не сделает вас счастливым. 

Чтобы этого избежать, не забывайте уделять время близким, и раз уж в продвижении на работе возникла пауза, используйте ее правильно. В конце концов, помимо семьи есть еще здоровье или хобби, на которые часто также не хватает времени, но эти аспекты могут существенно повысить качество жизни.

  • Не исключайте смену компании: если у конкурентов есть возможности роста, то можно идти к ним

Многие боятся этой мысли, другие же рассматривают трудоустройство в конкурирующей компании как предательство нынешнего работодателя. А бывает и так, что человеком движет своего рода обида. 

В любом случае подобные решения должны приниматься, основываясь исключительно на расчете. Если ваша цель — рост и продвижение в карьере, то излишние сантименты стоит отбросить. В противном случае они выдадут в вас человека, эмоционально не готового к желаемой должности.

Итак, если вам кажется, что вы засиделись в одной должности, первое, что предстоит решить, — оставаться ли в компании, где вы работаете на данный момент. Если вы остаетесь, то существует несколько логичных вариантов:

  • наладить диалог с руководителем и заявить о себе;
  • рассмотреть горизонтальный рост;
  • уделить время развитию собственных навыков, обучению.

Если вы приходите к выводу, что рост в принципе для вас важнее, то можете рассмотреть переход в конкурирующие компании или развитие собственного дела. 

Какой бы путь вы ни выбрали, карьера и профессиональное развитие — это сугубо индивидуальное дело. В них должно быть комфортно, и должны гореть глаза. И только в ваших силах определить, каким путем вы к этому пойдете.

Фото на обложке: Evannovostro/shutterstock.com

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